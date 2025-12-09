Kate Middleton, perché Pippa era assente al concerto di Natale

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

È dal 2021 che Kate Middleton ha il compito di organizzare Together at Christmas, tra i più importanti eventi natalizi della famiglia reale inglese. La Principessa ha da sempre avuto pieno supporto da parte della propria famiglia, quest’anno, però, la sorella era assente all’evento. Pippa ha preferito concedersi un’avventurosa vacanza assieme al marito.

Pippa preferisce la Formula 1 al concerto di Kate

Il motivo per cui Pippa Middleton era assente al Together at Christmas di quest’anno è perché, proprio in quei giorni, si trovava ad Abu Dhabi assieme al marito James Matthews. La coppia ha preferito al concerto di Natale l’adrenalina delle corse. Si trovavano negli Emirati Arabi per seguire la finale del Gran Premio di Formula 1. Con una visuale privilegiata, Pippa era nel paddock della F1, grazie alle conoscenze del marito, ex pilota e oggi membro del Consiglio di amministrazione della Williams Racing.

James Matthews ha corso a lungo nel campionato britannico di Formula 3, vincendo il titolo di campione inglese di Formula Renault nel 1994 per la Manor Motorsport. Ormai lontano dal volante, responsabile papà di tre figli, il cognato di Kate Middleton continua a far parte del motorsport come direttore del team Williams. Pippa lo accompagna spesso ed è ormai una presenza fissa alle gare automobilistiche, ancor più che ai concerti di Natale nell’Abbazia di Westminster.

A supportare Kate al Together at Christmas non mancavano gli altri membri della famiglia Middleton. Presenti e orgogliosissimi i genitori della Principessa, Michael e Carole, arrivati assieme al figlio minore James e alla graziosa nuora Alizée Thevenet.

Il rapporto tra le sorelle Middleton

Non c’è dubbio che Pippa e Kate troveranno modo di rifarsi e festeggiare assieme il Natale. Il loro rapporto è da sempre solido e complice. “Le due sorelle sono incredibilmente unite. – aveva raccontato una fonte a loro vicina al Times – Pippa non è solo una sorella, ma un’alleata: una migliore amica con cui confidarsi senza paura. Sono estremamente leali l’una con l’altra”. E il loro rapporto non è cambiato da quando Kate è diventata Principessa, le sorelle continuano a vivere vicine e condividere una quotidianità intima e riservata.

Dopo una giovinezza trascorsa nell’elegante quartiere di Chelsea a Londra, dove Pippa e Kate condividevano un appartamento, le due hanno preso strade diverse, senza mai perdersi di vista. La sorella è stata una delle persone che più sono state vicine alla Principessa durante la malattia, “un grande aiuto anche per la gestione pratica ed emotiva dei bambini di Kate”.

Dopo il trasferimento della sorella minore nel Berkshire, poco distante dall’Adelaide Cottage dove risiedevano Kate e William, il rapporto tra le due sorelle si è fatto ancora più forte. “Erano già autenticamente migliori amiche, – ha spiegato la fonte – ma questo anno estenuante le ha viste avvicinarsi ancora di più. Pippa è stata una specie di angelo e spina dorsale per Catherine. È lì al minimo accenno, aiutando a recuperare il ritardo nei compiti fisici quando necessario. Ma è il supporto emotivo che fornisce che è inestimabile per Catherine”.