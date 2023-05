Come riporre i maglioni nell’armadio o nel cassetto: trucchi salvaspazio

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Ogni volta che aprite l’armadio vi sembra che sia esplosa una bomba, e nei cassetti la situazione non è migliore: così diventa impossibile trovare quel maglioncino che stavate cercando e che volevate proprio indossare. Per non parlare di quando arriva il momento di fare il cambio stagione, temutissimo per il carico di stress che si porta dietro. Insomma, tenere in ordine il guardaroba potrebbe sembrare una missione impossibile. In realtà, con qualche trucchetto potrete avere un armadio ben organizzato: vediamo oggi come riporre i maglioni.

Come piegare i maglioni

Il modo migliore per fare ordine nell’armadio consiste nel riporre i maglioni ben piegati su un ripiano o in un cassetto. Come fare per evitare che si sgualciscano? Occorre imparare a piegarli nella maniera corretta: così facendo, potrete risparmiare moltissimo spazio e avere sempre sott’occhio tutti i vostri capi, non rischiando di indossare i soliti due o tre che stanno in bella vista. Ci sono diversi metodi per piegare un maglione, potete provarli tutti e trovare quello più adatto alle vostre esigenze. Una volta che ci avrete preso mano, impiegherete pochi istanti per sistemare i vestiti nell’armadio.

Il metodo classico

Il sistema che abbiamo sempre usato per piegare maglie e maglioni è senza dubbio molto efficace e facilissimo da applicare. Stendete il vostro capo su una superficie piana rivolto verso il basso, stirando bene il tessuto con le mani per eliminare eventuali pieghe. Prendete quindi il lato sinistro e piegatelo verso il centro, più o meno a metà spalla. Rivoltate la manica verso l’esterno, in modo che poggi sul lato appena piegato. Ripetete l’operazione con l’altro lato, quindi piegate il maglione a metà portando il fondo sino a toccare il collo. Girate il capo e stiratelo ancora una volta con le mani. Il gioco è fatto!

Il metodo salvaspazio

C’è però un altro metodo per piegare i maglioni, utile soprattutto per quelli più voluminosi, che rischiano di occupare troppo spazio nell’armadio. Si tratta del metodo konmari, che trae spunto dalle tecniche adottate da Marie Kondo, esperta di organizzazione domestica. Sistemate il maglione su una superficie piana, stavolta rivolto verso l’alto. Immaginate di suddividerlo in tre parti uguali per la lunghezza: prendete quindi il lato destro e portatelo al centro, piegandolo lungo la prima linea immaginaria. Sistemate la manica ripiegandola all’indietro e poi verso il basso, poi ripetete il tutto dall’altro lato. Infine, prendete il margine inferiore del maglione e piegatelo ad un terzo, per poi piegarlo di nuovo sino ad arrivare al collo.

Come sistemare i maglioni nell’armadio

Una volta piegati tutti i vostri maglioni, potete riporli nell’armadio. Scegliete un ripiano da dedicare ai capi più pesanti e sistemateli per colore, così da avere tutto in perfetto ordine. Potete anche usare dei contenitori per dividerli, soprattutto se li avete piegati secondo il metodo salvaspazio: in questo caso avrete infatti dei “fagotti” che potete affiancare l’uno all’altro, evitando così di impilarli (gli ultimi in fondo, inevitabilmente, si stropiccerebbero un po’ a causa del peso degli altri). In commercio si trovano divisori di ogni tipo, che possono tornarvi utile per avere una sistemazione migliore all’interno del vostro armadio.

Evitate invece di cedere alla tentazione di appendere i maglioni alle grucce. Sebbene sia indubbiamente molto comodo, perché vi permetterebbe di avere tutto sotto controllo, rischiereste di rovinare i vostri capi preferiti. Infatti, se questo sistema vi risparmierebbe qualche piega, il peso del tessuto stirerebbe le fibre e nel lungo periodo deformerebbe il maglione. Se proprio non avete altro spazio, appendete un organizer dotato di ripiani dove sistemare i capi più delicati, come i maglioni in lana, che sono più soggetti a rovinarsi.

Come sistemare i maglioni nel cassetto

Se preferite riporre i maglioni in un cassetto, optate preferibilmente per uno alto a sufficienza: in questo modo potrete sistemarli in verticale, per averli tutti a vista e poter scegliere più facilmente quale indossare la mattina, prima di uscire di casa – quando inevitabilmente sarete di fretta. Anche in questo caso, evitate di impilare i maglioni l’uno sull’altro: oltre a non vedere quelli più in basso (e quindi a “dimenticarvi” di averli), rischiereste di sgualcirli e di trovarli pieni di pieghe quando finalmente vorreste andare ad indossarli.

Riporre i maglioni per l’estate: i trucchi

È arrivato il fatidico momento del cambio stagione, e non sapete dove mettere le mani. I maglioni, essendo capi molto delicati, richiedono un trattamento particolare – soprattutto se ne avete alcuni in tessuto pregiato, come la lana merinos o il cashmere. Prima di metterli via, rinfrescateli con un rapido lavaggio in lavatrice o a mano (affidatevi ai simboli presenti sull’etichetta per scegliere il metodo più adatto ed evitare di rovinarli). Quindi, dopo averli lasciati asciugare molto bene, piegateli accuratamente e preparatevi a sistemarli nell’armadio.

Dal momento che non dovrete usarli per molti mesi, sarebbe meglio riporre i maglioni in un luogo asciutto e lontano dalla luce, magari all’interno di una scatola per vestiti ben chiusa. Per i capi più delicati, utilizzate dei sacchetti di plastica imbustandoli singolarmente. Altrimenti, mettete un foglio di carta velina tra un maglione e l’altro, così che le fibre non siano a contatto. Nell’impilarli, ricordate di sistemare i capi più pesanti sul fondo, concludendo con quelli più leggeri. In questo modo si sgualciranno molto meno. Se non avete molto spazio per il cambio di stagione, potete munirvi di sacchetti per il sottovuoto adatti ai vestiti: vi permetteranno di sistemare tutti i vostri maglioni occupando solo un angolino dell’armadio.

Come ultimo consiglio, utilizzate qualche prodotto antitarme per proteggere i tessuti: se non volete acquistarli, potete crearne qualcuno fai da te con ingredienti naturali. Le migliori sostanze repellenti per gli insetti sono la lavanda, gli agrumi, le erbe aromatiche (come il rosmarino, la menta e i chiodi di garofano) e alcune spezie (tra cui la cannella e il pepe nero). Preparate dei sacchetti inserendovi al loro interno foglie e scorze essiccate, oppure inserite nelle scatole dei batuffoli di cotone con qualche goccia di olio essenziale. Questi rimedi terranno lontane le tarme, vi aiuteranno a profumare i maglioni e li proteggeranno anche dall’umidità, responsabile del cattivo odore di muffa.