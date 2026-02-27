Le anticipazioni della quarta serata di Sanremo 2026

La quarta serata di Sanremo 2026 è dedicata ai duetti e alle cover, ma anche al ritorno sul palco dell'Ariston di Bianca Balti come co-conduttrice.

La quarta serata di Sanremo 2026 è arrivata e venerdì 27 febbraio 2026 va in scena la serata dei duetti e delle cover. Uno degli appuntamenti più attesi e appassionanti del Festival, capace di portare sul palco personaggi amatissimi e brani cult.

Sanremo 2026, le anticipazioni della quarta serata

Tanti i protagonisti della serata, con ritorni attesissimi, come quello di Belen Rodriguez che sarà sul palco con Samurai Jay, ma anche sorprese, come Francesca Fagnani nei panni inediti di cantante all’Ariston (voluta da Fulminacci). Attesissimo pure TonyPitoni, cantante rivelazione di quest’anno, pronto a esibirsi con Ditonellapiaga.

Sul palco anche Fabrizio Moro, pronto per un duetto con Eddie Brock, e Pupo con Dargen D’Amico. Attesissima Cristina D’Avena che canterà Occhi di Gatto con le Bambole di Pezza, ma sul palco saliranno anche altri grandi nomi della musica come Brunori Sas – in gara a Sanremo lo scorso anno – gli Stadio e Joan Thiele.

L’elenco completo delle cover e dei duetti (in ordine alfabetico):

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con i The Kolors – The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho

Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Gli ospiti e i co-conduttori

Dopo Can Yaman, Achille Lauro e Irina Shayk, nella quarta serata di Sanremo 2026 arriva Bianca Balti. La modella non è nuova al palco dell’Ariston dove già in passato aveva condiviso il suo percorso di forza e di rinascita dopo la terribile diagnosi di tumore e la chemioterapia.

In collegamento da Piazza Colombo ci sarà invece Francesco Gabbani, un altro cantante legatissimo al Festival, mentre come di consueto Max Pezzali si esibirà a bordo della nave da crociera che si trova al largo di Sanremo.