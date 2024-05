I dettagli inusuali degli ultimi look di Mary di Danimarca, in visita in Norvegia

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary e Frederik di Danimarca sono impegnati, attualmente, in un viaggio di stato in Norvegia, dove saranno protagonisti di una fitta agenda di appuntamenti. L’impegno a servizio della corona danese è stato fissato, però, in delle giornate molto importanti per la coppia reale. I due sovrani, infatti, si sono sposati il 14 maggio 2004 e, nel primo giorno del loro viaggio norvegese, hanno festeggiato ben vent’anni di matrimonio. Mary e Frederik di Danimarca, però, non hanno celebrato l’importante anniversario, perché impegnati in diversi appuntamenti ufficiali nel paese scandinavo. Per questi eventi speciali, Mary di Danimarca ha scelto degli outfit con dei dettagli inusuali.

Mary di Danimarca, la particolare fantasia della gonna

Mary di Danimarca, in viaggio in Norvegia per la casa reale danese, è stata protagonista, insieme al marito Frederik, di diversi appuntamenti importanti. Per la visita al Parlamento norvegese, nella giornata del 14 maggio 2024, la sovrana danese ha scelto un outfit sorprendente. La Regina di Danimarca, infatti, ha abituato i suoi sudditi al suo stile sempre elegantissimo e lineare, presentandosi in pubblico, spesso, con degli elegantissimi completi monocolore o degli abiti, abbinati a cappotti in tinta.

Fonte: Getty Images

Mary di Danimarca ha indossato, invece, per l’impegno ufficiale in Norvegia, una particolare gonna celeste, decorata da stampe vegetali e floreali nei toni del blu, del rosa e del bianco. Un tocco di colore e di originalità che si discosta un po’ dallo stile a cui la Regina ci ha abituato. Il capo d’abbigliamento era abbinato a un cappotto corto bianco dalle linee squadrate, chiuso sul davanti da bottoni invisibili e fermato in vita da un cinturino panna. Mary di Danimarca ha completo l’outfit con una borsa, delle scarpe beige, degli orecchini e una vistosa spilla.

Ma la regnante ha indossato anche un particolare fascinator celeste, ornato da veletta a rete, piume e da foglie.

Mary di Danimarca, l’abito omaggio per il marito

Sempre per gli impegni reali del 14 maggio 2024, Mary di Danimarca ha scelto un altro capo d’abbigliamento dallo stile insolito. La Regina, infatti, è stata protagonista di una cena di gala al palazzo reale norvegese. Per l’occasione la sovrana ha indossato un abito dall’orlo particolare, infatti il vestito non toccava terra sul davanti, lasciando scoperti i piedi della sovrana e le sue calzature lilla come l’abito e con i tacchi a spillo.

Fonte: Getty Images

Il vestito, dal fascino principesco, era, in realtà, un omaggio al marito Frederik, nel giorno del loro ventesimo anniversario di nozze, che non è stato in alcun modo celebrato dalla coppia reale, protagonista, di recente, di diverse indiscrezioni. Malgrado le voci sui presunti tradimenti del marito, Mary di Danimarca ha voluto ricordare quel giorno speciale con un abito dello stesso stilista del suo abito da sposa. La creazione, infatti, era di Birgit Hallstein, designer danese che confezionò il vestito più importante della sua vita.

La gonna dell’abito era ampia, mentre la parte superiore fasciava le sue forme e presentava del tulle in tinta sulla scollatura e sulle maniche. Sulla vita, il capo d’abbigliamento era decorato da una fascia di raso. La Regina aveva già indossato l’abito nel 2015.