Il nuovo diadema in pietre rosa creato per la Regina Mary di Danimarca. Per realizzarlo è stato trasformato uno storico gioiello delle sovrane danesi

Mary di Danimarca non ha ancora raggiunto il suo primo anno di regno ma ha già dimostrato di avere tutta la stoffa da Regina e le capacità per essere una delle più amate dai sudditi. Di recente la sovrana ha deciso anche di lasciare il segno nella storia dei gioielli della Corona Danese, commissionando la creazione di un nuovo diadema reale.

Come annunciato con un video, diffuso sul canale Instagram ufficiale del Palazzo dei sovrani, un famoso gioielliere del paese europeo ha trasformato uno storico gioiello delle Regine danesi in una corona. Particolarità del nuovo prezioso diadema sono le rare pietre rosa.

Mary di Danimarca, il diadema in pietre rosa

Si chiama Rosenstensdiademet, letteralmente diadema in pietre rosa ed è una creazione, che si aggiunge al tesoro della Corona Danese, nel 2024: “Il Rosenstensdiademet: un gioiello della corona rimodellato anno 2024”. La Regina Mary, che dal giorno della sua incoronazione ha già ricevuto diversi gioielli dal valore inestimabile, ha deciso di seguire una tradizione secolare, scegliendo di modificare un gioiello della Casa Reale Danese in un nuovo diadema: “Una tradizione secolare, quella di rimodellare i gioielli della corona danese in base alle mutevoli esigenze dei tempi… L’incastonatura in pietra rosa, che raramente viene utilizzata oggi, viene riportato in vita. Il tutto nel rispetto del patrimonio e della tradizione che i gioielli della corona danese, che rappresentano un patrimonio culturale vivente”.

La nuova corona, a disposizione della Regina del paese europeo, è composta da due giri in oro bianco, uno dei quali si trova in una posizione più sollevata rispetto all’altro, e presenta una serie di pietre rosa, recuperare da un vecchio gioiello delle sovrane danesi: “La cornice su cui sono montate le pietre rosa del nuovo diadema è stata creata dall’orafo Matias Hasbo Dinesen in collaborazione con la Collezione della Regina e dei Re”.

Nel video di presentazione del nuovo diadema, condiviso dalla Casa Reale si vede Mary di Danimarca provare il nuovo gioiello e i maestri orafi intenti a montare le pietre sulla nuova struttura in oro.

Il gioiello trasformato da Mary di Danimarca

Come le altre Regine europee, anche Mary di Danimarca si prepara a festeggiare le prossime feste natalizie. Se Kate Middleton sarà alla guida del Concerto di Natale del 6 dicembre e Charlene di Monaco ha acceso di recente le luminarie del Principato, La sovrana del regno danese, invece, ha deciso di farsi un regalo, modificando un vecchio gioiello della Corona in un magnifico diadema.

Il prezioso originale era un pezzo ottocentesco molto particolare: “Il set di pietre di rosa fu creato nel 1840 ed era parte di una catena che si indossava in vita, attorno a un corsetto”. Il gioiello prevedeva anche una pietra pendente centrale che, probabilmente, verrà trasformato in una spilla.

La catena in pietre rosa venne utilizzato solo poche volte dalla Regina Margrethe, mentre Mary di Danimarca ha deciso di modificarlo, lasciando, così, il suo segno nella storia del Tesoro della Corona Danese: “Attraverso cambiamenti grandi e piccoli, ciascuna delle regine danesi ha lasciato il segno sugli storici gioielli della corona. Con modifiche alle serrature e nuove combinazioni, i set di gioielli sono stati aggiornati e quindi resi propri, sempre nel rispetto della storia e con il desiderio di aumentare la fruibilità dei set di gioielli”.