Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Le ambizioni di Meghan Markle potrebbero presto realizzarsi. Fin troppo spesso, infatti, abbiamo discusso delle sue ambizioni legate alla politica: non è mai stato un mistero. Il suo desiderio più profondo? La Casa Bianca. Secondo un’indiscrezione, la Duchessa del Sussex sarebbe pronta a scendere in politica e candidarsi al Senato dopo la scomparsa della deputata democratica californiana Dianne Feinstein all’età di 90 anni.

Meghan Markle pronta a candidarsi in politica

Meghan Markle ha avuto delle ambizioni piuttosto interessanti. Comunque la si pensi, non è mai stata una donna disposta a cedere, né a fare un passo indietro. Lo abbiamo visto a Palazzo, quando ancora non aveva scelto, insieme al Principe Harry, di lasciare i doveri Reali per trasferirsi in California. Della sua corsa alla Casa Bianca si è sempre in qualche modo discusso. E ora potrebbe (davvero) essere realtà.

La Duchessa del Sussex ha sempre chiarito i suoi interessi in politica, così come la convinzione che le donne possano cambiare il mondo. Venerdì 29 settembre 2023, dopo la scomparsa di Dianne Feinstein, si è discusso di un nome: Meghan Markle, che potrebbe dunque subentrare. Un’ipotesi remota? Solamente in parte, secondo un democratico vicino al Governatore della California Gavin Newsom. “La Markle è sicuramente una possibilità remota, ma nella follia che è ormai la politica americana non è impossibile. Sono successe cose più folli“.

La vicinanza di Meghan Markle ai politici

No, Meghan Markle non tornerà a fare l’attrice. Non ne ha mai avuto la benché minima intenzione. Proprio The Mail on Sunday ha infatti ampiamente documentato il lavoro instancabile della Markle per avvicinarsi ai politici. “Aveva scelto di frequentare alcuni democratici con l’obiettivo di costruire una campagna di base per alimentare le sue ambizioni politiche, con la presidenza degli Stati Uniti come obiettivo finale”.

Inoltre, secondo quanto riferito, la Markle e il Principe Harry hanno avuto un incontro virtuale di un’ora con il Governatore Newsom, ma, alla fine, ha scelto un altro candidato. Da quando la Duchessa è arrivata in California, non ha mai smesso di inseguire il suo sogno, tanto da coltivare rapporti con alcuni personaggi di spicco del Partito Democratico.

Proprio per questo motivo si è avvicinata alla femminista Gloria Steinem. “Meghan è interessata alla politica più di ogni altra cosa, perché è lì che crede di poter esprimere il suo potere e potenziale, ma ha dovuto concentrarsi sul fare soldi”.

Il calo della popolarità negli USA

D’altro canto, Meghan Markle deve fare i conti con un calo spaventoso della popolarità negli USA. Dopo un iniziale appoggio, anche gli americani si sono stancati della coppia Reale e dei loro continui capricci. La sorella del Presidente Joe Biden, Valerie Biden Owens, tuttavia, ha risollevato leggermente le aspettative, in quanto le ha offerto pieno appoggio, preferendola persino a Hillary Clinton. Proprio l’endorsement giocherebbe un ruolo cruciale in tutto ciò. Ci sarebbe già qualcuno pronto a scommettere sull’ascesa di Meghan Markle alla Casa Bianca. Sogno o realtà? Chissà. Per Re Carlo, però, di certo non sarebbe facile: il conflitto di interessi è praticamente dietro l’angolo.