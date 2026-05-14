L’attrice, che ha lasciato tutti senza parole a Cannes, svela la routine quotidiana, tra allenamento, alimentazione e cura della pelle che le ha permesso di arrivare a 92 anni così in forma

Getty Images Joan Collins a Cannes 2026

Joan Collins – e con lei Jane Fonda, un altro mistero della natura – è stata letteralmente una visione a Cannes 2026: arrivata fasciata in un meraviglioso abito scultoreo ispirato alle orchidee e guanti d’opera neri, firmato Stéphane Rolland, l’attrice ha lasciato tutti senza parole. Classe 1993, a 92 anni compiuti (93 il 23 maggio 2026) , l’ex indimenticabile Alexis di Dynasty sembrava aver premuto il tasto pause del suo registratore del tempo, ed essersi fermata a 40 anni fa. Sfidiamo chiunque a darle la sua età anagrafica, nonostante lei si ostini da sempre a dichiarare di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, botox o interventi di qualunque tipo, ma di affidarsi semplicemente ad una sana alimentazione, ad un allenamento costante ma non eccessivo e, ovviamente, ad una fortunata genetica.

Intervistata dal Daily Mail, Joan ha svelato tutti i suoi segreti di longevità: alimentazione, allenamento, e cura delle pelle. Prendete penna e taccuino e segnateveli bene.

Ha detto Joan alla rivista Platinum: “Il mio regime di allenamento è cambiato molto nel corso degli anni. Da ragazza ero molto più attivaovviamente: frequentavo discoteche, sale da ballo e locali notturni e ballavo tutta la notte per ore e ore”. In seguito, si è dedicata molto all’allenamento in palestra e al Pilates, ma ha ammesso che con l’età “non si può sottoporre il corpo a quello stress”. Tuttavia, grazie alla fisioterapia, è riuscita a recuperare completamente.

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La fisioterapia, fondamentale in età adulta

Joan ha descritto la fisioterapia come una parte essenziale della sua routine quotidiana e, più in generale, del mantenersi attiva anche in età avanzata. Ha dichiarato alla rivista My Weekly: “Consiglio vivamente a uomini e donne di una certa età di allenarsi con un fisioterapista per mantenersi in forma. Io mi alleno per mezz’ora al giorno e ho scoperto che mi dà molta energia.”

Poco e spesso, a partire dal nuoto

La sua filosofia del “poco e spesso” si applica anche alla sua pratica regolare del nuoto. Mantenersi così attiva l’ha preservata agilità e mobilità, e ha rivelato in diverse occasioni di essere ancora in grado di fare la spaccata, come ha rivelato durante la trasmissione Woman’s Hour di BBC Radio 4.

Alimentazione: integrale e avocado tutti giorni

Per quanto riguarda il cibo, Joan predilige alimenti integrali e nutrienti, e mangia un avocado ogni giorno. Gli avocado sono altamente nutrienti e offrono grassi monoinsaturi sani, fibre e nutrienti essenziali. Contribuiscono a migliorare la salute del cuore abbassando il colesterolo LDL, favoriscono la salute dell’apparato digerente e promuovono il senso di sazietà, contribuendo così al controllo del peso.

“Mangio un avocado ogni giorno e vado a fare trattamenti per il viso a New York da una ragazza di nome Tracie Martyn. Lei ossigena molto la mia pelle”, ha raccontato a The Express.

No al cibo spazzatura, sì ad integratori (e a qualche piacere)

Joan ha spesso affermato di evitare il cibo spazzatura e di attribuire il suo aspetto giovanile a una dieta equilibrata, senza però privarsi dei piaceri della vita, come un bicchiere di spumante o un dolce, se ne ha particolare voglia.

In una precedente intervista al Daily Mail, aveva dichiarato: “Cerco di seguire una dieta equilibrata e credo nell’importanza degli integratori vitaminici: prendo vitamina C, E e acidi grassi Omega”.

Mantenere un approccio sano ai dolci e collaborare con la nutrizionista delle star, Gabriela Peacock, ha fatto miracoli nella sua vita, ma Joan ammette di aver anche ereditato dei geni eccezionali.

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Nessuna abbuffata ma nessuna privazione

Ha dichiarato alla rivista OK!: “Non mi abbuffo. Mangio solo metà di quello che ho nel piatto ma non mi privo di nulla. Bevo vino, mangio il dolce ogni tanto, toast e caffè con lo zucchero”, ha detto Joan. “Credo di essere semplicemente molto, molto fortunata”.

Nessun aiuto dalla chirurgia estetica

La chirurgia estetica era di gran moda all’apice della fama di Joan con Dynasty, ma la star è sempre stata irremovibile nel voler evitare il bisturi del chirurgo. L’attrice ha recentemente ha scritto su Telegraph: “Molte persone pensano che mi sia rifatta un sacco. Per chiarire le cose: non è così. Non ho fatto iniezioni di Botox, non ho fatto ritocchi, non ho fatto iniezioni di grasso e, onestamente, quando guardo le donne che lo hanno fatto – soprattutto molte donne sulla quarantina – mi inorridisce”.

In un’intervista al The Sun nel 2017, Joan aveva respinto le critiche di coloro che si rifiutavano di credere che non si fosse mai sottoposta a interventi di chirurgia estetica. In quella occasione aveva detto: “Se la gente vuole pensare che mi sia rifatta, beh… si vede [che non l’ho fatto] perché ho rughe e guance cadenti…”

Cura della pelle: protezione solare fondamentale



Uno dei consigli anti-età più importanti di Joan è di non uscire mai di casa senza aver applicato la protezione solare e di proteggere sempre il viso dal sole. L’attrice ha dichiarato a You Magazine nel 2014: “Ho sempre usato la protezione solare e ho protetto il viso dai raggi nocivi da quando avevo 20 anni. Dovreste vedermi quando mi sveglio la mattina: ho la faccia così bianca, come un lenzuolo.”

Ha continuato: “Inoltre, dormo sempre, sempre sulla schiena. Mi sono abituata a farlo, perché prima dormivo di lato, rannicchiata contro il cuscino, e poi mi hanno detto di non farlo perché ti fa sembrare la faccia raggrinzita al mattino. Il che è assolutamente vero”.

Per quanto riguarda la sua skin care in precedenza aveva dichiarato al Mirror: “Non vado a letto senza struccarmi per bene e applicare la crema da notte. Mia madre ci faceva fare questa cosa a me e a mia sorella Jackie quando avevamo 14 anni”.

Il segreto prima di ogni red carpet (copiato da Marilyn)

“Prima di tutti i grandi eventi e dopo i voli, prendo una ciotola di ghiaccio e dei dischetti di cotone, li raffreddo e li appoggio sugli occhi, poi mi sdraio per cinque minuti.Riduce il gonfiore e rinfresca il contorno occhi”. È uno dei semplici trucchi che la star ha imparato da Allan “Whitey” Snyder, il famoso truccatore che preparava Marilyn Monroe per i film.