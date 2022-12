Come tenere in ordine la biancheria nei cassetti

Fonte: iStock Come riordinare la biancheria nei cassetti

Se la vostra biancheria nei cassetti è sempre impilata o, peggio ancora, completamente buttata alla rinfusa, allora è arrivato il momento di cambiare il metodo usato per piegarla e dire addio al disordine. Un guardaroba ben sistemato è infatti non solo piacevole alla vista, ma anche comodissimo: risparmierete un sacco di tempo – soprattutto la mattina, quando si va di fretta – e avrete sotto controllo tutti i vostri indumenti, così da non utilizzare sempre gli stessi lasciando dimenticati in un angolo gli altri. Vediamo allora alcuni metodi per ordinare la biancheria nei cassetti o nell’armadio.

Come tenere in ordine la biancheria intima

I cassetti della biancheria intima sono solitamente un vero guazzabuglio: slip mescolate a reggiseni o a collant appallottolate, calzini spaiati e canotte tra cui avete già rovistato decine di volte. In questo caos, trovare quello che stavate cercando sembra impossibile. Il risultato? Probabilmente continuerete ad utilizzare quei pochi capi sempre in bella vista, e chissà che qualche volta non vi sia capitato di indossare due calzini differenti nella fretta di vestirsi la mattina per andare al lavoro. La soluzione è dietro l’angolo: basta apprendere qualche metodo per piegare la biancheria intima e riporla nel cassetto nel modo corretto.

Come sistemare le mutande nel cassetto

Cestini o divisori per cassetto possono sembrare troppo ingombranti, ma se usati nel modo giusto si rivelano del veri salvaspazio. Potete impiegarli per la biancheria intima, ritrovandovi così una cassettiera perfettamente in ordine e ogni vostro indumento al suo posto. Ma come sistemarvi al loro interno slip e reggiseni? Partiamo dalle mutande: come prima cosa, buttate via tutte quelle lise, scolorite o con l’elastico ormai allentato, così da fare spazio nel cassetto – ed eventualmente a qualche altro nuovo acquisto che vorrete regalarvi.

Ora piegate i vostri slip e iniziate a dividerli tra i vari scomparti. A questo punto, la scelta è assolutamente personale: potete organizzare la biancheria per colore, così da avere a portata di mano tutto ciò che vi serve per creare abbinamenti perfetti. Se solitamente utilizzate colori neutri per l’intimo, potete invece scegliere di sistemarlo in base alla tipologia. Mettete dunque da una parte gli slip, da un’altra le culottes e da un’altra ancora i perizoma e i tanga. Non avrete mai più difficoltà a trovare ciò che stavate cercando.

Come riporre i reggiseni nel cassetto

Per i reggiseni, vale lo stesso principio appena visto. Iniziate controllando bene tutta la biancheria: è inutile tenere reggiseni ormai rovinati, con il ferretto rotto (che è anche pericoloso da indossare) o scoloriti. Nel sistemarli all’interno del cassetto, fate attenzione al modo in cui li suddividete. Quelli imbottiti o con il ferretto andrebbero impilati con le coppe che combaciano, così da evitare di rovinarli. Quelli senza ferretto, non sagomati o sportivi possono invece essere piegati a metà, con le coppe l’una dentro l’altra. Fate attenzione ai reggiseni in pizzo, che potrebbero rovinarsi con i gancetti della chiusura.

Come sistemare i calzini nel cassetto

Passiamo infine ai calzini, che solitamente rappresentano un vero dramma anche per le persone più ordinate. Anche in questo caso, gettate via quelli bucati o quelli privi del proprio compagno ormai da troppo tempo. Quindi passate a sistemarli: fate combaciare i due calzini prendendoli per il tallone e piegateli in due, arrotolando poi il lembo superiore di uno di essi attorno alla coppia. Per calzini corti, potete semplicemente appaiarli l’uno sopra l’altro senza piegarli. A questo punto non vi resta che riporre ogni paio nel suo apposito scomparto, dividendoli per colore e per lunghezza.

L’idea in più? Vi sarà sicuramente capitato di aver steso il bucato subito dopo averlo lavato e scoprire così che vi manca un calzino. Sembra un vero e proprio mistero, quello della lavatrice mangia-calzini. E dal momento che fare attenzione non vi basterà ad evitare questo fastidioso problema, sistemate nel vostro cassetto un piccolo cestino dove riporre tutti i calzini spaiati. Periodicamente, tiratelo fuori e controllate se ce ne sono due uguali per formare di nuovo le coppie, oppure gettate quelli che sono rimasti da soli.

Come tenere in ordine le magliette

Molte persone non hanno spazio a sufficienza per appendere nel guardaroba tutte le magliette, quindi le piegano e le ripongono nei cassetti. Così facendo, però, si crea facilmente un disordine fastidioso e, soprattutto, diventa complicato avere sempre sott’occhio ogni t-shirt. Per risolvere il problema, si può ricorrere al metodo KonMari, ideato dalla scrittrice giapponese Marie Kondo, esperta di economia domestica. Il suo sistema è l’ideale per ricavare spazio anche dove ce n’è davvero pochissimo e per avere sempre tutto a portata di mano.

Per iniziare, dovete piegare tutte le vostre magliette nella maniera più compatta possibile. Disponete la maglietta su una superficie piana e piegate entrambi i lati verso l’interno, avendo cura di sistemare le maniche in modo che non sporgano. A questo punto piegate il capo in tre parti per la sua lunghezza, così da avere un piccolo involto. Nel sistemare le t-shirt all’interno del cassetto, non mettetele impilate l’una sopra l’altra: posizionatele verticalmente, affinché possiate vederle tutte ogni volta che ne avete bisogno.

I trucchi per un guardaroba sempre in ordine

La cassettiera non serve solamente ad ordinare la biancheria intima e le t-shirt. Vediamo allora qualche altro trucchetto per sistemare al suo interno gli altri capi d’abbigliamento e tutto ciò che non sapete dove altro riporre. Ad esempio, potete utilizzare un cassetto per mettere ordine tra i vostri abiti per la palestra: il modo migliore per avere sempre tutto a portata di mano consiste nel formare dei completi abbinati (maglietta, felpa, pantaloncini e calzini) ben arrotolati su se stessi, così da poter trovare quello che vi occorre per lo sport senza dover rovistare troppo.

Il metodo dell’arrotolatura è ottimo anche per gli asciugamani: formate le coppie (asciugamano viso e bidet), arrotolatele su se stesse e riponetele nei cassetti. Se non avete spazio, potete semplicemente sistemare i vostri “rotoli” in un cestino colorato posizionato in bella vista in bagno, magari tenuti insieme da un bel nastro. Saranno persino decorativi e sempre a portata di mano. Per la biancheria da letto, invece, c’è un sistema ancora più utile. Piegate bene le lenzuola e una delle due federe per il cuscino. Quindi sistemate tutto all’interno dell’altra federa, che poi dovrete richiudere su se stessa. Non avrete mai più il problema delle lenzuola spaiate.

Se siete amanti degli accessori, lasciate un piccolo spazio anche per foulard, sciarpe e cinture. Potete arrotolare tutto in maniera da occupare solamente un angolo del cassetto, oppure potete riporli in una scatola da sistemare all’interno dell’armadio. Un ultimo consiglio per mettere ordine all’interno dei vostri cassetti è quello di regalare e, soprattutto, decidere di disfarsi della biancheria e dei capi di abbigliamento che non si usano più. Sembra un po’ drastico ma, come tutti i metodi della nonna, è molto efficace.