Mary di Danimarca, corpetto ricamato e spalle nude: il Re non le resiste

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Federico e Mary di Danimarca

Mary di Danimarca con suo marito Federico è impegnata in un viaggio di Stato che l’ha riportata nel suo Paese d’origine, l’Australia. E qui ha ricevuto la più bella dichiarazione d’amore dall’augusto consorte che sembra ormai aver completamente dimenticato l’amante. D’altro canto, la Regina era incantevole nel suo abito di gala, fluttuante ed etereo, che lasciava le spalle scoperte.

Mary di Danimarca è tornata in Australia e il suo stile Kate Middleton

Mary di Danimarca si sta godendo al massimo l’autunno australiano durante il viaggio di Stato ufficiale, iniziato lo scorso 14 marzo. La storica visita segna il primo ritorno di Mary nel suo Paese di origine, da quando è diventata Regina nel 2024 e la prima visita di un Monarca danese da 40 anni.

Lei e suo marito Federico X sono atterrati a Perth, poi si sono recati in visita a Uluru dove hanno incontrati gli anziani indigeni. A Canberra hanno incontrato il primo ministro australiano e successivamente hanno visitato il monumento ai caduti australiani dove hanno deposto dei papaveri rossi sulle targhe commemorative di due ufficiali dell’aviazione australiana: Geoffrey Herbert Brandon Slinn e Henry James Brock.

Il tour della coppia sembra ricalcare quelli già affrontati da molti membri della Famiglia Reale britannica. Ma soprattutto Mary ha sfoggiato meravigliosi look che ricordano da vicino lo stile di Kate Middleton. A partire dai cappelli con veletta di cui ha fatto ampio uso sua Maestà.

Come quello bianco con decoro floreale a lato che ha abbinato a un abito bianco con fiori rossi sul corpetto e balze verticali. Oppure il fascinator blu, coordinato all’abito midi con piccolo fiocco sul collo.

Mary di Danimarca, l’abito da sera da sogno

Ma l’abito più affascinante che Mary ha indossato fino ad ora è quello per la cena di gala, offerta dal Governatore Generale Sam Mostyn.

La Regina ha sfoggiato un fluttuante vestito lungo, color azzurro polvere, firmato Jesper Høvring , uno dei suoi stilisti preferiti, che aveva già indossato in diverse occasioni, tra cui il matrimo tra il Principe Hussein di Giordania e Rajwa nel 2023.

Si tratta di un modello asimmetrico con corpetto finemente ricamato e decorato in pizzo rosa che va a costituire una sorta di mantello. È un abito fiabesco e romantico ma che non rinuncia a un tocco di sensualità, lasciando scoperta una spalla.

Mary ha lasciato i capelli lunghi ricadere sulle spalle, raccogliendoli a lato con un fermaglio prezioso, forma di foglia di Ole Lynggaard. Il trucco è naturale e dai colori rosati, mentre per la manicure ha scelto un bianco latte.

Mary di Danimarca, la dichiarazione d’amore di Federico X

Il viaggio in Australia sembra quasi una seconda luna di miele per Mary e Federico, nonostante gli impegni formale. E lo si vede chiaramente durante la serata di gala.

L’amore sembra risbocciato tra la coppia dopo la profonda crisi che ha messo in pericolo il loro matrimonio, causata dal tradimento di lui.

Proprio il Re ha fatto una inaspettata quanto magnifica dichiarazione alla moglie durante il discorso che ha tenuto durante il banchetto di Stato: “Le relazioni diplomatiche tra le nostre due nazioni risalgono a quasi sessant’anni fa. Ma ventidue anni fa, questi legami si sono rafforzati ulteriormente. Improvvisamente, ci siamo ritrovati a “condividere” una vera Principessa. Per me, l’Australia ha occupato un posto speciale nel mio cuore da quando sono entrato in quel bar e mi sono lasciato trasportare da una conversazione che non si è mai conclusa”, riferendosi a quella famosa serata allo Slip Inn di Sydney, dove incontrò la giovane Mary Donaldson durante i Giochi Olimpici del 2000.

“Mary, hai avuto il coraggio di lasciare la tua amata casa e di costruirne una nuova con me, dall’altra parte del mondo. Per questo te ne sarò eternamente grato”

Ha proseguito Federico: “Nel corso degli anni, la mia famiglia australiana mi ha sempre fatto sentire veramente benvenuto . Mi hanno accolto come uno di loro e ho abbracciato tutto ciò che è australiano”.

Mary e Federico sono apparsi molto uniti durante la cena e si sono fatti fotografare mentre passeggiavano mano nella mano nei giardini della Casa del Governatore.