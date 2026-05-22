Tutti parlano del nuovo collagene glow arrivato in Italia. Ma funziona davvero? La parola dell’esperto

Sui social e sul web si parla solo di Glow25 e dei suoi benefici. Scopriamo insieme la composizione gli ingredienti e i risultati per pelle, unghie e capelli.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Amazon Glow25 funziona davvero sulla pelle

C’è un nuovo nome che sta monopolizzando i social media e le conversazioni che riguardano il benessere e l’aspetto della pelle: Glow25. Arrivato in Italia a fine aprile, questo integratore tedesco a base di collagene è diventato in pochissime settimane uno dei prodotti più ricercati sul web, complice anche la campagna di marketing che ha visto come volto del brand Sarah Jessica Parker.

L’attrice protagonista della serie americana Sex and the City non è stata scelta casualmente: infatti, Glow25 punta al concetto di “pro-aging”, ovvero a un approccio alla bellezza estetica più realistico e non ossessionato dall’idea di dover cancellare i segni del tempo sul viso.

Al di là del packaging minimal e delle parole delle star, la domanda vera che ci si pone è se Glow25 funziona davvero oppure è l’ennesimo collagene virale sul web? Per capirlo è necessario andare oltre gli slogan pubblicitari e analizzare nel dettaglio gli ingredienti, la formulazione e basarsi sugli studi scientifici attualmente disponibili sul collagene idrolizzato.

Cos’è Glow25 e perché sta diventando virale

Glow25 è un integratore alimentare che contiene al suo interno collagene idrolizzato, disponibile in diverse tipologie di formulazione:

Glow25 – Our original with vitamin C

Si tratta della versione classica a base di collagene idrolizzato di bovino, arricchito con vitamina C, in modo da avere un’azione duplice per quanto riguarda livelli di collagene all’interno dei tessuti. La formulazione è insapore e per questo può essere aggiunta a tanti tipi diversi di bevande.

Glow25 – Collagen Intensiv

La formulazione innovativa a base di tripeptidi sfrutta il collagene marino, in associazione con vitamina C, zinco e biotina.

Glow25 – Collagen Plus

Questa versione presenta la stessa sinergia di ingredienti (vitamina C, zinco e biotina), ma con un collagene bovino idrolizzato di alta qualità, scomposto enzimaticamente (BioReady®) per ottenere una struttura ultrafine e facilmente digeribile e assorbibile a livello intestinale.

Il successo di questa linea di integratori a base di collagene è dovuto non solo alla grande campagna social, ma anche a una formula semplice e facilmente integrabile all’interno della propria routine quotidiana di bellezza. Tutte le formulazioni non presentano aromi e si sciolgono facilmente in bevande calde o fredde, contribuendo significativamente alla popolarità del prodotto.

Cos’è il collagene e perché diminuisce con l’età

Il collagene è la principale proteina strutturale dell’organismo ed è anche la più abbondante nei tessuti. La sua struttura filamentosa la rende ideale per creare impalcature resistenti ed elastiche, che vanno a formare tessuti differenti:

Pelle

Capelli

Unghie

Tendini

Ossa

Articolazioni

Quando gli anni passano, però, la produzione naturale di collagene da parte dell’organismo diminuisce progressivamente. Infatti, già a partire dai 25-30 anni si può notare una riduzione fisiologica della biosintesi endogena di questa molecola. A peggiorare il quadro ci pensano fattori come lo stress, l’esposizione ai raggi solari, il fumo di sigaretta, l’alimentazione poco equilibrata e la carenza di sonno. Tutti questi fattori contribuiscono ad accelerare la degradazione del collagene, portando ad una pelle meno elastica e più soggetta alla formazione di rughe e alla perdita di compattezza. È proprio qui che entrano in gioco gli integratori di collagene come Glow25.

Glow25: analisi degli ingredienti

Collagene

Il protagonista indiscusso di questo integratore è sicuramente il collagene idrolizzato. Ma cosa vuol dire “idrolizzato”? Che si tratti di collagene di origine animale o marina, solitamente la molecola viene sottoposta a un processo di idrolisi attraverso l’utilizzo di enzimi in grado di rompere i legami che tengono unite tra loro le diverse componenti del collagene. Una volta “spezzato”, il collagene si ottengono peptidi più piccoli, che teoricamente risultano più facilmente digeribili e assorbibili da parte dell’intestino. Il marchio tedesco sottolinea che all’interno dei suoi integratori è presente proprio una componente significativa di tripeptidi di collagene.

Questa non è solo una trovata di marketing, ma secondo diversi studi presenti in letteratura, l’assunzione orale di peptidi di collagene può avere effetti migliorativi sull’elasticità cutanea, sull’idratazione della pelle, ma anche sulla densità dermica e sulla rugosità. Ovviamente, gli studi non sono sufficienti per avere un claim autorizzato dall’EFSA (Collagen Hydrolysate – Registro EFSA – Claim, informazioni nutrizionali, condizioni d’uso e avvertenze | TrovaClaim) per quanto riguarda effetti significativi sull’aspetto della cute.

Il collagene idrolizzato assunto per via orale, quindi, non agisce in modo miracoloso, ma può essere una soluzione sul lungo periodo per offrire all’organismo una beauty routine dall’interno, che sia capace di fornire peptidi utili per la formazione del collagene. Ovviamente, molto dipende anche dalla costanza di utilizzo, dal dosaggio, dallo stile di vita e da altri fattori interpersonali. La maggior parte degli studi ha osservato che miglioramenti sulla cute, anche se minimi, si manifestavano dopo circa 8-12 settimane di assunzione continuativa del collagene.

Vitamina C

La vitamina C (o acido ascorbico) è una molecola presente all’interno dell’integratore Glow25 ed è utile per contribuire alla fisiologica formazione del collagene da parte dell’organismo. Infatti, senza i giusti livelli di vitamina C, il corpo umano farebbe fatica a sintetizzare correttamente il collagene. Inoltre, la vitamina idrosolubile presenta anche un’azione antiossidante, utile per contrastare i danni ossidativi provocati dai radicali liberi e responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Questo vuol dire che inserire la vitamina C all’interno della formulazione a base di collagene è una mossa coerente per quanto riguarda il benessere della propria pelle.

Biotina e zinco

Questi due elementi presenti nelle formulazioni Glow25 “Plus” permettono di rinforzare gli effetti trofici e benefici sulla pelle e sui capelli. Inoltre, lo zinco stimola la protezione antiossidante e offre una protezione più completa dallo stress ossidativo. La formulazione con questi due nutrienti aggiuntivi presenta effetti migliorativi sulla texture dei capelli, ma senza aspettarsi miracoli in poche settimane. Infatti, sia che si tratti dell’assunzione per il miglioramento della cute sia per quanto riguarda il benessere dei capelli, la chiave sta nell’assunzione costante nel tempo della formulazione.

Vale la pena assumere Glow25?

Se ci si aspetta un effetto filler o botox immediato, la risposta è sicuramente no. Se invece si cerca un buon integratore, che presenti ingredienti di qualità e appositamente studiati per risultare coerenti e capaci di agire dall’interno per il benessere della cute, allora si sta facendo la scelta giusta. Infatti, Glow25, rispetto a molti altri integratori instagrammabili a base di collagene, risulta scientificamente sensato per supportare il benessere funzionale e strutturale dei tessuti dell’organismo. Ovviamente, l’assunzione dell’integratore deve avvenire all’interno di un quadro che coadiuvi un’alimentazione equilibrata, l’utilizzo di fattori di protezione solare sulla cute e prodotti che vadano a idratare e nutrire la pelle anche dall’esterno.

Fonti bibliografiche:

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.