Fonte: IPA Kate Middleton

Si sta per concludere un anno complicatissimo per la Casa Reale Inglese, funestato da due notizie gravissime. Nei primi mesi del 2024, infatti, sia Carlo III, che Kate Middleton hanno ricevuto una diagnosi di tumore e hanno dovuto cancellare tutti gli impegni pubblici per sottoporsi alle cure previste per combattere contro questa terribile malattia.

In seguito il sovrano è tornato per primo sulle scene pubbliche, mentre la Principessa del Galles ha tenuto i sudditi con il fiato sospeso fino al Trooping the Colour, nel giugno del 2024, quando, dopo mesi di convalescenza, è tornata a mostrarsi a un evento ufficiale della monarchia britannica.

In seguito, la moglie di William d’Inghilterra ha scelto di prendere parte a pochi altri appuntamenti importanti e, dopo aver annunciato, la fine dei trattamenti medici preventivi contro il tumore, Kate Middleton sarà di nuovo alla guida del prossimo Concerto di Natale, che avrà luogo all’abbazia di Westminster il 6 dicembre 2024.

La Principessa del Galles ha, recentemente, annunciato che accoglierà tutti i suoi ospiti con una toccante lettera.

Kate Middleton, la lettera sull’amore

Kate Middleton sta riprendendo lentamente i suoi impegni pubblici, dopo un anno terribile a combattere contro un tumore, che l’ha colpita. Durante questo periodo difficile, la Principessa del Galles ha capito cosa sia veramente importante nella vita, come ha svelato diverse volte. Adesso vuole trasmettere le sue riflessioni a tutti gli ospiti del prossimo Concerto di Natale, con una lettera a loro indirizzata.

Nella missiva, Kate Middleton vuole trasmettere speranza, parlando dell’importanza dell’amore e della vicinanza verso chi ne ha più bisogno: “Caro ospite, sono così felice che tu possa unirti a questo servizio Carol. Volevo scriverti e condividere i miei più sentiti ringraziamenti per tutto ciò che hai fatto per offrire conforto e speranza a coloro che ne hanno più bisogno”.

La futura Regina d’Inghilterra, nella lettera, ha svelato anche che il Natale è il suo periodo dell’anno preferito: “Il Natale è uno dei miei periodi preferiti dell’anno. È un momento di celebrazione e gioia, ma ci dà anche l’opportunità di rallentare e riflettere sulle cose più profonde che ci uniscono tutti. È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana, che troviamo lo spazio per vivere la nostra vita con un cuore aperto, con amore, gentilezza e perdono, tanto di ciò che rappresenta lo spirito natalizio. La storia di Natale ci incoraggia a considerare le esperienze e i sentimenti degli altri”.

Kate Middleton, rivolgendosi ai suoi ospiti, li esorta a donare amore a tutti, citando dei gesti semplici, ma che, secondo la sua ultima esperienza, sono davvero importantissimi: “Ci ricorda l’importanza di dare e ricevere empatia, nonché quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro nonostante le nostre differenze. Soprattutto, ci incoraggia a rivolgerci all’amore, non alla paura. L’amore che mostriamo a noi stessi e l’amore che mostriamo agli altri. L’amore che ascolta con empatia, l’amore gentile e comprensivo, l’amore che perdona e l’amore che porta gioia e speranza. È questo amore il dono più grande che possiamo ricevere. Non solo a Natale, ma ogni giorno della nostra vita. L’amore è la luce che può brillare, anche nei nostri momenti più bui. Tutti abbiamo qualcosa che possiamo offrirci a vicenda. Parole gentili o un orecchio ricettivo, un braccio attorno a una spalla esausta o stare silenziosamente al fianco di qualcuno”.

Kate Middleton, il particolare tema scelto per il concerto

Kate Middleton, anche in quest’anno difficile, sarà alla guida del concerto di Natale, denominato Together at Christmas, che avrà luogo all’abbazia di Westminster e accoglierà diversi ospiti. In particolare, la Principessa ha scelto di dedicare il momento di preghiera comune a tutte le persone che, nel Regno Unito, si spendono per gli altri: “In tutto il Regno Unito ci sono così tante persone stimolanti che abbracciano chi è nel bisogno. Hanno fornito conforto, consiglio e connessione e, soprattutto, hanno dimostrato che l’amore unisce e rafforza tutti noi. Questo servizio natalizio è una celebrazione sincera di ognuno di voi e ci ricorda che a Natale, e durante tutto l’anno, dobbiamo brillare gli uni per gli altri. Perché nei momenti di gioia e di tristezza, siamo tutti la luce l’uno dell’altro. Auguro a te e ai tuoi cari un Buon Natale”.

Kate Middleton, quindi, non spezzerà questa tradizione, anche se, secondo le ultime indiscrezioni, i Principi del Galles non saranno presenti al consueto pranzo natalizio con il sovrano a Sandringham.