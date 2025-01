Mary di Danimarca, il look regale per la prima cena di Capodanno (con il dettaglio festoso)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Come degno coronamento del primo turbolento periodo da sovrani, accidentato ma percorso con dignità, Re Federico e la Regina Mary di Danimarca hanno dimostrato di sapere esattamente come si dà il benvenuto al nuovo anno: dopo un incessante susseguirsi di prime volte è stato il turno della loro prima cena annuale di Capodanno, ospitata a corte, per una sera pullulante di reali a perdita d’occhio.

Mary di Danimarca, il look regale per la cena di Capodanno

La sovrana, per la sontuosa occasione, pareva essere uscita da una fiaba fasciata nel suo lungo abito verde bottiglia in velluto, impreziosito da scollatura e maniche in pizzo mentre la vita segnata le metteva in risalto la silhouette. Perfettamente intonata al verde intenso della mise una tiara di smeraldi e diamanti, rigorosamente con orecchini coordinati, mentre la pochette argentata e scintillante dava vita ad un elegante contrasto.

Ad acconciare i capelli della Regina di Danimarca era infine un elaborato semiraccolto con lunghezze mosse lasciate libere, un’hairstyle decisamente regale con o senza corona. E, proprio come tradizione vuole, non è mancato nemmeno il dettaglio festoso delle unghie rosse laccate come simbolo di buon auspicio.

I coniugi reali erano il perfetto ritratto dei padroni di casa, uno di quelli antichi ad ornare le pareti della dimora: elegantissimo di fianco alla sua amata regina, il neo-incoronato Re Federico indossava infatti un abito militare nero finemente decorato da ricami in oro.

Ed ecco, subito poi, unirsi al felice quadretto di famiglia il principe Christian: il diciannovenne ha invece sfoggiato un completo nero con camicia, guanti e papillon bianchi per la sua prima apparizione all’evento.

Capodanno a Corte: c’è anche l’ex Regina Margherita

Soltanto un anno fa la Regina Margherita – 84 anni sulla carta e 52 come sovrana di Danimarca – aveva reso noto il suo volere annunciando l’improvvisa abdicazione durante il suo discorso di Capodanno alla nazione, mettendo così la parola fine al suo periodo come monarca più longevo d’Europa. All’epoca fu ovviamente lei ad ospitare il gala di quell’anno, precedente alla gloriosa ascesa del figlio.

Ebbene, l’evento in oggetto è caduto ad un anno esatto di distanza da quando la Regina Margherita annunciò che avrebbe di lì a poco abdicato, cedendo il trono al principe Federico. Fu un improvviso shock, questo, per il popolo danese che apprese la sconvolgente notizia soltanto alla vigilia del nuovo anno. Fu senz’altro un discorso di Capodanno esplosivo, forse il più clamoroso, avvenimento che ha inevitabilmente segnato l’inizio di una nuova era per la famiglia reale e per la Danimarca intera.

Come da programma Federico è divenuto ufficialmente Re di Danimarca il successivo 14 gennaio, firmando le carte per il trasferimento del ruolo sebbene la madre abbia comunque mantenuto il titolo di regina.

“La mia speranza è di diventare un re unificatore di domani”, aveva dichiarato nel suo primo discorso da re, con l’uniforme militare cerimoniale addosso. “È un compito che ho affrontato per tutta la vita. È un compito che affronto con orgoglio , rispetto e gioia”. Secondo la tradizione danese ogni monarca appena incoronato adotta un motto reale, un mantra che lo guidi durante il proprio regno, e quello di re Federico recitava: “Uniti, impegnati, per il regno di Danimarca”.

Nonostante toccasse alla coppia reale del momento ospitare questa volta la cena di Capodanno, l’ex monarca era comunque ovviamente presente all’evento e la mise scelta per farlo, intonata ad un’aria più che mai serena, si componeva di un lunghissimo abito turchese, acceso dalla presenza di una scintillante tiara ed abbinato ad un vistoso cappotto in pelliccia marrone.