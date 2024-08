Lucio Tirone: Chirurgia Plastica di eccellenza ad Avellino

Fonte: Studio Medico dei Dr. Tirone Il Dottor Lucio Tirone, specialista Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica

Lo Studio Medico dei Dr. Tirone rappresenta una garanzia di eccellenza e professionalità per i pazienti che cercano cure mediche di alto livello. Situato ad Avellino, offre servizi diagnostici avanzati, con un’attenzione particolare ai bisogni dei pazienti. Il team, altamente qualificato, utilizza tecnologie all’avanguardia per assicurare il miglior percorso diagnostico-terapeutico. I Dottori Antonio, Pasquale e Lucio Tirone sono specializzati rispettivamente in oculistica e chirurgia oftalmica, odontostomatologia e chirurgia plastica ed estetica, con un focus sulla chirurgia della mano. La loro esperienza è frutto di una formazione altamente specializzata e di anni di pratica professionale. L’eccellenza dello Studio Medico dei Dr. Tirone è confermata dal numero elevato di interventi di successo: il Dott. Antonio Tirone ha eseguito oltre 20.000 interventi in oculistica, mentre il Dott. Pasquale Tirone e il Dott. Lucio Tirone hanno superato i 15.000 interventi ciascuno, rafforzando la reputazione della struttura. Lo studio offre un ambiente accogliente e moderno, dove ogni paziente è seguito con precisione e attenzione. Le attrezzature diagnostiche all’avanguardia permettono diagnosi rapide e accurate, seguite da trattamenti mirati per garantire un servizio affidabile e personalizzato.

Lucio Tirone, specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica

Il Dott. Lucio Tirone si occupa da oltre 25 anni di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica con una prestigiosa formazione internazionale. Vanta lunghe esperienze all’estero maturate soprattutto presso il Massachussetts General Hospital negli Stati Uniti, struttura presso la quale mantiene contatti costanti. Ha messo a punto tecniche personali per la correzione della punta del naso, per il lifting delle cosce e dei glutei e per la ricostruzione delle palpebre.

Docente presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università Federico II di Napoli dal 1987 al 2007. Direttore del Reparto di Chirurgia Plastica presso l’Ospedale Villa dei Fiori Acerra a Napoli dal 2008 al 2016. Il Dr. Lucio Tirone vanta una formazione di alto livello, in alcune delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli, con il massimo dei voti, il 16 luglio 1979. Conseguendo successivamente diverse specializzazioni: nell’ottobre 1982 in Chirurgia Plastica, sotto la guida del professor Alberto Azzolini dell’Università di Parma; nel 1984 in Microchirurgia presso la Harvard Medical School di Boston e presso il Massachussets General Hospital; nel 1987 in Chirurgia della Mano presso l’Università Federico II di Napoli.

Ha lavorato nel centro Grandi Ustionati di Parma dal 1979 al 1982, mentre dal luglio 1987 al dicembre 2007 si è dedicato all’insegnamento agli specializzandi in Chirurgia Plastica del Policlinico Universitario di Napoli. Dal 2008 al 2017 ha diretto il reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale accreditato Villa dei Fiori di Acerra. Il Dott. Lucio Tirone ha pubblicato oltre 100 articoli su riviste specializzate italiane e internazionali, contribuendo attivamente alla divulgazione scientifica e alla ricerca nel settore della chirurgia plastica. Costantemente impegnato nel miglioramento delle sue tecniche, il Dottore abbraccia l’innovazione e le ultime novità del settore per offrire un’assistenza sempre più completa e flessibile ai suoi pazienti. Oltre che ad Avellino, il Dottore opera anche a Napoli presso Villa Del Pino a Corso Vittorio Emanuele.

Chirurgia plastica ed estetica

Il Dott. Lucio Tirone, specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica, è rinomato per la sua esperienza nella ricostruzione mammaria post-mastectomia e nella chirurgia di demolizione e ricostruzione delle palpebre, del naso e del viso post-trauma e post-oncologia. Tra gli interventi eseguiti figurano la mastoplastica additiva e riduttiva, la mastopessi, la ginecomastia, l’addominoplastica e la liposcultura. Ogni intervento è personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei pazienti, garantendo risultati realistici e migliorando l’autostima. I pazienti del Dott. Lucio Tirone esprimono grande soddisfazione per la loro esperienza, lodando la sua eccellenza professionale e il successo degli interventi. Diversi pazienti sottolineano come i suoi interventi di mastopessi siano perfetti, senza dolore post-operatorio, e il risultato ottenuto è stato considerato eccezionale. La dedizione e la serietà del Dott. Tirone sono frequentemente menzionate, raccomandando caldamente il chirurgo per la sua competenza, professionalità e lunga esperienza nel campo. In Italia, la chirurgia plastica e quella estetica stanno vivendo un periodo di notevole crescita, con un aumento costante degli interventi richiesti. Negli ultimi anni, il numero di procedure estetiche è salito di circa il 5-7% ogni anno, segno di un crescente interesse per miglioramenti estetici personalizzati. Tra gli interventi più popolari figurano la liposuzione, la mastoplastica additiva e la rinoplastica. La chirurgia plastica ricostruttiva, che si occupa di riparare danni dovuti a traumi, ustioni o malformazioni congenite, ha registrato un incremento simile, intorno al 4-6% annuo. Questa area della chirurgia include procedure come la ricostruzione del seno dopo mastectomie e interventi per lesioni traumatiche.

Chirurgia della mano

La chirurgia della mano, sebbene meno visibile rispetto ad altri settori, è altrettanto importante. Questo campo specialistico si occupa di trattare fratture, sindromi da compressione come la sindrome del tunnel carpale e lesioni post-traumatiche. Le statistiche specifiche per questa specializzazione sono più difficili da ottenere, ma è evidente che anche questa area sta vedendo un aumento della domanda di trattamenti sia per lesioni acute che croniche. Affidarsi a un chirurgo qualificato, come il Dott. Lucio Tirone, è fondamentale per garantire risultati sicuri e soddisfacenti. La competenza e l’esperienza di un chirurgo possono significativamente ridurre i rischi di complicazioni e migliorare la qualità dei risultati finali. Un bravo chirurgo non solo ha una solida formazione e certificazioni, ma offre anche una consultazione approfondita, chiarendo i rischi e i benefici dell’intervento e aiutando i pazienti a mantenere aspettative realistiche. La reputazione e le recensioni di altri pazienti possono fornire ulteriori garanzie sulla qualità del servizio ricevuto. In sintesi, una scelta informata e basata su una ricerca approfondita è essenziale per ottenere risultati ottimali e per un’esperienza positiva nel campo della chirurgia.

Scegliere il Dottor Lucio Tirone, significa scegliere la sicurezza, l’affidabilità e la competenza, con risultati garantiti e duraturi nel tempo. La chirurgia plastica ricostruttiva non è solo un intervento estetico, ma un vero e proprio percorso di rinascita per molti pazienti. L’elevata percentuale di successo degli interventi e la soddisfazione dei pazienti confermano l’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati. Per chiunque desideri migliorare il proprio aspetto fisico o necessiti di interventi ricostruttivi, il Dott. Lucio Tirone rappresenta una scelta di eccellenza, grazie alla sua lunga esperienza, alla formazione continua e all’uso di tecniche all’avanguardia.