Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Creme e integratori per combattere le palle secca d'inverno

L’inverno è una stagione che mette a dura prova la pelle a causa di vento freddo, aria secca e sbalzi di temperatura, che compromettono il normale equilibrio di idratazione cutanea. Il risultato è una pelle secca, arrossata, ma soprattutto che tira ed è soggetta a screpolature. Per prenderci cura della pelle del viso è possibile acquistare prodotti per la skincare che permettano di detergere e idratare la pelle in profondità, proteggendo e riparando la barriera cutanea.

Per questo è fondamentale capire quali ingredienti e texture scegliere, ma soprattutto che integratori alimentari abbinare per un effetto trofico che agisca anche dall’interno. Con questa guida all’acquisto forniremo alcuni prodotti utili per costruire una beauty routine idratante e utile per rafforzare la pelle durante i mesi invernali.

Integratori e prodotti per l’idratazione della pelle del viso: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Quando si parla di prodotti ad azione idratante è necessario distinguere tre funzioni principali che spesso si confondono tra loro:

Prodotti umettanti: si tratta di sostanze come glicerina, acido ialuronico e urea che attraggono l’acqua verso lo strato corneo della pelle, generando un effetto di idratazione profonda.

si tratta di sostanze come e che attraggono l’acqua verso lo strato corneo della pelle, generando un effetto di idratazione profonda. Prodotti emollienti: queste molecole migliorano la texture della pelle, rendendola più morbida e comprendono sostanze come il burro di karitè, l’olio di jojoba o lo squalano .

queste molecole migliorano la texture della pelle, rendendola più morbida e comprendono sostanze come il o lo . Prodotti occlusivi: queste molecole creano una vera e propria barriera che evitano l’evaporazione dell’acqua dagli strati più superficiali della pelle e permette di mantenere quindi più a lungo l’idratazione cutanea. Di questa categoria fanno parte sostanze come vaselina, lanolina e le cere vegetali.

Una buona crema viso dovrebbe combinare tutte e tre queste categorie di ingredienti, in modo da avere un’azione completa sulla pelle. Inoltre, bisogna fare attenzione alla presenza di profumi o alcol, che possono peggiorare la secchezza cutanea o addirittura irritare la pelle.

Per avere un’azione più completa sul benessere cutaneo è possibile abbinare anche integratori alimentari che agiscono dall’interno fornendo peptidi e sostanze trofiche, come vitamine e minerali, che agiscono stimolando la sintesi di collagene e sostenendo così la texture cutanea.

I migliori prodotti per idratare la cute durante l’inverno

Di seguito 5 prodotti che potrai aggiungere alla tua beauty routine invernale per migliorare il benessere e l’idratazione della pelle del viso:

Cetaphil Crema Idratante Viso e Corpo 100 g

Crema ricca e senza profumo, indicata per pelli secche, sensibili e danneggiate. Contiene glicerina, olio di mandorle e vitamine, che assicurano un’idratazione profonda e duratura. La formula è dermatologicamente testata e adatta anche ai bambini. Ideale da applicare dopo la detersione, sia sul viso che su zone molto secche del corpo.

BioNike Defence Hydra5 Radiance 50 ml

Crema viso leggera ma altamente idratante, ideale per pelli sensibili e reattive. La formula è arricchita con acido Ialuronico, burro di Karitè e un mix di antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle dallo stress ossidativo. Senza profumo, nickel tested, ottima anche come base trucco.

CeraVe Lozione Detergente Idratante 236 ml

Detergente viso ultra-delicato per pelle normale e secca, sviluppato con dermatologi. Contiene 3 ceramidi essenziali e acido ialuronico, che aiutano a ripristinare e mantenere la barriera cutanea. Formula senza profumo, non comedogena, adatta anche per la doppia detersione serale.

CeraVe Lozione Detergente Idratante Detergente viso con 3 ceramidi

Gold Collagen New Forte Plus

Integratore liquido potenziato con collagene idrolizzato, acido ialuronico, biotina e vitamina C, formulato per migliorare l’idratazione della pelle e contrastare i segni dell’invecchiamento. Ogni flaconcino è una dose concentrata da bere quotidianamente per migliorare la texture cutanea nel lungo periodo. Azione visibile in 3-4 settimane se assunto con costanza.

Equilibra Integratori Alimentari, Collagene Q10, Acido Ialuronico

Integratore in compresse a base di collagene marino idrolizzato, acido ialuronico, zinco, vitamina C, rame e coenzima Q10. Favorisce l’idratazione, l’elasticità cutanea e la sintesi del collagene endogeno. Facile da assumere, è indicato anche per chi segue una dieta ipocalorica o priva di glutine.

Quando e come assumerli

I prodotti cosmetici e dermatologici vanno integrati all’interno della propria skincare quotidiana, garantendo così un’azione graduale e prolungata nel tempo. Gli integratori per la pelle secca non agiscono in modo immediato, ma richiedono almeno 3-4 settimane di assunzione quotidiana per dare risultati visibili sulla luminosità e compattezza della cute del viso. È importante:

Assumerli a stomaco pieno , preferibilmente al mattino;

, preferibilmente al mattino; Seguire i dosaggi indicati in etichetta , senza superare la dose giornaliera consigliata;

, senza superare la dose giornaliera consigliata; Bere abbondante acqua , per favorire l’efficacia delle sostanze attive;

, per favorire l’efficacia delle sostanze attive; Affiancarli sempre a una skincare adeguata e a una dieta bilanciata.

Mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata permette di avere il giusto apporto di macro e micronutrienti essenziali per supportare la sintesi proteica indispensabile per la creazione e rinnovamento di tessuti connettivi e dermici. Inoltre, anche l’idratazione regolare è fondamentale per mantenere il volume e il turgore dei tessuti, ma soprattutto per evitare secchezza e idratazione della pelle.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.