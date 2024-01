Dare nuova vita ai capi nel tuo guardaroba è possibile, e a costo (quasi) zero, grazie al leva pelucchi: ecco come funziona e come averlo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Maglioni come nuovi

Capita continuamente, e ogni volta è impossibile non rimanerci male: il tuo vestito bellissimo o il tuo maglione preferito sembrano ormai rovinati, visto il grande uso che ne hai fatto nel corso degli anni. Ma non vuoi rinunciare ai pezzi forti del tuo guardaroba, quelli che ti fanno sentire a tuo agio, anche a costo di indossare abiti pieni di pelucchi.

Oggi c’è una soluzione per riportarli al loro stato originale, quasi come fossero nuovi.

Offerta Leva pelucchi Philips Il tuo perfetto alleato per un guardaroba sempre nuovo, ottimo per tutti i tessuti

Pelucchi e pallini che rovinano i vestiti

Specialmente quando giunge il temuto momento di tirare fuori i vestiti pesanti, è facile imbattersi in qualche capo logorato dal tempo. Succede sempre (e soprattutto, sigh!) con i nostri vestiti preferiti – d’altronde sono quelli che indossiamo più spesso, quindi è normale che si usurino maggiormente.

I fastidiosissimi pelucchi sugli abiti si formano infatti proprio a causa dello sfregamento del tessuto, che comporta una rottura delle fibre più fragili e il loro attorcigliamento, sino a dare origine ad antiestetici pallini. Questo capita ad esempio sulla spalla in cui poggiamo la borsa o sul davanti del maglione che tocca costantemente il bordo della scrivania. O ancora, in lavatrice: i vestiti si stropicciano l’uno contro l’altro, e quando li tiri fuori hanno sempre qualche pallino in più.

Ma, una volta fatto il danno, come rimediare? A volte avrai tentato l’impresa quasi impossibile di rimuoverli a mano, uno ad uno. Un lavoraccio, che di solito non dà grandi risultati.

E non possiamo certo tuffarci in missioni di shopping compulsivo ogni volta che un maglione non è più in perfette condizioni: sarebbe davvero uno spreco per l’ambiente e per il portafogli, ma soprattutto un dispiacere enorme doversi separare da quel capo a cui siamo così affezionate! Ecco una soluzione semplice, veloce e ad un prezzo contenuto e accessibile a tutte.

Offerta Leva pelucchi Philips Il tuo perfetto alleato per un guardaroba sempre nuovo, ottimo per tutti i tessuti

Addio pelucchi e pallini, con il rimuovi peluchi

Si tratta di un piccolo elettrodomestico che può davvero rivelarsi una scelta vincente: si tratta del leva pelucchi, un accessorio piccolo e maneggevole da portare anche in viaggio per rinnovare i tuoi vestiti. A prima vista sembra quasi un rasoio elettrico, solamente un po’ più grosso. E in effetti la sua funzione è molto simile: è dotato di fori per catturare i pelucchi di qualsiasi dimensione e di lame per eliminarli.

Offerta Leva pelucchi Philips Il tuo perfetto alleato per un guardaroba sempre nuovo, ottimo per tutti i tessuti

Vediamo nel dettaglio come funziona. Per ottenere il miglior risultato, non devi far altro che premere il bottone presente sul lato del leva pelucchi e passarlo delicatamente sull’area da trattare. La testina è ampia, per permettere di rinnovare gli abiti con un minor numero di passate, ed è dotata di numerosi fori di tre diverse misure, così da catturare i pelucchi di ogni dimensione. Al suo interno, la lama ha una rotazione potente (fino a 8800 giri al minuto) per una rimozione più efficace e veloce.

La confezione comprende anche una ghiera in plastica da applicare alla testina, per regolare la sua altezza e rimuovere i pelucchi in tutta sicurezza anche dai tessuti più delicati. Il leva pelucchi Philips è il più venduto su Amazon della sua categoria e può essere utilizzato su ogni tipo di capi, dagli abiti in cotone ai maglioni di lana. Oltre ad essere molto comodo, è semplicissimo da usare. Una volta passato su tutto l’abito, non dovrai fare altro che rimuovere il recipiente che raccoglie i pelucchi e svuotarlo nella pattumiera, per averlo nuovamente pronto all’uso.

Il leva pelucchi funziona a batterie, ed è dotato di una spazzolina perfetta per pulire l’accessorio dopo il suo utilizzo. Inoltre, viste le sue piccole dimensioni, puoi portarlo con te o riporlo comodamente in un cassetto, così da averlo sempre a portata di mano.

Ora puoi avere il leva pelucchi Philips ad un prezzo super conveniente: puoi acquistarlo direttamente dal box qui sotto.

Offerta Leva pelucchi Philips Il tuo perfetto alleato per un guardaroba sempre nuovo, ottimo per tutti i tessuti