Lavatrice, come eliminare i pelucchi sul bucato

Fare il bucato si sa: non solo serve tempo per organizzare le lavatrici in modo da non restare senza biancheria e indumenti puliti, ma è necessario anche farlo bene e in modo ottimale. Solo così, infatti, è possibile ridurre il rischio di avere una t-shirt di due taglie più piccole o un pantalone bianco diventato magicamente verde. Molto spesso quando tiriamo fuori dalla lavatrice i nostri capi dopo il lavaggio, ci accorgiamo di fastidiosi pelucchi che si depositano su maglioni, camicie e vestiti. Ecco perché si formano e come eliminarli con qualche trucco semplice e veloce da utilizzare prima di ogni lavaggio.

Lanugine, cos'è e perché si forma sui vestiti

Per avere un bucato perfetto ci sono alcuni trucchi che è importante tenere a mente. Per esempio la "lanugine" è formata da sono diverse piccole fibre che si depositano sui capi dopo un lavaggio in cui abbiamo mischiato tessuti diversi e in cui ogni tessuto si sfrega vicino ad un altro. Proprio a causa della "lanugine" i capi non solo sembrano vecchi e trascurati, ma si rovinano e ci costringono a spazzolare il bucato cercando di rimuoverli uno a uno. Uno spreco di tempo ed energia e molto spesso inefficace. Una prima accortezza da tenere a mente per eliminare questo fastidioso problema è quello di rivoltare i capi prima del lavaggio: in questo modo si ottiene anche una pulizia più profonda, dal momento che è proprio la parte interna quella più esposta a germi e batteri.

Ci sono però altri trucchi semplici e veloci che è possibile utilizzare prima di ogni lavaggio per eliminare la lanugine. Tuttavia, è indispensabile seguirli solo dopo essersi accertati delle corrette modalità di lavaggio indicate sulle etichette.

Le salviette umidificate nel cestello

Le salviette umidificate sono una buona soluzione per evitare la formazione della lanugine. Queste, infatti, hanno un ottimo potere assorbente in grado di trattenere le fibre dei tessuti e i capelli che si attaccano ai capi quando li mettiamo in lavatrice. Basterà inserire gli indumenti in lavatrice e aggiungere una o due salviette nel cestello con il bucato. Bisognerà poi azionare un ciclo delicato senza centrifuga in modo da non fare attecchire i pelucchi. Quando tirerete fuori il bucato dalla lavatrice, noterete che i pelucchi e i capelli si saranno attaccati alle salviette, evitandovi la fatica di levarli uno a uno a mano. Se desiderate utilizzare questo trucco per eliminare i pelucchi dal vostro bucato, ricordatevi però di scegliere le salviette più resistenti, per evitare che si spezzino e che peggiorino le cose. Potete fare la prova cercando di spezzarle con le mani: se si rompono senz'altro non sono quelle adatte al vostro scopo.

La spugnetta ruvida: un rimedio sicuro contro la lanugine

Un altro rimedio efficace per prevenire la formazione dei fastidiosi pelucchi è l'utilizzo di una spugnetta ruvida. Non solo è utile per eliminare la lanugine, ma anche per evitare che attecchiscano sui capi i peli degli animali domestici e i capelli. Basterà utilizzare una comune spugna, la stessa che si utilizza per pulire le stoviglie in cucina e inserirla nella lavatrice azionando sempre il ciclo delicato. La spugna servirà ad attrarre tutti i peli, i pelucchi e i capelli che si sono formati durante il lavaggio: provare per credere! Inoltre risulta estremamente efficace nel caso di peli di animali. Se si possiedono animali domestici è bene ricordare anche di disinfettare le coperte e i tessuti che entrano a contatto con i nostri amici a quattro zampe.