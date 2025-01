Fonte: IPA Kate, William e i loro figli

Sappiamo bene come Kate Middleton e il Principe William non siano perfettamente aderenti al protocollo reale nelle loro scelte. Di fatto i due stanno tentando di portare Buckingham Palace nel nuovo secolo, per quanto senza grandi strappi.

Il modo in cui hanno deciso di educare i loro figli è un chiaro esempio. Il terrore della coppia è sempre stato quello di rinchiudere i piccoli in una bolla, viziandoli e spingendoli a perdere contatto col mondo reale. Per questo motivo la scelta della scuola da frequentare è di enorme importanza e, alla fine, sembra che si seguirà l’idea di Kate.

La scuola di George

Avevamo già parlato della scelta della scuola superiore di George, divenuta motivo di scontro tra Kate Middleton e il Principe William. Una fonte interna all’istituto, però, ha svelato al Mail on Sunday come ormai sia stato tutto deciso.

George frequenterà quella che è stata la scuola di sua madre: il Marlborough College. Si tratta di un istituto privato, sito nel Wiltshire, che richiede una retta annuale di 59.000 sterline (70mila euro, circa), che di certo mamma e papà possono permettersi di pagare.

Prima volta storica

La scelta della scuola di George non è un tema qualunque. Si tratta infatti dell’erede al trono e per la sua educazione e istruzione esiste un preciso protocollo. Nel caso dell’istituto da frequentare, però, si può parlare di una prassi ripetuta nel tempo più che di una vera e propria regola.

La particolarità del Marlborough College è che si tratta di un istituto misto. Di fatto George sarà il primo erede al trono maschio a frequentare una scuola di questo genere. Differente approccio rispetto a William e Harry, che sono stati iscritti al tempo presso il prestigioso Eton College, nel Berkshire.

In tanti si aspettavano la stessa per George ma, evidentemente, le cose andranno in tutt’altra direzione. L’obiettivo è proprio quello di crescere George a prescindere dal ruolo che un giorno avrà. La fonte ha spiegato: “I genitori non parlano d’altro e le discussioni si sono decisamente intensificate nel corso delle ultime settimane. La sicurezza, ovviamente, è un aspetto fondamentale della questione”.

Per il momento i tre figli, George, Charlotte e Louis, frequentano la Lambrook School. Nelle sue aule, però, trovano spazio i bambini con età inferiore ai 13 anni. Considerando come il Principe ne compirà 12 a luglio 2025, è giunto il momento di ragionare sul suo futuro educativo.

Kate Middleton pare intenzionata a iscrivere anche gli altri due figli al Marlborough College, quando sarà il momento. L’istituto privato è stato di recente ammodernato e vanta svariate strutture per implementare i programmi di studio. Basti pensare a un edificio scientifico all’avanguardia, così come a degli studi di registrazione professionali, tra le altre cose. Due pomeriggi a settimana, poi, vengono dedicati al volontariato. Un aspetto chiave per spingere il piccolo Principe verso la cura per i propri sudditi.