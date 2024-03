Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, un tempo attrice di successo nella serie televisiva Suits e ora produttrice e madre di due bambini, ha unito le forze con l’icona del cinema Geena Davis per esplorare la rappresentazione delle madri nell’intrattenimento. Questa collaborazione segna un punto di svolta importante per l’industria, come evidenziato da Vanity Fair, grazie al sostegno della Fondazione Archewell, fondata da Meghan e il Principe Harry.

Meghan Markle punta a Hollywood, nuovo progetto con Geena Davis

Meghan Markle e Geena Davis, due figure emblematiche del cambiamento, hanno avviato uno studio pionieristico sulle rappresentazioni delle madri nei media. L’indagine, finanziata dalla Fondazione Archewell, ha messo in luce discrepanze significative e stereotipi persistente. “La mia esperienza nel mondo dello spettacolo, sia davanti che dietro la camera, ha rafforzato la mia convinzione sull’importanza di sostenere donne e madri in ogni aspetto della produzione,” afferma Meghan, sottolineando come il rapporto riveli la necessità di una rappresentazione più veritiera e inclusiva delle madri nei contenuti che consumiamo quotidianamente.

La collaborazione tra Meghan Markle e Geena Davis non è solo una partnership strategica ma anche un incontro di passioni e obiettivi condivisi. Davis, parlando con Vanity Fair, ha espresso il suo disappunto per l’attuale rappresentazione della maternità nei media, definendola una reminiscenza del passato che non riflette la realtà moderna. Allo stesso tempo, Reshma Saujani, CEO di Moms First, ha accolto con entusiasmo il sostegno iniziale della Fondazione Archewell, sottolineando l’importanza di mostrare la multidimensionalità delle donne, sia come madri che come professioniste.

Fonte: Getty Images

Lo studio condotto ha rivelato che le madri rappresentate in televisione non riflettono adeguatamente la diversità della popolazione americana: la maggioranza è bianca, giovane e magra, con una mancanza quasi totale di madri con disabilità, sovrappeso o appartenenti alla comunità LGBTQ+. Questa unidimensionalità si estende anche ai ruoli familiari, con il padre spesso dipinto come l’unico sostentatore. Questi risultati hanno portato alla formulazione di raccomandazioni specifiche per produttori e sceneggiatori, affinché possano lavorare per una rappresentazione più accurata e inclusiva delle madri.

Questo ambizioso progetto non si ferma alla mera analisi: Meghan Markle, attraverso la sua partecipazione alla conferenza SXSW in Texas per la Giornata Internazionale della Donna, continua a spingere per un cambiamento significativo. Unendosi a figure influenti come Katie Couric, Brooke Shields e Nancy Wang Yuen, Meghan prenderà parte a un dibattito su come le donne possono guidare il cambiamento sia sullo schermo che nella vita reale, abbattendo barriere e plasmando nuove narrazioni.

La collaborazione tra Meghan Markle e Geena Davis rappresenta un passo avanti cruciale verso una rappresentazione più equa e realistica delle madri nei media. Con il sostegno di figure influenti e l’impegno della comunità, il cammino verso un intrattenimento che rispecchi veramente la diversità e la complessità delle esperienze femminili appare sempre più illuminato.

Meghan Markle contro la tossicità dei social: una chiamata all’umanità persa

Nel cuore dell’era digitale, Meghan Markle, duchessa del Sussex e consorte del principe Harry, solleva un’accorata critica contro la “tossicità apparentemente infinita” pervasiva nei social media. Durante l’apparizione festival SXSW in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Meghan ha condiviso la sua personale esperienza di “bullismo e abusi” subiti online, particolarmente durante i periodi di gravidanza dei suoi figli, Archie e Lilibet.

Parlando davanti a un pubblico che includeva il principe Harry, seduto orgogliosamente in prima fila, Meghan ha esposto come la negatività online l’abbia spinta a mantenere le distanze dai commenti sui social per preservare il proprio benessere mentale. Secondo quanto riportato dalla BBC, la duchessa ha evidenziato come, in alcuni ambiti dei media e del mondo digitale, le persone sembrino avere “dimenticato la nostra umanità”.