Come non perdere i calzini in lavatrice e tenerli appaiati

Certo, si potrebbe decidere di indossarli spaiati e non ci sarebbe nessun problema, ma ci sono metodi comodi per tenerli appaiati e non doversi più impegnare in una vera e propria caccia al tesoro del calzino perduto.

Sembrano sparire come per magia: a chi non è capitato di non riuscire ad appaiare i calzini dopo averli lavati? Capita spesso infatti di perderli quando si infilano in lavatrice e il risultato è che ci ritroviamo con tanti calzini, ma tutti diversi gli uni dagli altri.

Lavare i calzini e tenerli appaiati in lavatrice, come fare

Le battute sui calzini perduti sono all’ordine del giorno, perché - è quasi matematico – non appena vengono inseriti in lavatrice magicamente le coppie scompaiono e non si riescono più a riassemblare. Spesso capita di perderli anche in casa, e di metterli a lavare separati senza neppure accorgersene. Il calzino mancante magari non ricomparirà mai, con il risultato che si continueremo ad acquistare coppie, per poterli sfoggiare uguali.

Le soluzioni per aggirare il problema esistono. E non è solo quella di acquistare calze tutte uguali, cosa che comunque fanno in molti, per evitare di ritrovarsi con una mancante nel momento dei bisogno.

Ma come fanno a sparire i calzini? No, non è magia. A volte semplicemente si perdono prima del lavaggio, a causa del disordine che ci può essere in casa.

Quando si fa una lavatrice, invece, può capitare che alcuni piccoli capi restino incastrati in punti non visibili del cestello, oppure che si vadano a inserire dentro le maglie o i pantaloni. Così, quando succede e si deve stendere, si rischia di perderli definitivamente. Un'altra causa di sparizione è dovuta al fatto che a volte riescono a inserirsi nello spazio tra cestello e guarnizione, andando a finire nel filtro. E a quel punto addio per sempre, perché in tal caso si saranno anche rovinati.

Insomma nessuna magia, ma diverse cause che portano alla sparizione dei calzini.

Come lavare i calzini senza perderli e tenendoli appaiati

Quelle descritte sono tante delle situazioni in cui tutti noi siamo incappati almeno una volta, ma più probabilmente ci è successo molte di più. È bene sapere che esistono metodi infallibili per aggirare il problema. Ad esempio lavarli già accoppiati, così da creare più volume e da non rischiare di non trovare un pezzo al termine del lavaggio. A tal proposito esistono apposte mollette realizzate per essere utilizzate durante il lavaggio e che resistono anche alle alte temperature.

Un'altra strategia è quello di utilizzare un contenitore: i i capi più piccoli come i calzini, ma anche la biancheria intima, possono essere lavati all’interno di appositi contenitori morbidi, che hanno anche lo scopo di proteggere i pezzi più delicati. Ma se non si hanno, va bene anche una federa chiusa. Un altro metodo? Contarli prima e dopo il lavaggio, perché questo ci permette di capire se qualcuno dei capi più piccoli possa essere sfuggito al nostro controllo. Ed, eventualmente, rimediare.

Piccole semplici mosse, che ci permetteranno di non perdere i calzini in lavatrice e di tenerli già appaiati.