Mai più peli e capelli in lavatrice: la soluzione low cost si compra online

I padroni di cani e gatti lo sanno bene: i peli possono essere una soluzione soprattutto quando si fa la lavatrice. Eliminarli dai capi infatti è davvero complicato, in particolare durante la muta stagionale quando i pet tendono a seminare ovunque i peli.

Per trovare gli abiti super puliti quando aprirai il cestello della lavatrice puoi però utilizzare alcuni trucchi. Su Amazon infatti si possono trovare dei tool perfetti per togliere i peli e i capelli dagli abiti con un solo gesto.

Garantiscono un bucato pulito, allungano la vita dei capi, con meno risciacqui, inoltre impediscono che lo sporco e i capelli possano arrivare nello scarico della lavatrice andando a ostruirlo.

Inoltre permettono di risparmiare soldi in bolletta, questo perché non sono necessari tanti lavaggi e risciacqui per togliere dai tessuti i peli e i capelli.

Palline leva-peli

Le palline leva-peli sono l’ideale per raccogliere tutti i peli dei nostri amici pelosi direttamente in lavatrice. Inserisci le palline nel cestello e fai partire il lavaggio. Al resto ci penserà il rivestimento in grado di catturare peli e capelli, lasciando uscire i panni completamente puliti.

Questa soluzione costa meno di dieci euro e comprende ben dodici palline per il lavaggio. Puoi usare le palline ogni volta che vuoi, lasciandole poi asciugare, mantenendole asciutte e igienizzate.

Acchiappa peli in silicone

Piccoli e coloratissimi, gli acchiappa peli in silicone sono realizzati in un materiale simile al gel e si possono riutilizzare facilmente. Consentono di catturare con un solo lavaggio peli e capelli, aiutandoti ad avere capi super puliti. Il prezzo? Piccolissimo! Appena sei euro per quattro pezzi.

Questo rimuovi peli ha un prezzo piccolo, è efficace e riutilizzabile. Si può usare sia in lavatrice che nell’asciugatrice, eliminando lo sporco, i detriti, i peli e i capelli dai vestiti. Puoi usarlo durante il lavaggio oppure nel momento dell’asciugatura.

Pet bag per lavatrice

Le pet bag sono una soluzione scelta da tantissime persone che hanno animali domestici. Permette infatti di lavare i capi con i peli separatamente dal resto del bucato, in questo modo non si spargeranno sugli altri indumenti durante il lavaggio.

Le buste in polipropilene sono perfette per isolare i capi con peli, realizzando la lavatrice in modo semplice e veloce, senza problemi.

Questa pet bag costa meno di venti euro è resistente e impermeabile. Le grandi dimensioni (71 × 58 cm) permettono di contenere asciugamani, coperte, tappetini, cappottini, ma anche giocattoli imbottiti, collari, fodere e coprisedili per auto.

Filtro catturapeli

Le mesh bag sono piccole borse che possiedono una trama in fibra di nylon. Questo consente di catturare lanugine e peli in eccesso, usando il potere della retina. Ad ogni lavaggio non dovrai fare altro che rimuovere il filtro e buttare tutto ciò che si è accumulato, sciacquando con abbondante acqua.

Si tratta della soluzione ideale per lasciare i vestiti puliti senza danneggiarli, proteggendo anche la lavatrice da possibili accumuli di sporco, peli e capelli. Il prezzo è inferiore a venti euro, con la possibilità di sfruttare questo tool tutte le volte che vuoi senza problemi.