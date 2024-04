La Reginaè spesso impegnata in diversi eventi pubblici della corona danese. Anche di recente la sovrana ha presenziato a un impegno ufficiale, immersa nella natura. La monarca ha inaugurato, infatti, un parco di cervi, insieme al Ministro dell'Ambiente danese Magnus Heunicke a Copenaghen. Anche in quest'occasione campestre, lo stile elegante di Mary di Danimarca non ha perso punti.