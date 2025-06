Mary di Danimarca si è mostrata, di recente, con un due look piuttosto differenti. La sovrana ha indossato prima un abito in pizzo rosa e poi un modello tradizionale

IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca è una delle regine più glamour d’Europa e, in ogni sua uscita pubblica, dimostra ulteriormente il suo gusto in fatto di stile, apparendo sempre bellissima e con dei look azzeccati. Anche di recente la sovrana del paese scandinavo ha mostrato la sua bellezza unica, mentre indossava due outfit dal sapore piuttosto diverso. Il primo look di Mary di Danimarca, infatti, era caratterizzato dal pizzo rosa, il secondo, invece, era un abito tradizionale, che omaggiava la Groenlandia.

Mary di Danimarca, l’abito di pizzo rosa

Già prima di salire al trono, Mary di Danimarca era uno dei volti più amati della Corona Danese ma, diventando Regina, la moglie di Federico X è ancora più presente a eventi pubblici e impegni ufficiali della Monarchia, a volte in compagnia del marito o dei figli. Così è stato anche di recente, quando la coppia reale ha visitato le Isole Faroe insieme alla figlia Josephine.

Ma il 20 giugno 2025 Mary e Federico di Danimarca hanno inaugurato una nuova mostra, insieme all’erede al trono Christian. Si tratta di un’esposizione che racconta proprio la giovinezza del Re e del suo successore: “La mostra Kongebarn racconta la storia di come è stato crescere nella famiglia reale danese nel corso dei secoli. Concentrandosi su tre temi principali: famiglia, scuola e gioco, una vivida visione della vita quotidiana dei bambini reali”.

Nella mostra si trovano diversi oggetti appartenuti in passato sia a Federico che a Christian di Danimarca ed è visitabile in un posto davvero particolare: “La mostra è progettata come una sala museo sensoriale e interattiva dove i bambini possono imparare e vivere la storia attraverso il gioco. Si svolge a Koldinghus, il luogo dove Christian ha iniziato la sua scuola”.

Per l’occasione particolare Mary di Danimarca ha indossato un abito molto elegante in pizzo rosa. Si trattava di un modello aderente nella parte superiore e dal taglio più svasato in quella inferiore. Il vestito della Regina aveva una doppia balza sulla gonna e presentava anche un oblò sulla scollatura. La creazione sartoriale era firmata da ME+EM ed è stata di recente sfoggiata in Inghilterra, in occasione del Royal Ascot da Carole Middleton in versione giallo burro.

La sovrana ha accompagnato l’abito con un paio di scarpe color carne di Valentino e dei gioielli discreti.

Mary di Danimarca, l’abito tradizionale

Mary di Danimarca è apparsa raggiante con un elegante abito rosa in pizzo alla recente inaugurazione di una mostra. Ma, in seguito, la sovrana ha voluto omaggiare la Groenlandia con una foto social, in cui indossava un abito tradizionale. Si trattava di una fotografia della coppia reale, che è stata condivisa sulla pagina Instagram ufficiale della Casa Reale Danese: “Oggi è la giornata nazionale della Groenlandia, e contemporaneamente sono 40 anni che la bandiera groenlandese, Erfalasorput, è stata issata per la prima volta. Mandiamo i nostri più calorosi saluti a tutti i groenlandesi e auguriamo a tutti una buona giornata”.

Nello scatto social la Regina indossa i tipici stivali bianchi dell’isola, accompagnati dal tradizionale completo colorato, che presenta il collo alto e due diverse balze a fantasia blu, arancione e bianca, nella parte superiore.