Piegare e sistemare i vestiti dei neonati in modo facile e veloce

Fonte: iStock Come piegare i vestiti dei neonati

L’arrivo di un neonato in casa porta tanta gioia e allegria, ma crea indubbiamente scompiglio (soprattutto se si tratta del primo!): già in dolce attesa avrete tra le mani un’infinità di body minuscoli e vestitini graziosissimi da organizzare tra armadio e cassettiera. E quando il bimbo finalmente sarà tra le vostre braccia, vi accorgerete di quanto spesso dovrete lavare i suoi abitini, per poi risistemarli cercando di fare un po’ di ordine. Vediamo allora qualche trucchetto per piegare i vestiti dei neonati e averli sempre a portata di mano.

Come piegare i body e le tutine dei neonati

Per i bambini appena nati (e almeno per tutto il primo anno di vita), i body sono gli indumenti più comodi da indossare: coprono bene il pancino, tengono il pannolino al suo posto e – grazie ai bottoncini automatici e all’incrociatura sulle spalle – le mamme possono toglierli in pochi istanti. Indispensabili sono quelli intimi, che proteggono la delicata pelle del neonato dalle cuciture di vestitini e pigiamini, ma ce ne sono di tantissimi tipi che si portano anche senza niente sopra, per lasciare la massima libertà di movimento ai piccini (e per evitare ai genitori di dover lottare con strati di abiti per cambiare un pannolino).

Insomma, qualsiasi neomamma si troverà a che fare con decine di body di ogni tessuto e colore: come piegarli? Il metodo classico prevede di sistemare il body con il davanti rivolto in basso, piegando i due lati verso il centro sulla schiena, appiattendo poi bene il capo con le mani e portando il fondo verso il centro. Infine, basta prendere la parte superiore e portare anch’essa verso il centro. Lo stesso sistema vale anche per le tutine a maniche lunghe, comodissime per i bimbi perché tengono al caldo e consentono ogni movimento. In questo caso, occorre anche piegare le gambine verso il centro, prima di chiudere il tutto con la parte superiore.

Il metodo salvaspazio per body e tutine

C’è però un altro sistema per piegare i body: è il metodo più facile e salvaspazio, quello ideato da Marie Kondo, che permette anche di avere sempre sott’occhio tutto ciò che è nell’armadio, per evitare di prendere solamente i soliti due o tre capi che stanno davanti. Prendete il body e piegatelo a metà sulla schiena in senso verticale, da manica a manica, quindi stiratelo bene con le mani per eliminare eventuali pieghe. Se la tutina è a maniche lunghe, ripiegate queste ultime verso l’interno, sopra il corpo del vestitino, per poi piegare le gambine verso l’alto. A questo punto potete piegare la tutina a metà in senso orizzontale per due volte, in modo da avere un fagottino compatto.

Come piegare magliette e pantaloncini

Magliette e pantaloncini dei neonati sono di dimensioni ridotte, quindi piegarli è davvero facilissimo. Partiamo dalla maglia: sistematela su una superficie piana e portate i lati verso il centro, piegando le maniche verso l’esterno (facendo però in modo che ricadano all’interno del corpo della maglietta). Ora prendete la parte inferiore e portatela verso l’alto, stirando bene il tessuto con le mani. Per i pantaloni, basta sovrapporre le due gambine e tenderle il più possibile, controllando che il cavallo sia ben steso, quindi non vi resta che piegare il capo in due per il senso della lunghezza.

Le femminucce avranno sicuramente anche qualche vestitino lezioso da sistemare nell’armadio. Se avete spazio, l’idea migliore è appenderli ad una gruccia in modo che non si stropiccino. In caso contrario, prendete l’abitino per le spalle e piegatelo a metà sulla schiena, stirandolo bene con le mani per evitare che si formino pieghe sulla gonnellina. A questo punto vi basterà piegarlo ancora a metà per il senso della lunghezza.

Come piegare i bavaglini e gli accessori

I neonati hanno bisogno di molti accessori che vanno ad affollare l’armadio. È il caso dei bavaglini: per piegarli, potete semplicemente prendere i lacci e sistemarli sul retro, quindi chiuderli a metà e arrotolarli su loro stessi così che occupino il minor spazio possibile. Per quanto riguarda invece l’intimo, prendete le mutandine e portate i lati verso il centro, per poi sollevare la parte inferiore e portarla verso l’elastico. Con i calzini, infine, non dovrete far altro che metterli ben tesi l’uno sopra l’altro e unirli formando una piccola piega verso l’esterno.

Organizzare l’armadio e la cassettiera

Abbiamo visto come piegare i vestitini dei neonati, ora non resta che capire come sistemarli tra armadio e cassettiera, per avere sempre tutto in ordine. Periodicamente, c’è un passaggio fondamentale che vi consentirà di non avere più caos in cameretta. Si tratta di fare decluttering, liberando spazio prezioso per nuovi vestitini (i bimbi crescono così in fretta!): iniziate mettendo via tutto quello che è ormai troppo piccolo, dividendo i capi ancora buoni – potrete regalarli ad amici e parenti o donarli a chi ha bisogno – da quelli in cattivo stato, che potete gettare (o trasformare in comodi stracci per le pulizie).

Ora controllate gli abiti della taglia giusta per il vostro bimbo, verificando che siano tutti in buone condizioni: se trovate un body molto macchiato o bucato, potete lasciarlo da parte per usarlo solamente in casa o, se proprio irrimediabilmente compromesso, potete gettarlo. Una volta finito questo lavoro, sistemate i vestiti al loro posto: gli abitini vanno appesi all’interno dell’armadio, così come pantaloncini e magliette – che possono anche stare piegati nella cassettiera. Lasciate un cassetto solamente per i body e per la biancheria intima, mentre in un altro mettete tutte le tutine ben piegate. Nel sistemare i capi, potete dividerli per colore o per tessuto, mettendo da una parte il cambio più caldo e da un’altra i vestiti estivi.

Se avete spazio a sufficienza, tenetevi un cassetto libero dove riporre tutti i vestitini ancora grandi, che vi sono stati regalati o che avete acquistato per portarvi avanti con il lavoro. Non saranno così di impiccio, ma li avrete a portata di mano non appena il vostro bimbo cambierà taglia e avrà bisogno di qualcosa di più grande. Infine, createvi un piccolo angolino dei ricordi. Ci saranno abitini che non avrete cuore di gettare o regalare, come la prima tutina o il vestitino indossato in un’occasione speciale. Potrete piegarli e riporli in una scatolina in modo che siano ben protetti, e poi sistemarli in un cassetto dove rimarranno fin quando la nostalgia del vostro neonato ormai cresciuto non vi spingerà a fare un tuffo indietro nel tempo.