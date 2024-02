10 consigli per riordinare l’armadio (in poco tempo e senza sbatti)

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: iStock Come riordinare l'armadio senza fatica

Ti è mai capitato di aprire l’armadio e di avere la sensazione di non avere nulla da indossare? Se la risposta è sì, non sei sola. Molte ragazze si trovano nella stessa situazione, con un armadio che trabocca di vestiti, ma al tempo stesso con l’impressione di non avere abbastanza outfit decenti. Per superare questo fashion dilemma ti consigliamo di riordinare l’armadio. Lo so, anche solo l’idea ti fa venire la pelle d’oca. Ma riordinare l’armadio e mantenerlo organizzato non deve essere una sfida titanica. Con alcuni semplici consigli pratici e seguendo i nostri trucchi, puoi trasformare il caos del tuo armadio in uno spazio ordinato e funzionale in poco tempo e senza troppe complicazioni; ritrovando così il tuo stile.

Programma una giornata apposita

Per riordinare efficacemente il tuo armadio, è fondamentale iniziare con una buona pianificazione. Decidi un giorno da dedicare a quest’attività e prepara te stessa mentalmente al compito. Pianifica quanto tempo vuoi dedicare al riordino dell’armadio e imposta un limite di tempo massimo: questo ti aiuterà a rimanere concentrata e a evitare di perdere intere giornate tra maglioni e vestiti.

Prima di iniziare però, dedica qualche minuto a visualizzare mentalmente come vuoi che il tuo armadio sia organizzato alla fine del processo: avere uno scopo chiaro aiuta a ridurre il rischio di abbandonare l’organizzazione dell’armadio a metà strada.

Svuota l’armadio

Ok, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Inizia allora svuotando completamente l’armadio, tirando fuori tutti i capi e mettendoli sul letto per avere una visione chiara di ciò che hai (e ritrovare quella maglietta che proprio ci eravamo dimenticate di aver comprato).

Mentre svuoti l’armadio, prenditi del tempo per pulire gli scaffali e i cassetti. Così facendo, una volta completato lo svuotamento, avrai uno spazio pulito e pronto per essere riempito con cura solo con ciò che realmente desideri conservare.

Decidi cosa tenere

L’armadio è vuoto, i vestiti sono tutti sul letto e ora è il momento di prendere decisioni difficili su ciò che vuoi tenere e ciò che invece è meglio donare. Rifletti (cercando di essere il più sincera possibile con te stessa) se utilizzi ancora quell’indumento, se ti sta bene e, soprattutto, se ti fa sentire bene. Se un capo non soddisfa questi criteri, è probabilmente il momento di dirgli addio.

Fai particolare attenzione ai vestiti che non hai indossato nell’ultimo anno o che non si adattano più al tuo stile di vita attuale. Chiediti se vale davvero la pena conservarli o se invece potrebbero essere più utili a qualcun altro. Ricorda, liberarsi dei vestiti che non ti servono più non significa solo liberare spazio fisico, ma anche liberare la tua mente da ciò che non ti serve più.

Organizza i vestiti per categoria

Una volta selezionati i capi che desideri tenere, organizzali per categorie. Ad esempio, raggruppa i top tra loro, poi i pantaloni insieme, i vestiti e così via. Questo ti aiuterà a trovare più facilmente ciò che stai cercando quando devi comporre un outfit.

Inoltre, se sei una fanatica dell’ordine, puoi considerare di organizzare ulteriormente i capi all’interno di ciascuna categoria in base al loro colore o al loro stile. Ad esempio, puoi separare i top a maniche corte da quelli a maniche lunghe o i vestiti in base al colore o all’utilizzo.

Utilizza contenitori e scatole

Per ottimizzare lo spazio nell’armadio e mantenere tutti i tuoi capi organizzati, investi in scatole o contenitori trasparenti. Questi possono essere utili per riporre accessori come cinture, sciarpe e gioielli, così come capi fuori stagione, siano essi maglioni pesanti o costumi da bagno.

Cerca contenitori che possano essere impilati o inseriti negli spazi vuoti dell’armadio per massimizzare l’utilizzo dello spazio disponibile, e assicurati di etichettare ogni scatola in modo da sapere esattamente cosa contiene. Utilizzando contenitori e scatole in modo strategico, potrai mantenere il tuo armadio ordinato e funzionale, riducendo al minimo lo spreco di spazio.

Utilizza appendini e divisori appropriati

Gli appendini sono uno strumento essenziale per ogni armadio che si rispetti. Investi in appendini di buona qualità che siano adatti al tipo di indumento che intendi appendere. Ad esempio, utilizza appendini imbottiti per i vestiti delicati o antiscivolo per gli abiti scivolosi.

Inoltre, considera l’utilizzo di divisori per appendere più capi su uno stesso appendiabiti, ottimizzando lo spazio verticale nell’armadio. Questa strategia è particolarmente utile per capi come magliette e camicie che occupano poco spazio ma possono facilmente creare disordine se non vengono appesi correttamente.

Sperimenta con l’organizzazione

Non aver paura di sperimentare con diverse disposizioni e organizzazioni finché non trovi quella che funziona meglio per te. Ogni persona ha esigenze diverse e ciò che funziona per una potrebbe non funzionare per tua mamma, tua sorella o la tua amica.

Gioca con l’organizzazione dei capi, prova diverse combinazioni di colore e stile e trova il sistema che ti permette di accedere facilmente ai tuoi vestiti e di mantenere l’ordine nell’armadio. Ricorda, il riordino dell’armadio è un processo personale e ciò che è importante è trovare una soluzione che si adatti al tuo stile di vita e alle tue esigenze.

Mantieni l’ordine più a lungo possibile

Una volta completato il riordino dell’armadio, è fondamentale impegnarsi a mantenere l’ordine il più a lungo possibile. Ogni giorni, quindi, prenditi il ​​tempo per riporre i vestiti correttamente dopo averli indossati e per mantenere gli scaffali e le mensole libere dal disordine.

Mantenere il tuo armadio ordinato e organizzato richiederà un impegno costante, ma ne varrà sicuramente la pena nel lungo periodo.

Programma regolari sessioni di decluttering

Per mantenere costantemente in ordine il tuo armadio, è importante programmare regolari sessioni di decluttering; soprattutto durante il cambio di stagione. Questo significa dedicare del tempo periodicamente per dare un altro sguardo ai tuoi vestiti ed eliminare quelli che non indossi più o che non ti piacciono più.

Durante queste sessioni, prenditi del tempo per valutare ogni capo nel tuo armadio e chiediti se ancora ti piace, se ti sta bene e se lo indosserai ancora. Se la risposta è no, è il momento di lasciarlo andare. Puoi pianificare queste sessioni di decluttering ogni trimestre o ogni sei mesi, a seconda delle tue esigenze e del tuo stile di vita.

Divertiti e sii creativa

Riordinare l’armadio, lo so, può essere un compito noioso. Quando decidi di metterti all’opera però cerca di divertirti e di essere creativa.

Vedi quest’attività come un’opportunità per sperimentare il tuo stile personale e per creare outfit che riflettano veramente chi sei. Sperimenta con l’organizzazione dei capi, aggiungi elementi decorativi come luci a LED o adesivi, e trasforma il tuo armadio in uno spazio che ti ispiri ogni volta che lo apri.