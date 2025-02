Kate Middleton, la casa da 15 milioni di sua sorella Pippa che le fa invidia

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno scelto di vivere all’Adelaide Cottage che ha appena quattro camere da letto. Niente a che vedere con la reggia di Pippa, la sorella della Principessa del Galles, che ha acquistato col marito James Matthews, una casa da 15 milioni di sterline che forse susciterà un po’ d’invidia alla futura Regina.

Kate Middleton, il cottage di 4 stanze

Nel 2022 Kate Middleton e William scelsero di trasferirsi dal loro appartamento all’interno di Kensington Palace a Londra nell’Adelaide Cottage a Windsor, per stare più vicini alla Regina Elisabetta che, però, dopo qualche mese morì.

La coppia aveva appena iscritto i tre figli alla Lambrook School, un istituto prestigioso nei pressi del Castello di Windsor, quindi non se l’è sentita di affrontare un nuovo trasloco.

Poi nel 2024 Kate si è ammalata di cancro e le priorità di famiglia sono state altre. Ma il cottage si è dimostrato subito un po’ troppo strettino. Anche già durante le cure, la Principessa e suo marito pensarono di iniziare dei lavori di ristrutturazione in un edificio vicino all’Adelaide Cottage per ampliare la loro casa e dedicare uno spazio privato a Lady Middleton durante il difficile periodo della chemioterapia. Ma pare che il cantiere non sia mai stato allestito.

Inoltre, i Principi del Galles hanno dovuto rinunciare al personale domestico fisso, perché non ci sono gli alloggi dove ospitarli. All’inizio del 2025 William e Kate stanno faticosamente ridefinendo gli equilibri di famiglia, ora che il cancro è in remissione. Ma certo, un trasloco è fuori questione.

Tra l’altro dove potrebbero trasferirsi con i tre bambini che sono in pieno anno scolastico. In più l’anno prossimo George dovrà cambiare scuola e ancora Will e Kate non sanno dove iscriverlo. In più, l’unica casa già pronta per essere abitata è l’appartamento di Kensington Palace, ma i Principi del Galles non vogliono vivere in città. E così preferiscono stare strettini all’Adelaide Cottage

Per fortuna, hanno come valvola di sfogo la casa in campagna nel Norfolk, Anmer Hall, circondata da un ampio giardino.

Kate Middleton, la casa da 15 milioni di sterline di sua sorella Pippa

In ogni caso, è probabile che Kate invidi la magione di sua sorella Pippa Middleton. Lei e il marito hanno acquistato una magnifica casa nel 2023 nel Berkshire, per 15 milioni di sterline, dove vivono con i loro 3 figli.

La villa con parco annesso dista appena 20 minuti dalla fattoria di loro proprietà, la Bucklebury Farm. Nel 2020 acquistarono il terreno dove sorge per 1,5 milioni di sterline, e l’hanno trasformata in un paradiso per bambini e famiglie, con safari tra i cervi, giri in trattore, giochi al coperto e cura degli animali. All’interno della proprietà c’è anche un lodge di 150 metri quadrati che viene affittato per lezioni di yoga, feste, riunioni di lavoro e servizi fotografici.