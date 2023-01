Come pulire il filtro della lavatrice senza allagare: i trucchi salvavita

Fonte: iStock Come pulire il filtro della lavatrice senza allagare

Sono lontani i tempi in cui il bucato occorreva lavarlo a mano: la lavatrice è ormai uno degli elettrodomestici indispensabili per risparmiare tempo e fatica (oltre che per avere indumenti puliti alla perfezione e igienizzati). Tuttavia, per far sì che funzioni sempre al massimo della sua efficienza, è importante fare una manutenzione periodica. Uno dei compiti più “ardui” è la pulizia del filtro, che andrebbe effettuata ogni 2-3 mesi per evitare che si intasi. Qui infatti si accumula acqua, e quando andate ad aprire lo sportellino è facile ritrovarvi con il pavimento allagato. Vediamo quali sono i trucchi per evitare questo inconveniente.

A cosa serve il filtro della lavatrice

Il segreto per un bucato perfetto non si cela solamente dietro la scelta di un buon detersivo (da usare nella giusta quantità), ma anche e soprattutto in una corretta manutenzione della lavatrice, che così può funzionare al meglio e durare per molti anni. Particolarmente importante è pulire bene il filtro: si tratta di una componente essenziale dell’elettrodomestico, che ha la funzione di convogliare l’acqua utilizzata durante il lavaggio verso il tubo di condotta, da dove poi verrà eliminata. Nel fare questo, trattiene attraverso le sue maglie tutti quei residui come pelucchi e lanugine (ma anche piccoli oggetti come monete e talvolta persino calzini) che altrimenti finirebbero nello scarico.

Questi residui si accumulano nel filtro, che ad un certo punto non riuscirà più a svolgere il suo compito nella maniera migliore. Il rischio è di ritrovarsi con il cestello pieno d’acqua, che non può più essere scaricata verso l’esterno della lavatrice a causa del filtro intasato. Ma anche senza arrivare a questi estremi, se l’acqua fa più fatica ad uscire dall’elettrodomestico avrete un bucato che rimane troppo bagnato al termine del lavaggio, o che addirittura emana cattivo odore. Insomma, pulire il filtro almeno una volta ogni 2-3 mesi è un accorgimento fondamentale per far sì che la lavatrice funzioni a dovere e che gli indumenti escano sempre puliti e profumati.

Filtro lavatrice intasato: cosa fare

Se il filtro della lavatrice si è intasato, perché ha accumulato troppi pelucchi o addirittura piccoli oggetti rimasti nelle tasche dei pantaloni durante il lavaggio, è possibile che l’acqua di scarico faccia fatica a defluire dal cestello o che vi rimanga all’interno anche dopo aver finito il ciclo, lasciando il bucato a bagno nella sporcizia e nei residui di detersivo. Per risolvere questo problema, occorre pulire bene il filtro e il suo alloggiamento. Innanzitutto dovete staccare la spina della lavatrice per poter lavorare in piena sicurezza.

A questo punto, dovete trovare il filtro: solitamente è posizionato in basso a destra, all’interno di un piccolo sportellino. Nei modelli con carica dall’alto, invece, è possibile che questo sportellino si trovi sul retro dell’apparecchio. Una volta aperto, avrete davanti a voi una manopola: questo è il filtro vero e proprio, che dovrete estrarre e ripulire attentamente da ogni residuo che ha raccolto nel corso dei lavaggi. Per farlo, tuttavia, vi troverete con parecchia acqua accumulata al suo interno, che si riverserà fuori dalla lavatrice non appena avrete estratto il filtro. Come evitare di allagare tutta casa?

Come pulire il filtro senza allagare: il trucco

Per non combinare un vero disastro e dover poi ripulire tutto, bisogna fare un po’ di attenzione. Innanzitutto, aprite lo sportellino della lavatrice e osservate cosa c’è al suo interno. Molti modelli più recenti sono dotati, accanto al filtro, di un piccolo tubicino a scomparsa che serve proprio a drenare l’acqua rimasta nella lavatrice o nel suo cestello. In questo caso, potete evitare di allagare il pavimento semplicemente estraendo il tubicino, posizionandolo sopra una bacinella capiente e aprendo il tappo: l’acqua uscirà quasi completamente.

Ora non resta che posizionare alcuni stracci sotto lo sportellino, girare la manopola in senso antiorario (potrebbe fare un po’ di resistenza a causa dell’accumulo di calcare o dei residui di sapone) e rimuovere il filtro, lasciando scolare quel poco di acqua ancora rimasta al suo interno. Ricordate di mettere subito il filtro all’interno di una bacinella, per evitare che perda pelucchi o altri residui per tutta casa. E, prima di procedere con la sua pulizia, controllate attentamente che cosa si nasconde al suo interno: potreste trovare monetine, bottoni, residui di fazzoletti di carta o addirittura quel calzino spaiato che stavate cercando da tempo.

Se il vostro modello di lavatrice non ha il tubicino per scaricare l’acqua accumulata al suo interno, dovrete fare ancora più attenzione. Essendo il filtro posizionato molto in basso, non è facile incastrarvi sotto una bacinella per poter raccogliere l’acqua di scarico. Potete però provare con un sottovaso abbastanza largo: avendo i bordi bassi, lo si può sistemare comodamente sotto l’alloggiamento del filtro e dovrebbe essere capiente a sufficienza da tenere tutta l’acqua. Un trucco geniale è poi quello della bottiglia: procuratevi una comune bottiglia di plastica e rimuovete la parte superiore (quella più stretta). Ora sistemate la nuova apertura attorno alla manopola del filtro e lasciatevi scolare al suo interno l’acqua.

I consigli per pulire il filtro della lavatrice

Una volta rimosso il filtro dal suo alloggiamento, pulirlo è facilissimo. Iniziate rimuovendo gli accumuli di pelucchi e gli eventuali oggetti estranei che vi sono rimasti incastrati. Quindi sciacquatelo bene sotto acqua corrente calda, in modo che riusciate ad eliminare ogni traccia di sporco. Ora controllate all’interno dell’alloggiamento: è possibile che vi siano presenti sporcizia o piccoli oggetti caduti dal filtro. Pulite bene anche questo spazio, aiutandovi con una spugnetta o uno spazzolino. Infine, riposizionate il filtro al suo posto e girate la manopola in senso orario. Solo una volta richiuso lo sportellino, potrete ricollegare la spina della lavatrice alla corrente.

Per mantenere il filtro il più pulito possibile e prolungare così la vita della vostra lavatrice, è importante seguire alcuni piccoli accorgimenti. Evitate di utilizzare troppo detersivo: l’eccesso va infatti ad accumularsi nei tubi di scarico e nel filtro, danneggiandoli. Prima di inserire il bucato nel cestello, controllate che non vi siano oggetti estranei come monetine o fazzoletti di carta. E ricordate di scuotere bene le tovaglie, in modo da evitare che le briciole possano andare ad accumularsi nel filtro, intasandolo molto più facilmente. In ogni caso, una corretta manutenzione prevede di pulire il filtro almeno una volta ogni 2-3 mesi.