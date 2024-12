Kate Middleton “ha il cuore spezzato per la decisione sul futuro di George”: la lite con William

Fonte: IPA Kate Middleton

Quello del genitore è il mestiere più difficile del mondo, anche per Principi e Principesse. Anzi, se possibile, lo stato di appartenenza alla Famiglia Reale può complicare ulteriormente le scelte dei genitori, gravati dalla responsabilità non solo di crescere una vita secondo i propri valori, ma anche da quella, richiesta dalla corona, di crescere un erede al trono. Kate Middleton e William, genitori di George, Charlotte e Louis sicuramente questo lo sperimentano ogni giorno. Come nella vita di ogni “normale” genitore, anche loro sperimentano a volte lo sconforto, l’indecisione e la frustrazione, arrivando anche a infuocate liti tra loro. Secondo quanto riferisce l’esperta royal Katie Nicholl, Kate Middleton avrebbe “il cuore spezzato” per una decisione che lei e il Principe William dovranno presto prendere per il futuro del Principino George.

Kate Middleton, il “cuore spezzato” per il futuro di George

Il Principe e la Principessa del Galles, secondo l’esperta royal Katie Nicholl, stanno portando avanti una pesante lite tra di loro. Il motivo? Una scelta che riguarda il futuro del Principino George, il maggiore dei tre, il primo in linea di successione dopo il padre William. Kate e il Principe stanno appunto discutendo su dove mandare a studiare il figlio una volta terminata la scuola preparatorie che sta frequentando in questo momento.

Kate vorrebbe che il ragazzo, ora di undici anni, frequenti una scuola mista in Inghilterra. In questo modo potrebbe rimanere vicino ai propri fratelli e ai propri genitori (e nonni). Una vicinanza che potrebbe fare bene soprattutto alla mamma, che quest’anno ha affrontato delle lunghe cure contro il cancro e al nonno, Re Carlo, nella stessa situazione. Secondo le indiscrezioni però, il William sarebbe di un altro avviso.

William infatti desidererebbe che George seguisse i suoi passi frequentando Eton, prestigioso collegio maschile, dove hanno studiato lui e suo fratello Harry. Entrambe le opzioni prendono in considerazioni istituti di alto livello, che garantirebbero al Principino una perfetta educazione e garantirebbero la vicinanza preziosa della famiglia. Ma Kate Middleton starebbe soffrendo in modo particolare proprio a causa di questa differenza di vedute dal marito. Katie Nicholl infatti afferma che la Principessa ha il “cuore spezzato” all’idea e pensa che l’istituto suggerito da William possa essere troppo “soffocante”.

La lite tra Kate e William sulla scelta per George

Sebbene sembri che George sia emozionato all’idea di seguire le orme del padre, esiste la possibilità che il Principino non segua le orme di suo padre poiché William stesso non ha frequentato lo stesso collegio del padre, Re Carlo, in Scozia. “La preferenza di Kate è che George frequenti una scuola mista, così da poter stare con i suoi fratelli, che è ciò che Kate ha vissuto a Marlborough con sua sorella Pippa e suo fratello James”, ha detto Nicholl. Middleton ha studiato al Marlborough College nel Wiltshire dal 1996 al 2000. “È stata una vita scolastica molto felice per lei, ma William ha ricordi molto affettuosi di Eton, che ha una lunga storia con aristocratici e membri della famiglia reale”.

Qualunque cosa accada, una cosa è certa: Kate e William sono decisi a prendere la scelta migliore per George, ma in accordo con il ragazzo stesso, secondo i suoi interessi e desideri. George è attualmente iscritto a Lambrook, una scuola mista per ragazzi e ragazze dai 3 ai 13 anni nella campagna del Berkshire, con i suoi fratelli, la principessa Charlotte, 9 anni, e il principe Louis, 6 anni. Lui e i fratelli si trovano bene a Lambrook, dà loro stabilità, necessaria soprattutto durante il periodo del recente trattamento contro il cancro della mamma.

“Quando Kate era in ospedale, George era sul campo di calcio a giocare con i suoi amici“, ha raccontato Nicholl. “Quel senso di normalità, di far andare avanti la famiglia in uno dei momenti più difficili che abbiano mai attraversato, è stato importante. La scuola offre loro una grande infrastruttura e una grande rete di supporto, e permette ai bambini di vivere un’infanzia normale – un’infanzia tranquilla, felice, anche se privilegiata”.