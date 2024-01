Meghan Markle, esclusa anche dalla chat di Suits: veleno ai Golden Globe

Fonte: Getty Images Golden Globes 2024, i look più belli della serata: vincono loro

Meghan Markle è stata esclusa anche dalla chat di Suits, come ha rivelato ai Golden Globe 2024, non senza un pizzico di veleno, Gina Torres, tra le protagoniste della serie che sta rivivendo un nuovo successo.

Meghan Markle esclusa dalla chat di Suits

Altro flop, dunque, per Meghan Markle che si vede sbattere in faccia l’ennesima porta da Hollywood. Un’altra frustrazione professionale per la moglie di Harry che aveva programmato di ritornare in gloria nel dorato mondo dello spettacolo ma invece nessuno l’ha voluta.

Con Suits però sembrava diverso. Infatti qualche mese fa, l’ex collega di Meghan, Patrick J. Adams aveva pubblicato su Instagram alcune immagini dal set della serie in cui era presente la Duchessa. I fan avevano accolto questi scatti inediti con grandissimo entusiasmo e subito si era diffusa la voce di un possibile ritorno sulle scene di Lady Markle. Il clamore era stato tale che Adams pensò di fare un passo indietro e di cancellare quelle foto, prima di essere coinvolto in una diatriba legale con Harry and Co. E la vicenda si chiuse lì.

Adesso, con le dichiarazione Gina Torres ai Golden Globe, la possibilità di un ritorno sul set di Meghan è categoricamente esclusa, semplicemente perché nessuno del cast di Suits ha il suo numero di telefono e nessuno si è preso la briga di recuperarlo. Una confessione quella della Torres che è sembrata una frecciatina al vetriolo lanciata contro la Duchessa.

Golden Globe, reunion del cast di Suits senza Meghan Markle

Diversi protagonisti di Suits si sono incontrati sul red carpet dei Golden Globe, tanto che si è parlato di una reunion del cast con Gabriel Macht, Sarah Rafferty e Patrick J. Adams, oltre a Gina Torres naturalmente. Quest’ultima ai microfoni di Variety ha dichiarato che si tengono in contatto tramite una chat e che adesso lo scambio di messaggi “è eccitantissimo”. Ma tutti hanno notato l’assenza di Meghan che la Torres ha liquidato in modo del tutto sbrigativo: “Non abbiamo il suo numero di telefono. Non ce l’abbiamo, quindi… ci vedrà qui”.

Parole che possono essere variamente interpretate. Forse era una semplice considerazione di fatto o forse una battuta velenosa per dire che non sentono la mancanza della Duchessa del Sussex?

Sta di fatto che da quando Suits è approdato su Netflix la scorsa estate, sta ottenendo nuovamente un grande successo e questo fa sperare i fan che ci possa essere presto una nuova stagione della serie. Ma probabilmente questa volta sarà senza Lady Markle che nel frattempo si consola comparendo in uno spot pubblicitario per un marchio di caffè di cui è azionista.