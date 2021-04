Cosa inserire nel beauty uomo? Gli essenziale per la beauty routine maschile

editato in: da

La skincare non è una cosa solo da donne, anche la pelle maschile ha bisogno di idratazione ed accorgimenti per risultare sempre al meglio. Per creare un beauty uomo di tutto rispetto non possono sicuramente mancare prodotti dedicati a barba, baffi e rasatura, ma non sono gli unici da inserire. Se volete iniziare a prendervi cura della vostra pelle ed avere sempre un beauty da viaggio pronto all’uso, che sia per un weekend romantico o una trasferta di lavoro, ecco cosa non può mai mancare.

I 3 essenziali della skincare routine: detergente viso, crema viso e crema contorno occhi

In ogni beauty, che sia da uomo o donna, non possono mai mancare i prodotti per la pelle del viso. Si scelgono non tanto in base al sesso, ma alle caratteristiche ed al tipo di pelle. Come primo step è bene inserire un detergente per il viso, che non vuol dire uno struccante. Anche la pelle maschile necessita di essere lavata, detersa e pulita, anche se non indossa alcun trucco. Questo perché durante il giorno la pelle suda, c’è un ricambio cellulare e, uscendo di casa, l’inquinamento si deposita sul viso, che si riempie di batteri e sporcizia.

Anche per i detergenti ne esistono di vario tipo, per pelle secca, mista, grassa o con imperfezioni. Altro prodotto per prendersi cura della pelle che non dovrebbe mancare è una crema per il viso. Solitamente il pubblico maschile non gradisce texture troppo corpose, unte o molto nutrienti, meglio quindi optare per una formula gel a rapido assorbimento, che contenga pochi oli e che sia idratante, senza appesantire. I fluidi e i sieri sono l’ideale ma anche creme molto leggere. Non dimenticate poi un SPF per il giorno, specie se lavorate fuori casa sotto il sole.

Lincoln Crema Idratante Viso Uomo La crema idratante Lincoln Viso Uomo è perfetta per la pelle maschile perché si assorbe velocemente e non unge, ma al tempo stesso è idratante e lenitiva, anche per le pelli più sensibili.

Ultima, ma non per importanza, per chi vuole fare uno step successivo nella propria skincare routine maschile è la crema contorno occhi. Il volto maschile ha spesso una struttura ossea che porta il naso, più sporgente e grande, a mettere in ombra la zona perioculare. Queste ombre scure, se unite ad occhiaie, rendono lo sguardo stanco e l’occhio buio, più infossato. Una buona crema contorno occhi, invece, aiuta a drenare e migliora la circolazione della zona, eliminando rossori e borse ed aiutando così il contorno occhi ad apparire più riposato.

Il profumo, uno dei cosmetici più amati dall’uomo

Il profumo è forse il cosmetico più utilizzato dall’uomo, perché veloce da applicare, non si massaggia, si spruzza e subito fa sentire più freschi e a proprio agio. Le fragranze maschili sono davvero tante e spesso molto più intense di quelle femminili. Sicuramente meno dolci, le legnose e speziate vanno per la maggiore, ma per l’estate si può pensare anche a qualcosa di più fresco e pungente, che dia carattere senza essere un profumo troppo prepotente.

Rasoio, rasoio elettrico o regolabarba?

Un accessorio immancabile, invece, è il rasoio. Il rasoio classico è utile per gli uomini che si radono una tantum ma anche per chi non porta la barba o è attento ai suoi profili e linee geometriche e non ama lasciarla crescere incolta. Meglio optare per i modelli eco friendly, dal sapore un po’ retrò, con le lamette intercambiabili e interamente realizzati in alluminio. Così si eviterà il consumo di plastica sia del manico che delle varie testine intercambiabili.

Il rasoio elettrico in vece è perfetto per chi si rade ogni giorno perché consente un risultato eccellente in pochissimo tempo e senza rischio di tagliarsi. Se quindi non amate la barba lunga e la tagliate quotidianamente, può essere la scelta migliore e più pratica.

Per chi invece porta la barba lunga, essenziale è un regolabarba, che lo aiuterà a mantenerne i profili e a farla crescere più ordinata e con una forma precisa. Inoltre è un accessorio utile anche per chi tiene i capelli molto corti perché grazie alle varie testine intercambiabili è possibile decidere la lunghezza della rasatura. Un accessorio utile quindi sia per chi ha la barba lunga ma anche per chi porta la barba corta, per riuscire ad averla tutta della stessa lunghezza.

Il dopobarba, ecco come sceglierlo

Insieme al rasoio è importante scegliere anche un dopobarba, necessario nel post rasatura per lenire arrossamenti, calmare la pelle e rigenerarla. Ne esistono di vario tipo, da liquidi a vere e proprie creme e si scelgono proprio in base a queste caratteristiche. Meglio evitare prodotti con alcool, che potrebbero irritare maggiormente la pelle o bruciare nel caso di piccole ferite. I fluidi sono adatti a chi ha una pelle mista o grassa, perché più leggeri, mentre in caso di pelle più secca o disidratata meglio optare per un prodotto più ricco.

Un pettine è sempre utile, che sia per la barba, i baffi o i capelli

Un pettine è da avere nel beauty perché può sempre fare comodo. Per chi ha i baffi, insieme ad una cera, serve per tenerli in ordine e dargli una forma definita, per chi invece tiene la barba è l’ideale per eliminare i nodi e distribuire al meglio balsami idratanti e oli nutrienti. Ma un pettine è poco ingombrante rispetto ad una spazzola e quindi risulta ottimo anche per chi porta i capelli lunghi, magari con la riga laterale o in generale per tenerli in ordine e modellarli con il gel.

Offerta Camden Barbershop Company Pettine Barba Ultraleggero Il pettine barba ultraleggero di Camden Barbershop Company è l’ideale per chi porta la barba lunga, per pettinarla, eliminare nodi e distribuire oli e prodotti per prendersene cura. È leggero e resistente perché realizzato in legno di pero ed adatto a tutti i tipi di barba.

Gli immancabili in qualsiasi beauty uomo: spazzolino da denti, dentifricio

Saranno prodotti scontati, ma in un beauty che si rispetti non possono mancare spazzolino e dentifricio che, in realtà, sono due dei prodotti più dimenticati quando si viaggia. Essendo un’abitudine quotidiana tendiamo a riporli automaticamente sempre allo stesso posto e sono prodotti indispensabili fino a poco prima della partenza. Per quanto si facciano liste, capita spesso di dimenticarli a casa quindi lasciare uno spazzolino ed un dentifricio nel beauty è una buona idea per avere sempre una scorta a portata di mano. Esistono anche i kit da viaggio, decisamente comodi e compatti, perfetti per le emergenze.

Anche il corpo vuole la sua parte: non dimenticate il bagnoschiuma ed il deodorante

Può essere comodo inserire nel beauty uomo anche una saponetta o un bagnoschiuma. Non sempre quando si viaggia sono presenti i kit di cortesia negli hotel, meglio quindi avere un piano B e portarsi qualcosa da casa. Sono prodotti da non sottovalutare, invece, se avete la pelle molto sensibile o qualche allergia, perché i campioncini che si trovano nelle stanze della maggior parte degli alberghi sono prodotti molto semplici e potrebbero seccare o irritare la pelle. Anche il deodorante è un cosmetico di utilizzo quotidiano da non lasciare a casa, meglio sempre averne uno di scorta da inserire nel beauty per non rischiare di rimanere senza.

Altri piccoli accessori utili da inserire nel beauty da uomo: tagliaunghie, lima e pinzetta

Sono piccoli ma non ingombranti e possono essere dei veri e propri salvavita: parliamo di tagliaunghie, lima e pinzetta, accessori poco considerati ma davvero utili. Il tagliaunghie non è comodo solo per accorciarle, ma anche per rimuovere le pellicine o per tagliare qualche filo uscito da una maglietta. La lima invece è un must have perché non c’è cosa più noiosa di quando si spezza un’unghia e rimani attaccato ovunque, a qualsiasi tipo di tessuto rischiando anche di graffiare la pelle. La pinzetta invece è utile per eliminare qualche pelo di troppo, ad esempio per sistemare le sopracciglia, ma è salvavita anche nel caso di schegge o spine, per rimuoverle correttamente senza spezzarle.