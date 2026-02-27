Le anticipazioni della quarta serata di Sanremo 2026

La quarta serata di Sanremo 2026 è arrivata e venerdì 27 febbraio 2026 va in scena la serata dei duetti e delle cover. Uno degli appuntamenti più attesi e appassionanti del Festival, capace di portare sul palco personaggi amatissimi e brani cult.
Sanremo 2026, le anticipazioni della quarta serata
Tanti i protagonisti della serata, con ritorni attesissimi, come quello di Belen Rodriguez che sarà sul palco con Samurai Jay, ma anche sorprese, come Francesca Fagnani nei panni inediti di cantante all’Ariston (voluta da Fulminacci). Attesissimo pure TonyPitoni, cantante rivelazione di quest’anno, pronto a esibirsi con Ditonellapiaga.
Sul palco anche Fabrizio Moro, pronto per un duetto con Eddie Brock, e Pupo con Dargen D’Amico. Attesissima Cristina D’Avena che canterà Occhi di Gatto con le Bambole di Pezza, ma sul palco saliranno anche altri grandi nomi della musica come Brunori Sas – in gara a Sanremo lo scorso anno – gli Stadio e Joan Thiele.
L’elenco completo delle cover e dei duetti (in ordine alfabetico):
- Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
- Levante con Gaia – I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- Raf con i The Kolors – The Riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho
- Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Gli ospiti e i co-conduttori
Dopo Can Yaman, Achille Lauro e Irina Shayk, nella quarta serata di Sanremo 2026 arriva Bianca Balti. La modella non è nuova al palco dell’Ariston dove già in passato aveva condiviso il suo percorso di forza e di rinascita dopo la terribile diagnosi di tumore e la chemioterapia.
In collegamento da Piazza Colombo ci sarà invece Francesco Gabbani, un altro cantante legatissimo al Festival, mentre come di consueto Max Pezzali si esibirà a bordo della nave da crociera che si trova al largo di Sanremo.