Meghan Markle torna a fare l’attrice? Gli indizi dell’ex collega

Oggi è conosciuta soprattutto per essere la moglie del Principe Harry, ma prima di fare il suo ingresso nella famiglia Reale più famosa del mondo Meghan Markle è stata un’apprezzata attrice. Il suo nome è stato legato in particolare a Suits, una serie tv di genere legal che l’ha vista vestire i panni per diverse stagoni della paralegale Rachel Zane. Un personaggio molto amato da moltissimi fan, che sperano in un ritorno della loro beniamina sul piccolo schermo. E, complici alcuni indizi di un ex collega della Markle, l’ipotesi non è così improbabile.

Meghan Markle torna in Suits?

Meghan Markle e suo marito Harry, dopo aver abbandonato la Royal Family, starebbero attualmente cercando una propria collocazione professionale. Si è parlato di un progetto nel mondo della produzione cinematografica, ma qualcuno spera che la Duchessa del Sussex possa tornare al suo primo amore: la recitazione. A sostenere il sogno dei suoi fan, ci ha pensato di recente l’attore Patrick J. Adams, a lungo collega di Meghan sul set della serie tv Suits: l’uomo ha infatti condiviso una serie di scatti che ritraggono proprio la moglie di Harry dietro le quinte dello show che l’ha resa famosa.

Il carousel, poi cancellato da Patrick, si apriva proprio con un bellissimo scatto di Meghan nei panni di Rachel Zane. Scorrendo le immagini, la Markle appariva anche in altre immagini dal set, tutte accompagnate dalla didascalia “Mi mancano i miei amici”. Un ricordo che in pochissimo tempo ha convinto i fan della Duchessa della concreta possibilità di una reunion: “Qualcosa sta sicuramente per accadere” scrivono alcune pagine fan. In realtà i protagonisti interpretati da Meghan e Patrick J. Adams, che avevano una relazione, avevano lasciato lo show al termine della settima stagione, motivo per cui in molti sperano in un reboot dedicato proprio a Rachel e Michael.

Il rapporto tra Meghan e Patrick J. Adams

Meghan Markle ha abbandonato Suits nel novembre del 2017, poco prima di annunciare il suo fidanzamento con il principe Harry. Tra gli invitati al suo matrimonio c’erano anche alcuni membri del cast della serie, con cui ha sempre mantenuto ottimi rapporti. La relazione con Patrick J.Adams, che nella serie interpretava l’interesse amoroso del suo personaggio, è molto ironica, come testimonia la descrizione del profilo Instagram dell’attore. Dopo l’arrivo di Suits su Netflix, infatti, l’artista ha aggiornato la sua bio “Il ragazzo di quella serie che stai guardando su quell’app perché quella ragazza ha sposato quel principe”.

Un riferimento proprio a Meghan, che ha senza alcun dubbio il merito di aver avvicinato nuovi spettatori al legal drama, che ha comunque chiuso i battenti dopo 9 stagioni nel 2019. Adams ha parlato dell’ex collega anche in altre occasioni: “Credo di essere un po’ intimidito. Non ho dubbi sul fatto di poterla chiamare in qualsiasi momento, ma non saprei cosa dirle” aveva dichiarato nel 2020. Tuttavia, nonostante l’imabarazzo, aveva anche rivelato di aver parlato con Meghan dopo la nascita del primo figlio Archie, e di aver ricevuto i suoi auguri quando aveva avuto da sua moglie Troian Bellisario la figlia Aurora. Insomma, i rapporti tra gli ex colleghi sono molto distesi. Resta da capire solo cosa pensino i produttori di un loro ritorno sul piccolo schermo.