Sanremo 2026, Samurai Jay canta Ossessione. Testo e di cosa parla la canzone

IPA Samurai Jay, a "Sanremo 2026": di cosa parla "Ossessione"

C’è chi vive di disciplina e chi vive di ossessione. Samurai Jay sembra appartenere alla seconda categoria. Quella degli ambiziosi che non riescono a stare fermi, che trasformano un’idea in un chiodo fisso e un chiodo fisso in musica.

A Sanremo 2026 porta Ossessione, un brano che parla proprio di quella spinta che ti tiene sveglio la notte e ti fa continuare a correre quando tutti gli altri si fermano. E, insieme a lui, anche un’ospite speciale: Belen.

Samurai Jay, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Ossessione è una parola che può suonare pericolosa, ma Samurai Jay sceglie di metterla al centro del suo brano per Sanremo 2026 e la trasforma in energia, carburante: qualcosa che tiene accesa la fiamma quando tutto il resto rallenta.

“La mia canzone parla della sana ossessione: può essere nei confronti di una donna, che in questo caso viene utilizzata come metafora, ma anche verso la musica, la passione. Per tutti gli ambiziosi l’ossessione secondo me è la benzina che ci fa continuare a correre”, ha raccontato in un’intervista.

Nel pezzo l’amore è presente, ma come simbolo di qualcosa di più grande: quella tensione che ti spinge a voler fare meglio, a superare i limiti, a inseguire un obiettivo anche quando sembra lontano.

“Non ho mai pensato fosse la canzone giusta per Sanremo, ma è un brano di cui vado molto fiero. Fa muovere, mi rende felice quando l’ascolto e spero di trasmetterlo alle persone” ha spiegato.

C’è quindi una dimensione fisica, quasi istintiva, in Ossessione: un pezzo che ha ottenuto curiosità ben prima del Festival principalmente per qualche indiscrezione che lo lega a un’ospite speciale: Belen Rodriguez. La voce della showgirl, infatti, è tra i dettagli più chiacchierati del brano.

E poi c’è il momento del palco. L’Ariston, per Samurai Jay, è un terreno carico di storia e di aspettative. Dentro, entusiasmo e paura si rincorrono: “Litigano tanto, ma troveremo un accordo”.

Samurai Jay, il testo di “Ossessione”

