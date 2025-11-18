Collagene da bere, l’alleato della pelle già dopo i 25 anni

iStock Collagene da bere

Con il passare degli anni, la pelle cambia: perde elasticità, compaiono le prime rughe più o meno marcate e il tono generale comincia a cedere. Tra le cause di questi cambiamenti c’è la diminuzione progressiva e fisiologica della produzione di collagene, un processo che inizia sorprendentemente presto, già dopo i primi 20 anni¹. Cosa suggerisce la ricerca scientifica? Integrare dall’interno con collagene idrolizzato e nutrienti mirati che lavorano in sinergia. LuxGea Pelle prende spunto proprio da queste evidenze, integrando una formula 100% naturale con 7 ingredienti attivi studiati per nutrire la pelle dall’interno e contrastare i segni del tempo in modo naturale e mirato.

Perché il collagene fa la differenza

Il collagene è la proteina più abbondante del nostro corpo ed è il vero sostegno strutturale della pelle, responsabile della sua elasticità e compattezza. Col passare degli anni, la perdita di collagene diventa particolarmente visibile: le rughe si fanno più evidenti e la pelle appare meno tonica. Il collagene non è, però, tutto uguale. Il collagene idrolizzato si distingue per la sua forma altamente assimilabile perché viene scomposto in peptidi bioattivi che l’organismo può assorbire facilmente e utilizzare dove serve².

Gli studi scientifici confermano risultati incoraggianti. Una ricerca pubblicata su Skin Pharmacology and Physiology³ ha documentato una riduzione delle rughe del contorno occhi del 20% dopo sole 8 settimane di integrazione con peptidi specifici di collagene. Un altro studio dello stesso gruppo di ricerca, guidato dal professor Proksch⁴, ha rilevato un aumento del 65% del procollagene cutaneo, fondamentale per mantenere la pelle giovane. Il dosaggio a cui gli approfondimenti fanno riferimento e che hanno mostrato benefici concreti e misurabili corrisponde a 2,5 g giornalieri⁴. La formula di LuxGea Pelle contiene ben 5 grammi di collagene idrolizzato per dose.

Una formula, 7 ingredienti in sinergia

Ciò che può fare la differenza in un integratore per la pelle non è solo la presenza di collagene, ma la sua combinazione con altri nutrienti che lavorano in sinergia. LuxGea Pelle si presenta con una formula con 7 ingredienti naturali ad alto contenuto di principi attivi.

Il collagene idrolizzato è il protagonista: oltre a contribuire all’aspetto elastico della pelle³, è stata dimostrata la sua azione nel ridurre la profondità delle rughe intorno agli occhi4 e favorire l’aspetto di unghie⁵ e capelli⁶.

L’acido ialuronico a basso peso molecolare si affianca all’azione del collagene promuovendo un’idratazione profonda della pelle e sostenendone tono e spessore. Una ricerca del 2023 pubblicata su Skin Research and Technology⁷ ha documentato miglioramenti visibili delle condizioni cutanee già dopo 2-8 settimane di somministrazione orale. Il peso molecolare basso è fondamentale perché permetterebbe un assorbimento ottimale e dunque un’azione funzionale rispetto alle forme tradizionali.

Salugea

La Vitamina C svolge un doppio ruolo essenziale. Da un lato agisce come antiossidante naturale, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo, dall’altro contribuisce direttamente alla formazione del collagene. In LuxGea Pelle, la Vitamina C proviene da un estratto secco titolato di Rosa canina, ad alto contenuto di principio attivo. Secondo Medical Hypotheses⁸, le vitamine di origine naturale risultano più assimilabili rispetto a quelle di sintesi, rappresentando dunque l’alternativa da preferire.

La membrana di guscio d’uovo è invece uno degli ingredienti più innovativi della formula. Questo componente naturale è oggetto di crescente interesse scientifico. Nel 2023, la ricerca pubblicata su Molecular & Cellular Toxicology⁹ ha documentato la sua specifica attività anti-aging sulla pelle, aprendo nuove prospettive nel campo della nutraceutica per la bellezza.

Il Silicio da germogli di Bambù contribuisce poi in modo significativo al benessere cutaneo attraverso due meccanismi: stimola la sintesi del collagene di tipo 1¹⁰ e protegge dal fotoinvecchiamento, ovvero l’invecchiamento della pelle causato dall’eccessiva esposizione ai raggi UV. Nello specifico, Archives of Dermatological Research¹¹ ha messo in risalto gli effetti positivi su pelle, unghie e capelli in donne con pelle fotodanneggiata.

Completano la formula Zinco e Selenio, due minerali fondamentali: lo Zinco contribuisce al mantenimento della normale funzionalità della pelle e al metabolismo della vitamina A (a sua volta importante per il benessere cutaneo), mentre il Selenio protegge le cellule dallo stress ossidativo ed è un prezioso alleato per il benessere di unghie e capelli. L’aspetto più interessante di questa formulazione è la sinergia perché questi ingredienti non lavorano in modo isolato ma insieme, per un effetto antiage documentato e più ad ampio spettro.

Perché scegliere LuxGea Pelle

LuxGea Pelle si distingue per una formula 100% naturale che unisce 7 ingredienti ad alto contenuto di principi attivi, ognuno supportato da studi scientifici. La praticità d’uso è uno dei suoi punti di forza: bastano 2 misurini di polvere da sciogliere in acqua prima di dormire per integrare facilmente questa “formula di bellezza” nella propria routine quotidiana.

La qualità è garantita dal flacone in vetro scuro di grado farmaceutico, che protegge gli ingredienti attivi da luce e calore, preservandone la conservazione dall’apertura fino all’ultima dose, a differenza dei comuni contenitori in plastica o blister. E ancora: zero zuccheri aggiunti, nessun colorante, conservante o additivo sintetico. Il gusto delicato, ottenuto con aromi 100% naturali neutralizza il tipico sapore poco simpatico che caratterizza molti integratori di collagene.

Per chi è stata pensata la sua formula?

Per chi desidera agire su compattezza ed elasticità della pelle;

chi nota sul viso rughe più o meno profonde (specialmente nel contorno occhi);

per chi sa che è importante favorire l’idratazione cutanea e pensa sia importante sostenere anche unghie e capelli.

La costanza nell’assunzione è fondamentale per far sì che gli ingredienti di LuxGea Pelle possano esplicare la loro azione e mantenerla più a lungo nel tempo.

Dietro LuxGea Pelle c’è Salugea, azienda che dal 2012 studia e realizza integratori naturali attraverso un approccio che integra ricerca scientifica costante, etica e sostenibilità. Salugea utilizza nelle sue formulazioni esclusivamente ingredienti 100% naturali, conservati in flaconi di vetro e confezionati con materiali riciclabili. La qualità è riconosciuta: gli integratori naturali Salugea sono scelti da numerose farmacie e parafarmacie in tutta Italia e sono acquistabili anche sul sito ufficiale salugea.com.

LuxGea Pelle è un integratore alimentare: leggere le avvertenze in etichetta.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

I nostri testi hanno scopo divulgativo, non vanno intesi come indicazione di diagnosi e cura di stati patologici e non sostituiscono il parere del Medico.