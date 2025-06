Joan Thiele, testo e significato di Allucinazione, il nuovo singolo

IPA Joan Thiele

Tra le canzoni che promettono di farci compagnia durate l’estate 2025 arriva anche Allucinazione, il nuovo e ipnotico singolo di Joan Thiele.

La cantante, dopo essersi fatta conoscere ancor di più a Sanremo 2025, pubblica un pezzo che riconferma il suo stile delicato con un testo potente legato alla libertà. Scopriamo testo e significato.

“Allucinazione”, significato del singolo di Joan Thiele

Abbiamo imparato a conoscerla meglio e ad amarla a Sanremo 2025 con la sua Eco e, ora, non possiamo più fare a meno della sua voce. Ed è per questo che Joan Thiele torna a farci un regalo con Allucinazione, il suo nuovo singolo.

Un pezzo che porta con sé una dichiarazione di identità potente. Dentro c’è tutto: resistenza emotiva e spirituale, ma anche la scelta quotidiana di seguire il desiderio di libertà e la voglia di essere se stesse rialzandosi nei momenti più difficili e ballando sulle note di un sentimento autentico.

A impreziosire il testo, ovviamente, la bellissima voce di Joan Thiele e la sua cifra stilistica riconoscibilissima: chitarre distorte e beat che evocano scenari notturni, sabbiosi, rituali. Un tassello in più dopo l’uscita del suo primo disco in italiano, Joanita, che si configura come un mantra emotivo da portare con noi tutta l’estate.

Il testo di “Allucinazione”, il singolo di Joan Thiele

Non so bene cosa cerco

Ma la notte non mi perdo mai

Ai-ai-ai

Io negli occhi ho

Chitarre distorte

Mi sento più forte

Non mi lascia mai-ai

Io non venero la fama

Chi taglia la strada con la fretta cadrà

Qui la voce è la mia arma

Vendila puta e santa in coro lo griderò

La musica è il mio tempio

E dentro mi difendo dai pensieri del mondo

E mentre ballo

Con la mia libertà

La la la la la la la

Ballo sulla mia libertà

Lancio una moneta

Scelgo la fortuna

Non mi puoi colpire

Babe, bam bam

Cado mille volte

Ma poi mi rialzo

Tutto qui si accende

Babe, bam bam

Babe, bam bam

Ei

Non so bene cosa sento

Ma il coraggio non lo perdo mai

E se il mondo farà più rumore

Io alzerò il volume

Allucinazione

Scatteremo un’altra foto

Per vedere il vuoto

Ai che panorama

Qui la voce è la tua arma

Vendila puta e santa

In coro lo griderò

La musica è il mio tempio

E dentro mi difendo dai pensieri del mondo

E mentre ballo

Con la mia libertà

La la la la la la la

Ballo sulla mia libertà

Lancio una moneta

Scelgo la fortuna

Non mi puoi colpire

Babe, bam bam

Cado mille volte

Ma poi mi rialzo

tutto qui si accende

Babe, bam bam

Io cambierò le regole

Lascerò in disordine

Tu taglia idea

Scegli chi vuoi essere

È molto più semplice

Io cambierò le regole

Lascerò in disordine

Tu taglia idea

Scegli chi vuoi essere

E mentre ballo

Con la mia libertà

La la la la la la la

Ballo sulla mia libertà

Lancio una moneta

Scelgo la fortuna

Non mi puoi colpire

Babe, bam bam

Babe, bam bam