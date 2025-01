Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary e Federico di Danimarca stanno per festeggiare il primo anno da sovrani del paese europeo, visto che sono ascesi al trono il 14 gennaio 2024, dopo l’abdicazione della Regina Margrethe. Gli ultimi mesi sono stati davvero pieni d’impegni per la coppia reale che non si è fermata neanche nei primi giorni del nuovo anno.

La coppia reale, infatti, dopo la sontuosa Cena di Capodanno, ha presieduto a diversi altri ricevimenti a Palazzo, come la tradizione danese impone. In questi nuovi appuntamenti ufficiali, Mary di Danimarca ha indossato degli outfit da vera regina.

Mary di Danimarca, l’abito bianco dal sapore retrò

Mary di Danimarca non è nata all’interno di una Famiglia Reale ma certamente ha dimostrato, nel suo primo anno da Regina, di essere adatta al suo ruolo e di avere il giusto charme per indossare anche gli outfit più eleganti e ricercati. Di recente la sovrana ha selezionato degli abiti davvero ricchi per presenziare ai ricevimenti per gli auguri del nuovo anno, che hanno avuto luogo a Palazzo Reale.

In particolare la coppia reale ha accolto, il 6 e il 7 gennaio 2025, alcuni rappresentanti delle istituzioni del regno per dare loro gli auguri per il nuovo anno di persona. Nella prima giornata di ricevimento Mary di Danimarca ha sfoggiato un abito dal fascino retrò bianco, completamente ricamato. Il vestito dal taglio dritto, leggermente svasato sull’orlo, era a collo alto e con le maniche lunghe e presentava dei ricchi disegni floreali in oro su tutta la lunghezza.

La Regina ha accompagnato il suo look con un paio di guanti bianchi e una pochette beije. Durante questo ricevimento pubblico i sovrani hanno incontrato: “I giudici della Corte Suprema, le Guardie Reali e il Corpo Ufficiali del Reggimento di Guardia”.

Fonte: IPA

In seguito la coppia reale ha dato i suoi migliori auguri per il 2025 anche al corpo diplomatico danese.

Mary di Danimarca, l’abito grigio con ricami in merletto

Mary di Danimarca, per la sera di Capodanno, ha sfoggiato il magnifico abito verde già utilizzato per il suo primo ritratto ufficiale da sovrana. Ma anche i vestiti scelti per i tradizionali auguri di inizio anno a Palazzo non sono stati da meno. Il 7 gennaio 2025, infatti, la coppia reale ha accolto al castello di Christiansborg: “Circa 1.000 cittadini… Gli ospiti di oggi erano ufficiali del Consiglio di gestione della Difesa e delle Emergenze… Rappresentanti invitati delle più grandi organizzazioni nazionali”.

Fonte: IPA

Per l’occasione importante i sovrani sono giunti a Palazzo a bordo di una magnifica carrozza dorata e Mary di Danimarca è apparsa più bella che mai con un sofisticato abito grigio. Il vestito era decorato nella gonna e nella parte inferiore del corpetto da del merletto in una tinta più scura dello stesso colore, aveva le maniche lunghe e un oblò sulla scollatura, impreziosito da una meravigliosa spilla.

Anche in questo caso, la Regina ha portato con sé una mini pochette in tinta e ha raccolto alcune ciocche dei suoi capelli dietro la nuca. La sovrana, dopo essersi fatta confezionare un nuovo diadema, ha deciso di brillare con un paio d’orecchini vintage ricoperti da brillanti con ciondolo pendente esagonale.