Belen Rodriguez in clinica con la flebo: cosa è successo

Negli ultimi tempi l’attenzione intorno a Belen Rodríguez si è riaccesa, complice una serie di segnali che non sono passati inosservati. La conduttrice, apparsa visibilmente affaticata durante una recente intervista, aveva fatto nascere qualche preoccupazione tra fan e pubblico. A far crescere i dubbi, poi, una foto condivisa sui social: Belen è ritratta all’interno di una clinica, con una flebo attaccata al braccio.

Uno scatto che ha subito acceso interrogativi, ma sul quale è stata la diretta interessata a intervenire spiegando che non si tratta di problemi di salute. Ecco cosa è successo.

Negli scatti condivisi su Instagram, Belen è apparsa serena e sorridente all’interno di uno studio medico milanese, mentre si sottoponeva a un trattamento estetico che negli ultimi mesi sta diventando sempre più popolare nel mondo beauty. Niente ricoveri, quindi, né problemi di salute: la flebo fa parte di una seduta anti-age pensata per il benessere generale e la cura di sé.

Un dettaglio che molti hanno notato ma che, per la showgirl, non è affatto una novità. Belen, infatti, si era già sottoposta in passato a questo tipo di trattamento, inserendolo all’interno di una routine beauty ormai consolidata e condividendolo anche con i suoi fan.

Anche in questo caso, le immagini la mostrano rilassata, lontana da quell’aria preoccupante che aveva fatto scattare l’allarme nei giorni precedenti. Anzi, durante la seduta la conduttrice ha scherzato davanti alla fotocamera e pubblicato alcuni contenuti: un modo diretto per sdrammatizzare e spiegare cosa si nasconde davvero dietro quella flebo.

Belen, preoccupazione per la sua salute

Nonostante la chiarezza sullo scatto con la flebo, sono tantissimi i fan che continuano a interrogarsi su come stia davvero Belen. La showgirl, infatti, negli ultimi tempi ha aperto un capitolo molto personale parlando direttamente a chi la segue di ciò che le è capitato negli ultimi mesi.

Con grande sincerità ha raccontato di aver vissuto attacchi di panico intensi, spiegando che uno di questi le è successo poco prima di un’intervista in cui era apparsa visibilmente scossa, confusa. La showgirl ha ammesso di aver preso dei calmanti per gestire l’ansia, raccontando quanto sia difficile affrontare certi momenti sotto l’occhio di tutti.

“È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare una presa in giro – aveva spiegato – […] Mi dispiace, ma ci sto lavorando. Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare, perché altrimenti diventa veramente complicato”.

Una condizione seria che ha preoccupato anche la sua famiglia. Secondo alcune indiscrezioni la famiglia Rodriguez, con mamma Veronica e papà Gustavo in prima linea, sarebbe molto preoccupata per il suo benessere. I genitori avrebbero addirittura valutato l’idea di riportarla in Argentina per qualche tempo, lontano da paparazzi e gossip, così da darle lo spazio di cui potrebbe aver bisogno per ritrovare equilibrio e serenità.

