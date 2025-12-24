Belen a Sanremo 2026, featuring con Samurai Jay e Zucchero per l’argentina

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Belen Rodriguez, featuring con Samurai Jay a Sanremo 2026

Belen Rodriguez sarà a Sanremo 2026. Si è parlato molto di lei in questi mesi, a partire dall’intervista alla Fagnani. C’è poi stato il video virale che aveva allarmato i fan, la sua spiegazione successiva e la generale apprensione sulle sue condizioni. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che la sua famiglia volesse riportarla per un po’ in Argentina, così da poterla accudire al meglio. Al novero si è aggiunto poi il litigio con sua sorella Cecilia. E ora? La conduttrice, modella e showgirl sembra indirizzata verso l’Ariston, decisamente a sorpresa.

Belen ospite fissa a Sanremo 2026

Non sarà la prima volta per Belen all’Ariston, visto che l’ha già co-condotto, stregando tutti con la famosa farfalla tatuata. Stavolta, però, non è stata convocata dal direttore artistico Carlo Conti ma da uno dei Big in gara: Samurai Jay.

Stando a quanto rivelato da Luca Dondoni, sarà ospite fissa di tutte e cinque le serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Una presenza ben studiata, che garantirà la viralità delle clip del giovane artista. Un guadagno per la kermesse e per i diretti interessati.

La rivelazione è giunta durante il Pezzi Podcast, che vede protagonisti Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Grandi applausi per la trovata di Samurai Jay, giovane artista di Mugnano (Napoli). È tra i 30 Big in gara e sul palco mescolerà musica, immagine e racconto scenico.

Feat con Belen

Non soltanto una presenza ferma in platea, anzi. Belen farà parte della canzone di Samurai Jay, in maniera molto attiva. Il brano si intitola Ossessione e prevede un ritmo alquanto sostenuto. Di punto in bianco, però, Belen prenderà la parola. Sarà in posti diversi di sera in sera, e dirà qualcosa del tipo: “Ehi chico, vai un po’ più lento”. Di punto in bianco, il brano rallenterà. Un gesto minimo, quasi cinematografico, che punta tutto sull’impatto visivo.

Il cantante aveva così presentato la sua canzone a Sanremo: “Una sana ossessione, il motore che ci muove a tutti noi ambiziosi. Per una donna, per la musica, per la vita. Tocca correre”. In questo scenario, Belen diventa la figura del perfetto contrappunto: tanto magnetica da riuscire a fermare il tempo del brano con una singola battuta. Che dire, un ritorno sul palco dell’Ariston più iconico di questo era difficile da realizzare per l’argentina.

Samurai Jay e Zucchero

Questo non è però il singolo feat del Festival per Samurai Jay. Su un brano tanto ritmato non poteva scegliere di meglio rispetto a Zucchero Fornaciari. Secondo annuncio di Dondoni, che svela il gran nome della serata delle Cover.

Linguaggi differenti e generazioni distanti che si uniscono. Un ritorno dopo sei anni per il celebre artista, che si era vista l’ultima volta nel 2020, sotto la gestione Amadeus.