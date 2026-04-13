Kate Middleton in imbarazzo per la sorella Pippa: la guerra con i vicini e la casa con 32 stanze

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Non bastava l’arresto di Andrea a imbarazzare Kate Middleton e William ora ci pensa Pippa, finita al centro di una vicenda piuttosto controversa e descritta dai suoi vicini come una “snob”. La sorella di Kate e suo marito infatti sono i protagonisti di uno scandalo che sta facendo molto discutere e che rischia di coinvolgere, inevitabilmente, anche la Royal Family.

I vicini contro Pippa Middleton

Tutto nasce da un vialetto, ossia Mill Lane. Si tratta di una stradina che passa attraverso la tenuta di Barton Court nel Berkshire ed è percorsa da decenni dagli abitanti di Kintbury per raggiungere il centro del villaggio, ma anche i sentieri della zona e la chiesa di St Mary’s.

La via, usata da decenni, è diventata il cuore di un’intricata vicenda che vede coinvolta proprio Pippa Middleton. La sorella di Kate Middleton infatti nel 2022 si è trasferita con il marito James nella tenuta che si trova in questa zona. Una magione da 15 milioni di sterline che la coppia ha voluto rendere super esclusiva, inserendo proprio nella celebre stradina cancelli elettrici e cartelli di divieto.

Nel 2024, infine, James Matthews ha dichiarato formalmente come non accessibile la via, costringendo le persone a parcheggiare nei campi e camminare su una strada particolarmente stretta e trafficata, priva di marciapiedi. I residenti non hanno gradito questa decisione, denunciando l’atteggiamento “snob” della coppia.

“È un modo sicuro per andare e venire dal villaggio, quindi i camminatori vengono messi a rischio se devono usare la strada”, ha spiegato Eugene Futcher, presidente dei West Berkshire Ramblers. Mentre la charity The Ramblers ha puntato il dito contro la chiusura, ricordando come il sentiero sia stato percorso liberamente “per oltre 20 anni senza interruzioni”.

La vicenda non si è fermata alle critiche, ma è finita sotto l’occhio attento delle autorità che ora dovranno decidere se Mill Lane debba essere ufficialmente riconosciuta come diritto di passaggio pubblico. “Ho sempre creduto che questo percorso da Station Road verso il sentiero di Kintbury fosse pubblico – ha spiegato un portavoce dei residenti -. Quando si pianifica una passeggiata, il percorso sembra logico, sia su qualsiasi mappa disponibile che nella realtà sul terreno”.

La reggia di Pippa Middleton: 32 stanze, 100 acri e una privacy blindata

Barton Court, tenuta in cui vivono Pippa Middleton e suo marito, non è una semplice casa di campagna. Si tratta infatti di una dimora georgiana di 32 stanze, classificata come edificio di interesse storico, circondata da oltre 100 acri di terra lungo le rive del fiume Kennet. Prima di Pippa e James, apparteneva al celebre designer Sir Terence Conran, che, secondo quanto raccontato dai vicini, non aveva mai avuto problemi a lasciare i cancelli aperti.

Dopo l’arrivo della coppia, al contrario, la tenuta sarebbe diventata una fortezza. “Inuovi proprietari sembrano credere di poter decidere chi può camminare dove e quando”, ha spiegato un vicino, interpretando il pensiero di molti. Pippa e James non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche. Intanto Kate, impegnata nei suoi doveri reali, starebbe seguendo la vicenda, sperando che la situazione si risolva in fretta.