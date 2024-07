Mary di Danimarca col cappotto in Groenlandia, la mano indiscreta del Re

Fonte: Getty Images Federico X e Mary di Danimarca

Mary di Danimarca e suo marito Federico sono partiti per l’annuale viaggio di Stato in Groenlandia. Si tratta del primo da Sovrani per l’augusta coppia e durante il tour, che li vede impegnati fino al 6 luglio, ci sono stati dei segnali di riavvicinamento dopo il presunto tradimento del Re. Con tanto di gesto indiscreto

Mary e Federico di Danimarca, viaggio in Groelandia

Mary e Federico di Danimarca non viaggiano da soli. Con loro infatti ci sono anche i figli più piccoli, Vincent e Josephine. Una scelta strategica quella di avere degli accompagnatori che possono aiutare a stemperare eventuali tensioni di coppia o situazioni imbarazzanti. Le loro Maestà stanno attraversando un periodo difficile, il loro matrimonio è stato messo seriamente in pericolo dopo che sono circolate delle foto del Re in compagnia di una donna, Genoveva Casanova, in atteggiamenti intimi.

Fonte: Getty Images

Da allora tra Mary e Federico si è creato un muro di ghiaccio e il matrimonio non è finito solo perché la Regina Margherita ha abdicato in favore del figlio e suo nuora è stata messa nell’impossibilità di chiedere il divorzio.

Mary di Danimarca, il cappotto di Stella McCartney

Comunque, questo viaggio in Groenlandia potrebbe segnare l’inizio del disgelo. Il primo appuntamento per Mary e Federico è alla base spaziale Pituffik. La Regina si presenta con un cappotto cammello in lana, firmato Stella McCartney. Sotto indossa una camicia a righe con collo alto e volant blu, di Bash, maglione a righe e pantaloni scuri morbidi. Da notare il bracciale di diamanti creato da Dulong. Mentre Federico X indossa una giacca antivento, blu elettrico, molto sportiva.

Fonte: Getty Images

Mary e Federico sono accolti da una folla festante, si fermano a stringere le mani, a parlare con la gente, sorridono ai fotografi. Insomma, sembrano di ottimo umore. Qualcosa è cambiato dal loro 20esimo anniversario di matrimonio per il quale nemmeno hanno posato per una foto ufficiale.

Mary di Danimarca, la mano indiscreta del Re

Forse la maturità di Christian, il loro figlio maggiore, li ha riavvicinati e ha fatto sentire loro il calore della famiglia. Sta di fatto che durante la visita in Groenlandia Mary e Federico sembrano davvero più rilassati e vicini. Tanto che il Re si permette di compiere un gesto molto confidenziale in pubblico, mettendo una mano, al quanto indiscreta, sul fianco della moglie, quasi volesse aiutarla e proteggerla. Mary non reagisce, ma nemmeno sembra seccata da questa intimità mostrata in pubblico.

Fonte: Getty Images

Mary di Danimarca, il piumino Patagonia e stivaletti in alga

Il giorno successivo al loro arrivo, Mary e Federico hanno fatto un tour in barca coi loro figli, per raggiungere Qaanaaq. La città conta circa 650 residenti ed è composta principalmente da una popolazione Inuit.

Per coprirsi dal freddo, la Regina ha indossato un piumino blu di Patagonia, pantaloni verdi militare, giacca ripiegabile, firmata Härkila, cappello di lana bordeaux e degli stivaletti con nappe in alga, firmate Penelope Chilvers.