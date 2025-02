Kate Middleton, la decisione più importante su George è solo una questione di soldi

Kate Middleton e William non hanno ancora scelto la scuola per George, malgrado i litigi: tutto si riduce a una questione di soldi

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William non hanno ancora scelto la scuola secondaria di George. I dubbi sono molti, perché c’è in gioco il futuro del loro primogenito, nonché erede al trono. Ma pare che al fondo di tanta indecisione ci siano i soldi.

Kate Middleton e William, litigi continui per la scuola di George

Come è noto, è da quasi un anno che Kate Middleton e William stanno cercando la scuola adatta per George che l’anno prossimo lascerà la Lambrook School, l’istituto che sta attualmente frequentando, come sua sorella Charlotte e suo fratello Louis.

Ma ormai per il primogenito di William e Kate i tempi sono maturi per passare alla scuola secondaria. Ovviamente i Principi del Galles vogliono per lui il meglio, soprattutto necessitano di trovare un istituto che possa preparare George al suo ruolo futuro, senza però sacrificare totalmente la sua adolescenza.

William voleva iscriverlo a Eton, dove è andato lui e suo fratello Harry, ma Kate non era d’accordo perché temeva l’ambiente troppo snob. La Principessa propendeva per la sua ex scuola, il Marlborough College, ma è troppo lontano da Windsor e George sarebbe costretto a dormire là.

William e Kate hanno passato mesi a scontrarsi su questa questione senza arrivare una decisione definitiva, tanto che Lady Middleton durante le vacanze di Natale ha visitato due scuole a Londra, la University College School, a Hampstead, e la vicina Highgate School.

Pare infatti che i Principi del Galles vorrebbero iscrivere George in una scuola vicino all’Adelaide Cottage, in modo che possa restare a casa. Kate ci tiene a tenersi vicino il figlio il più possibile, soprattutto dopo la diagnosi di cancro vuole godersi il più possibile i sui bambini.

Kate Middleton, la scelta sulla scuola di George è una questione di soldi

Stabiliti questi parametri, William e Kate hanno ristretto la rosa degli istituti. Sicuramente, Eton è stato scartato. Adesso la decisione più importante sul futuro di George dipende solo da una questione di costi.

Il problema non sta tanto nella retta scolastica che, per quanto elevata possa essere, Will e Kate hanno le risorse per farvi fronte. La questione riguarda piuttosto la sicurezza di George.

Stando all’esperta in questioni reali, Ingrid Seward, i costi della sicurezza saranno un aspetto che il principe e la principessa del Galles terranno presente nel prendere la loro decisione finale. “Penso che probabilmente andrà in una scuola mista dove tutti e tre potranno studiare insieme, perché anche questo ridurrebbe notevolmente i costi della sicurezza”, ha affermato l’esperta.

In altri termini, William e Kate starebbero cercando una scuola vicino a casa dove un giorno George sarà raggiunto da Charlotte e Louis. “Penso che Kate e William siano molto consapevoli di quanto costi ai contribuenti proteggerli, ma in un certo senso garantire loro la sicurezza di cui hanno assolutamente bisogno. Penso che sarebbe molto difficile avere tre scuole diverse in tre parti diverse del Paese”.

Oltre al Marlborough College, la cui retta annuale ammonta a 59mila sterline, tra le favorite ci sono queste scuole, la Oundle School nel Northamptonshire e la St. Edward’s School nel North Oxford, nota anche come ‘Teddie’s’. Ma ancora nessuna decisione è stata presa.