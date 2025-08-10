Kate Middleton, la sorella Pippa la copia, il nuovo progetto

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Kate Middleton ha di recente interrotto le sue vacanze estive per partecipare a un evento benefico, che le stava molto a cuore, ma il soggiorno dei Principi del Galles in un super yacht in Grecia ha alzato diverse critiche, così come anche la recente villeggiatura della Regina Camilla nell’amato paese europeo. Ma per Kate Middleton più di tutti, una pausa dagli impegni pubblici è necessaria per riprendersi dal tumore che l’ha colpita e dalle conseguenti cure a cui si è dovuta sottoporre. La Principessa del Galles d’altronde ha svelato apertamente che, a suo parere, il periodo di ripresa dal cancro è qualcosa di davvero molto impegnativo.

La nuora di Re Carlo III ha affrontato la terribile diagnosi medica anche grazie all’aiuto della sua famiglia d’origine, composta da suoi genitori e dai suoi due fratelli. Pippa Middleton ha deciso adesso di seguire le orme della futura Regina e di dedicarsi a un nuovo progetto.

Kate Middleton, il nuovo progetto della sorella

Kate Middleton è molto affezionata alla sua famiglia d’origine e, di certo, darà i suoi migliori consigli alla sorella Pippa Middleton che ha deciso di lanciarsi, insieme al marito, in un nuovo progetto. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal Dailymail, infatti, la cognata del Principe William d’Inghilterra ha deciso di trasformare la sua fattoria Buckleberry nel Berkshire in un asilo nido.

La nuova idea imprenditoriale di Pippa Middleton, però, aveva incontrato il parere sfavorevole dei responsabili delle autostrade, convinti che il nuovo centro per bambini potrà congestionare il traffico della zona. Ma, secondo quanto rivelato da Richard Eden, sembra che la sorella della Principessa del Galles abbia ottenuto adesso tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare il suo sogno, visto che in zona mancano dei luoghi adatti alla prima infanzia.

Quindi Pippa Middleton avrebbe deciso d’occuparsi dell’argomento che più sta a cuore anche alla sorella Kate Middleton che spesso porta avanti dei progetti che si occupano d’influenzare positivamente i bambini nei loro anni formativi, anche attraverso il lavoro della Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Pippa Middleton e il marito James Matthews hanno acquistato il loro terreno nel Berkshire nel 2020 per 1,5 milioni di sterline. La tenuta ospita un parco di cervi di 17 ettari, dei bungalow per effettuare glamping, un’area giochi per bambini e una caffetteria. Sembra che la fattoria sia molto amata dal Principino George.

Pippa Middleton, la controversia con le autorità

Pippa Middleton e James Matthews hanno dovuto affrontare i dubbi delle autorità locali, riguardo il loro progetto. Per convincerli a dare loro le autorizzazioni necessarie ad aprire il loro asilo nido, hanno dovuto calcolare il traffico che la struttura porterebbe e quanti bambini usufruirebbero dei loro servizi, stabilendo che si tratterebbe solo di 24 bambini, assistiti da un responsabile, due insegnanti qualificati e un paio di apprendisti.

A convincere le istituzioni locali anche la possibilità data ai piccoli alunni di poter usufruire di un’esperienza unica e di aver accesso all’eccezionale fattoria, che si trova sulla proprietà. Kate Middleton e la sorella Pippa, mai come stavolta, sembrano seguire gli stessi obiettivi e lavorare sulla stessa lunghezza d’onda.