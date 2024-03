Meghan Markle: “Sono stata bullizzata quando ero incinta”

Fonte: IPA Meghan Markle

I social possono regalare grande popolarità, ma non nascondono insidie e tranelli. Lo sa bene Meghan Markle che, in un panel in occasione della Giornata internazionale della donna, ha raccontato come il mondo del web non le abbia risparmiato feroci critiche neppure in un momento estremamente delicato: quello della gravidanza. “Sono stata bullizzata mentre ero incinta” ha dichiarato in Texas la Duchessa di Sussex, accendendo i riflettori su un tema di grande attualità.



Meghan Markle e la confessione sul bullismo

Il tema della salute mentale è sempre stato particolarmente caro ai Duchi di Sussex, ma se è stato spesso Harry ad aprirsi sull’argomento (anche nella sua biografia Spare), nelle scorse ore è toccato invece a sua moglie Meghan Markle far luce su una questione molto delicata. Ospite al Festival South By Southwest di Austin, in Texas, l’ex attrice ha partecipato ad un panel in occasione della Giornata internazionale della donna.

Nel corso dell’evento, Meghan ha raccontato del suo difficile rapporto con i social, e di come questi ultimi possano diventare generatori di un odio incontrollabile: “Sono stata bullizzata mentre ero incinta sia di Archie sia di Lilibet attraverso i social media, con abusi crudeli e odiosi, che dimostrano la tossicità infinita di Internet” ha spiegato la Duchessa. ”Non è dispettoso, è semplicemente crudele essere molestata attraverso i social, ancora di più quando sei incinta o come mamma. Sappiamo che è un momento così tenero e sacro” ha concluso la moglie di Harry.

Meghan Markle, l’accusa contro i social

Nel corso del panel in Texas, Meghan Markle non si è limitata a raccontare la sua esperienza, ma ha condiviso una serie di riflessioni per aiutare chi potrebbe trovarsi a fare i conti con le stesse problematiche. “Sono stata messa a dura prova da questi insulti. Potresti soccombere, o quasi soccombere per quanto è doloroso. Trovo inquietante che le donne vomitino odio l’una contro l’altra online, e non riesco a capirlo. Se leggi qualcosa di inquietante su un’altra donna, perché lo condividi con i tuoi amici? Se fosse tua mamma, tua figlia, una tua amica non lo faresti”. L’ex attrice ha quindi affermato che “abbiamo dimenticato la nostra umanità e questo deve cambiare”.

Fonte: Getty Images

Non è la prima volta che Meghan decide di raccontare i risvolti negativi che la popolarità ha avuto su di lei. Nonostante in molti non possano fare a meno di apprezzare il suo stile, la Duchessa del Sussex ha dovuto fronteggiare accuse e critiche, soprattutto dopo la decisione di Harry di abbandonare la Royal Family. In un podcast in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, ad esempio, Meghan ha affermato di essere stata la persona più trollata al mondo nel 2019, e che l’impatto sulla sua salute è stato ”molto dannoso”: “Non ero nemmeno visibile, ero in congedo di maternità con il bambino, ma quello che è stato possibile produrre è quasi impossibile da pensare, è così grande che non puoi nemmeno pensare a come ci si sente”. Dichiarazioni che, si spera, possano sensibilizzare su un tema di grande attualità. Anche per chi non è famoso.