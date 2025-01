Fonte: IPA Vincent e Josephine di Danimarca

Oggi il Palazzo Reale danese è in festa visto che i due Principini Vincent e Josephine compiono 14 anni. I due gemelli, figli minori dei sovrani Federico e Mary, sono nati l’8 gennaio 2011, dopo l’arrivo dei fratelli maggiori Christian e Isabella. In occasione del loro compleanno, sono stati condivisi dei nuovi ritratti ufficiali dei Principini del paese europeo sulla pagina Instagram ufficiale del Palazzo Reale.

Nelle nuove foto ufficiali, Josephine di Danimarca sembra ancora più bella e sempre più simile alla mamma, la Regina Mary.

Josephine di Danimarca, bellezza affascinante

La Danimarca sta vivendo un periodo di celebrazioni. Dalla notte di Capodanno vanno avanti i ricevimenti a Palazzo Reale per festeggiare il nuovo anno. Come la tradizione danese vuole, infatti, dopo la cena di San Silvestro, per tre giorni i sovrani hanno presenziato a dei rinfreschi a Castello per augurare un anno pieno di felicità a tutti i personaggi di spicco del regno. Per prendere parte ad alcuni di questi festeggiamenti, Mary di Danimarca ha scelto due look dal fascino retrò e ricchi di ricami.

Dopo la fine di quest’importanti impegni ufficiali, non si sono conclusi, però, i momenti di festa per la Casa Reale Danese. L’8 gennaio 2025, infatti, i Principi Vincent e Josephine di Danimarca hanno compiuto 14 anni, come è stato ricordato con un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del Palazzo Reale: “Le loro Altezze Reali, il principe Vincent e la principessa Josephine oggi compiono 14 anni”.

Per celebrare il traguardo dei due gemelli, la Casa Reale Danese, oltre al post social, ha condiviso anche tre scatti inediti dei due figli minori dei sovrani: “In occasione del loro compleanno, vengono pubblicate nuove foto del principe e della principessa. Le foto del compleanno sono state scattate la notte di Capodanno, poco dopo che il padre dei festeggiati aveva pronunciato il suo primo discorso di Capodanno”.

Nelle foto social, la Principessa Josephine di Danimarca appare più bella che mai e sempre più somigliante alla Regina Mary. La piccola esponente della monarchia danese ha, infatti, gli stessi occhi della mamma e i capelli lisci come i suoi, anche se in una tonalità più chiara di castano. Per celebrare l’ultimo giorno dell’anno, la Principessina ha indossato un elegantissimo abito nero in tessuto brillante con scollo a V, accompagnandolo con due collane d’oro, di cui una con un ciondolo a forma di cuore e un’altra con un pendente a croce.

Vincent di Danimarca, elegantissimo

I gemelli Vincent e Josephine di Danimarca hanno raggiunto i 14 anni e, nelle loro foto ufficiali diramate dal Palazzo Reale, sembrano già pronti per ricoprire il loro ruolo all’interno della monarchia danese. Accanto alla sorella, anche Vincent di Danimarca è apparso affascinante ed elegantissimo.

Il più piccolo dei Principi danesi ha indossato, infatti, un tuxedo nero, accompagnato da una classica camicia bianca e da un papillon. Anche il gemello di Josephine di Danimarca ha mostrato tutto il suo giovanile fascino nelle foto diffuse su Instagram e, in uno scatto insieme alla sorella, si nota il Principe che le passa un braccio dietro la schiena in segno d’affetto.