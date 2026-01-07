Mary di Danimarca incanta a Palazzo, look impalpabile blu notte e maxi perle

Mary di Danimarca conclude i party di capodanno incantando con un look in velluto impalpabile di Jesper Hovring e i diamanti e le perle del Khedive d'Egitto

Mary di Danimarca e suo marito Frederick hanno avuto un inizio anno impegnativo, come da tradizione, con una serie di gala che si sono tenuti tra le due residenze reali di Amalienborg e Christiansborg. Quattro eventi in cui la Regina si è distinta per eleganza e raffinatezza. E l’ultimo look sfoggiato, un impalpabile completo di velluto blu, ha lasciato tutti senza fiato.

Mary di Danimarca, i ricevimenti di capodanno

I festeggiamenti di inizio anno si sono conclusi per Mary e Frederick di Danimarca con una serie di incontri lunedì 5 gennaio. La coppia ha presieduto tre ricevimenti. Il primo era riservato ai giudici della Corte Suprema, alle Guardie Reali e al corpo ufficiali del Reggimento Ussari della Guardia Reale e si è svolto nel castello di Amalienborg a Copenaghen. Il secondo ha visto protagonisti i sindaci e i presidenti dei consigli regionali di tutto il Paese.

Infine, il terzo, che si è tenuto nel Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento danese, era dedicato al Corpo diplomatico.

Il Re e la Regina si sono spostati attraverso la città innevata con una carrozza dorata scortata dagli ussari, in un’atmosfera da favola di altri tempi.

Mary di Danimarca in velluto blu notte

Mary era semplicemente incantevole con un completo in velluto blu notte impalpabile. L’ensemble era composto da una giacca sciancrata con collo alla coreana e da una lunga gonna a sirena. L’outfit è stato creato dallo stilista danese, Jesper Hovring, che ha firmato di fatto tutti gli abiti indossati dalla Sovrana in occasione di questo inizio anno, compreso il magnifico look della cena di capodanno.

Mary di Danimarca con gli orecchini di perle del Khedive d’Egitto

Essendo un ricevimento diurno, non è richiesta la tiara. Ma Mary non ha voluto rinunciare ai gioielli importanti. Così, ha completato il suo look di velluto con un paio di orecchini di perle a goccia, extra large, del Khedive d’Egitto e diamanti, messi in mostra da una pettinatura semiraccolta. La Regina li ha abbinati a un anello con perla, dal taglio classico.

A rendere l’outfit ulteriormente formale, la fascia celeste con stella dell’Ordine dell’Elefante, le insegne dell’Ordine del Dannebrog e la spilla col ritratto del marito.

Altro dettaglio decisamente formale e d’altri tempi sono i guanti bianchi che Mary ha portato con sé, insieme a una clutch dello stesso colore del completo.

Per quanto riguarda il make up, la Regina ha scelto colori neutri e tenui e per le labbra un rossetto rosa chiaro. Ma non ha rinunciato allo smalto rosso.

I ricevimenti di capodanno sono l’occasione per i Sovrani di ringraziare le autorità e il Corpo diplomatico del lavoro svolto. Un tempo si svolgevano tutti in un solo giorno, ma a partire dalla Prima Guerra Mondiale i gala vengono distribuiti nei primi giorni dell’anno.

