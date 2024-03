Le grucce sono indispensabili per tenere in ordine l'armadio e ogni capo a dispozione: i modelli, a cosa servono e quali acquistare

Fonte: iStock Photo Grucce: differenze tra i modelli e quali acquistare

Salvaspazio, robuste, adatte per ogni capo, oppure realizzate specificatamente per gonne e pantaloni: sono le grucce, apparentemente oggetti di poco conto ai quali appendere i nostri vestiti, ma che, se scelti in maniera corretta, diventano degli alleati per fare ordine e spazio nella propria casa e, soprattutto, negli armadi.

In commercio si trovano di tanti materiali diversi e adatte alle esigenze più disparate, per cui è importante prestare le dovuta attenzione quando si sceglie che grucce e appendiabiti acquistare, perché possono essere davvero un oggetto utile.

Mai più abiti scivolati in fondo all’armadio. Oppure basta a un’unica gruccia in cui ammucchiare più capi. Ecco come fare: tutte le soluzioni a portata di mano, per avere un armadio in ordine, abiti appesi e che non si sgualciscono e tutto a visibile.

Grucce: tutte le tipologie che si trovano in commercio

Ci sono le grucce che sorreggono i capi, quelle robuste e resistenti, quelle che diventano delle ingegnose soluzioni salvaspazio, oppure perfette per appendere pantaloni e gonne e, ancora, gli appendiabiti da tenere fuori dall’armadio. Le tipologie di grucce in commercio sono molte di più di quante si possano immaginare e, soprattutto, sono adatte a ogni esigenza e a ogni tipologia di armadio.

Le migliori offerte e proposte da selezionare in base alle proprie esigenze abitative, per una casa sempre in ordine e organizzata.

Grucce robuste per ogni evenienza

Quando si devono sorreggere capi pesanti, come cappotti e giacche imbottite, è di fondamentale importanza utilizzare grucce robuste. Si trovano in legno, in metallo o in plastica, vendute in confezioni e di diverse face di prezzo.

Hanno la spalla extra larga e sono in legno naturale le grucce Hangerman, vendute in confezioni da 10, sono dotate di ganci girevoli a 360 gradi. Prefette per cappotti e capi pesanti, perché la forma garantisce grande supporto.

Grucce Hangerman Grucce in legno con la spalla extra larga

Solide, con gancio girevole e scanalature all’altezza delle spalle per essere adatte anche ad appendere degli abiti: le grucce Ogivo sono molto solide e hanno una rifinitura liscia, oltre a essere state verniciate successivamente. Sono anche una soluzione che permette di risparmiare spazio, potendo appendere – ad esempio – una giacca e un abito utilizzando il medesimo supporto.

Grucce Ogivo Solide, con scanalatura e perfette per risparmiare spazio

Sono in plastica, invece, le grucce Hangerworld: anche queste molto solide e dotate di spalla larga per sostenere i capi più pesanti. Sono dotate di una barra per appendere anche i pantaloni, comoda poiché il rivestimento impedisce ai vestiti di scivolare.

Grucce Hangerworld In plastica, per capi pensati come giacche e cappotti

Grucce salvaspazio

Per chi ha tanti vestiti, o armadi piccoli, un prezioso aiuto arriva dalle grucce salvaspazio: sono utili, comode e permettono di tenere tutto in ordine occupando poco spazio.

Per appendere camicie, vestiti o maglie, ad esempio, sono molto utili le grucce in metallo 5 in 1: una, quindi, può sorreggere fino a cinque capi. Sono ricoperte con della spugna che crea attrito, non facendo cadere i vestiti, inoltre sono in acciaio, molto robusto e che resiste al passare del tempo.

Offerta Gruccia in metallo 5 in 1 Una sola gruccia può tenere fino a cinque capi diversi

Adatte a gonne, pantaloni, vestiti, giacche: sono le grucce Songmics in velluto antiscivolo, possono ospitare in contemporanea più capi diversi, magari coordinati tra loro per facilitarti nella scelta dell’outfit. Inoltre, sono molto sottili e, per questa ragione, occupano meno spazio. Sono dotate di scanalature per non far cadere gli abiti. E, per chi ama il colore: sono rosa chiaro.

Offerta Grucce Songmics Sottili e resistenti, occupano poco spazio e possono ospitare più capi

Per chi ha le grucce, ma ha bisogno di uno strumento per organizzarle in modo da occupare meno spazio ecco che in aiuto arrivano i ganci in metallo Sindax. In materiale che resiste al tempo e al peso, possono essere messi sia in senso orizzontale che verticale, andando a razionalizzare l’organizzazione dell’armadio.

Ganci in metallo Sindax Per organizzare l’armadio con una comoda ed efficace soluzione salvaspazio

Grucce per gonne e pantaloni

Organizzare gonne e pantaloni, soprattutto se si vogliono tenere ben distesi e senza pieghe, non è difficile: basta avere il supporto giusto. Quando si apre l’armadio è importante riuscire ad avere ogni capo a disposizione, senza doversi ricordare dove è stato messo: questo ci permette di sfruttare tutto il nostro guardaroba e di avere ogni cosa in ordine.

Elegante e minimal è la gruccia con estremità aperta che va benissimo per i pantaloni, ma potrebbe essere un’interessante soluzione per posizionare altri capi, come le gonne. L’apertura aiuta a prendere i vestiti con più facilità, inoltre è molto resistente e ha un rivestimento antiscivolo.

Per gonne e pantaloni e dalla forma classica, invece, è la gruccia in metallo dotata di pinze, dalla struttura molto robusta.

Grucce per borse e sciarpe

Borse, sciarpe, cinture, cravatte: dove si possono mettere nell’armadio perché siano ben visibili, in ordine, e organizzate? Per rispondere a questa domanda ci vengono in soccorso le grucce apposite per questi capi e accessori.

Come quella di iDesign: un attaccapanni dotato di quattro ganci per poter tenere ogni cosa in ordine e farlo in maniera che si possa anche avere tutto a portata di mano. È in metallo, robusto e di dimensioni compatte.

Wenko, invece, propone dei portaborse Herkules: si tratta di un set composto da tre ganci doppi, per sorreggere fino a un totale di sei borse o zaini. Si appendono per i manici e permettono di avere l’armadio in ordine, oltre a ogni accessorio ben visibile.

Appendiabiti per la stanza

Avete presente la classica sedia che diventa il luogo in cui si accumulano gli abiti che abbiamo tolto, ma che non vanno lavati e neppure riposti nell’armadio? Oppure quelli che si preparano per il giorno successivo? Spesso crea disordine e non riesce a tenere distesi i capi.

Usciamo, così, metaforicamente dal nostro guardaroba per capire dove riporre i vestiti nella stanza. Ed ecco che in aiuto arrivano gli appendiabiti da camera, perfetti per sistemare più vestiti e per farlo con cura.

Il servo muto di Versa ha un design moderno, realizzato in acciaio è di colore nero. Molto stabile, ha una capacità di carico pari a circa 20 chilogrammi ed è perfetto per ogni tipologia di capo.

È in legno massello, di colore bianco il servo muto di Haku Möbel: multifnzionale, può ospitare in maniera ordinata più vestiti e occupa poco spazio.

