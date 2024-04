Fonte: IPA Meghan Markle

Una reunion che ha un sapore amaro ma che è avvenuta per una giusta causa. Meghan Markle ha ritrovato Abigail Spencer – che recitava con lei in Suits – per sostenere il progetto di Kelly Mckee Zajfen dopo la terribile tragedia che l’ha colpita. La fondatrice dell’organizzazione no-profit Alliance of Moms ha perso il suo bambino, Georgie, di appena nove anni e a seguito di una severa infezione virale. Da questo grandissimo dolore ha però tratto la sua forza e l’ha trasformata in qualcosa che potesse essere d’aiuto a tante altre madri in difficoltà.

Meghan, cosa si nasconde dietro le foto con le amiche

Kelly Mckee Zajfen ha parlato così della morte di suo figlio: “Svegliarsi con la realtà che mio figlio se n’è andato. È difficile esprimere questo tipo di dolore. Quando lo abbiamo portato in ospedale non avevamo idea che 12 ore dopo non ce l’avrebbe fatta. Mio figlio George di 9 anni è morto”. Da questa tragedia impensabile nasce la decisione di fondare Alliance of Moms, che le ha restituito la gioia di dare a chi ha bisogno: “Mi ha permesso di avere uno scopo e di vedere cosa c’è di fronte a me”, ha aggiunto.

Le foto con Meghan Markle e con Abigail Spencer sono state condivise sul suo profilo Instagram e tutte indossano – sorridenti – le magliette di Alliance of Moms: “Quando parliamo delle persone nella nostra vita che ci sollevano quando ne abbiamo bisogno con la forza innegabile dell’amore puro, penso a queste due. Mi ispirano. Mi prendono in braccio quando ne ho bisogno e mi amano come una madre!”

I proventi della vendita delle magliette ha chiaramente uno scopo benefico: “I proventi di questa maglietta andranno a beneficio del lavoro di grande impatto dell’Alliance of Moms e sosterranno i servizi essenziali, l’istruzione e la difesa dei diritti in modo che i giovani genitori in affidamento e i loro figli possano guarire e prosperare”.

Meghan Markle lontana da Harry

Intanto, la vita di Meghan Markle continua lontana dalla Famiglia Reale e, in un certo senso, da suo marito Harry. Da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti ha ripreso in mano la sua vita e ha ricominciato a condurre le sue attività personali senza il timore di dover seguire il protocollo. Un grande impegno per una persona non di rango qual era nella sua condizione prematrimoniale e che non ha mai accettato davvero. Da qui – e da altre criticità – la decisione di lasciare Londra per trasferirsi altrove insieme ad Archie e Lilibet Diana che attendeva di venire al mondo.

Oggi, la Duchessa del Sussex è una donna che si guarda avanti e che pare non avere niente a che fare con la Royal Family che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Da un lato, la malattia di Kate Middleton giunta inaspettata e, dall’altro, il tumore di Re Carlo che sta curando con grande coraggio e dal quale spera di guarire presto. Eppure, dopo il messaggio beneaugurante rivolto alla Principessa del Galles, Meghan Markle è apparsa lontanissima dai drammi che affliggono la Monarchia.