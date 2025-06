Fonte: IPA Mary di Danimarca in vista ufficiale alle Isole Faroe

La Regina Mary di Danimarca e il Re Frederik hanno intrapreso un tour ufficiale presso le Isole Faroe. Una visita decisamente importante, considerando come sia la prima da quando lui è salito al trono. A sorprendere però è stata la presenza della figlia più giovane, la Principessa Josephine. La ragazza ha accompagnato i genitori in quello che si è rivelato molto più di un semplice viaggio diplomatico.

Un viaggio mozzafiato

Decisamente affascinante il viaggio istituzionale presso le Isole Faroe della Regina Maria di Danimarca. In merito è stato anche pubblicato un post Instagram. Una galleria di scatti emozionanti, con la seguente caption:

“Piccoli scorci della vita a bordo della Royal Ship Dannebrog, base per le loro Maestà il Re e la regina, nonché Sua Altezza Reale la Principessa Josephine durante la visita ufficiale alle Isole Faroe”.

Un insieme di scatti di vario genere. Nel primo vediamo il sovrano in una posa naturale a bordo dell’imbarcazione. Nel secondo invece appare Mary di Danimarca in una posa decisamente più solenne, intenta a scrutare l’orizzonte. Tanti poi i piccoli dettagli raccolti, utili a trascinare sudditi e ammiratori in questo viaggio.

L’arrivo della Famiglia Reale a Tórshavn, capitale dell’arcipelago, è stato accolto da una folla entusiasta. In tantissimi sono giunti al porto per salutare al momento dello sbarco dalla neve Dannebrog.

La comunità è stata ripagata ampiamente dall’atteggiamento di Re, Regina e Principessa. Hanno infatti voluto immergersi pienamente nella cultura locale, indossando anche i costumi tradizionali. Un chiaro segno di rispetto e vicinanza tra le popolazioni, senza limitarsi meramente a presenziare.

Gli abiti indossati sono molto elaborati e possono richiedere fino a 1 anno di lavorazione. Mary ha indossato il suo per la prima volta nell’ormai lontano 2005, durante la sua prima visita. Da questo punto di vista, dunque, si è trattato di un viaggio nel tempo per lei. Affascinante il suo look, con gli accessori, fibbie in argento e una spilla floreale, realizzati da artigiani locali, tra i quali spicca il celebre Thomas Arge.

Prima dell’arrivo ufficiale, la Famiglia Reale è stata avvistata presso l’isola di Koltur. Questa è la meno popolata dell’arcipelago. Un gesto importante, così come la scelta di partecipare a una suggestiva escursione tra antichi insediamenti vichinghi. Un momento splendido, di intimità e scoperta. È proprio quest’avventura a essere stata condivisa sui social.

La sorpresa di Josephine

La presenza della Principessa Josephine è stata una clamorosa sorpresa. La 14enne infatti non era presente nell’agenda ufficiale del tour. Ha però raggiunto all’ultimo momento i genitori. Una pausa scolastica, probabilmente, che le ha consentito di vivere un’esperienza memorabile.

Non indossava un abito tradizionale, a differenza dei genitori, proprio perché non era previsto che fosse lì. Ne avrebbe uno da poter sfoggiare ma lo aveva ricevuto in dono nel 2018 e ormai le va stretto. Un piccolo dettaglio che non ha però ridotto l’affetto con cui è stata accolta.

Ha avuto modo di vivere in prima persona un’esperienza di formazione culturale e istituzionale. Oggi frequenta la Kildegård Privatskole, dopo il trasferimento nell’estate 2023, ma certe cose non si possono sperimentare da un banco di scuola.