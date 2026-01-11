iStock Scarpe strette

Quante volte ci siamo innamorate di un paio di scarpe, salvo poi scoprire che la loro bellezza nascondeva un piccolo, grande difetto: sono troppo strette! Un problema comune, che trasforma il sogno di un nuovo acquisto in un incubo. Abbandonarle nell’armadio è un peccato, portarle dal calzolaio una spesa in più. La buona notizia è che esistono trucchi geniali, alcuni dei quali arrivano direttamente dalle nostre nonne, per indossare le calzature troppo strette senza sentire dolore. E per farlo, ci basterà un oggetto che tutte abbiamo in casa e un pizzico di pazienza.

Scarpe strette: il trucco del calzettone phon per allargarle all’istante

Immaginiamo la scena: abbiamo un evento importante, il vestito è perfetto, ma le scarpe nuove ci stringono da impazzire. Non è il momento di arrenderci: il metodo più rapido e, udite udite, efficace, arriva direttamente dal mondo dei rimedi casalinghi. Ci serviranno due cose: un paio di calzettoni di spugna spessi e il nostro phon. E, per fortuna, il procedimento è semplicissimo.

Per prima cosa, indossiamo le scarpe con i calzettoni più grossi che abbiamo, in modo da “maggiorare” il piede. Poi, prendiamo il phon e puntiamolo sulle zone della scarpa che stringono di più, mantenendolo in movimento per circa un minuto. Il calore ammorbidirà il materiale della scarpa, permettendo al piede di adattarsi meglio. È importante non esagerare con la temperatura, specialmente su materiali delicati, per evitare di rovinarli. Una volta “phonate”, continuiamo a indossare le calzature per almeno dieci minuti. La magia è fatta: i nostri piedi non sentiranno più dolore.

Il metodo della nonna e i trucchi per stivali e punte

In fondo, sappiamo bene che la moda è una questione di compromessi, ma il nostro benessere non dovrebbe mai passare in secondo piano. Quindi, se le scarpe sono strette e abbiamo un po’ più di tempo e preferiamo un approccio meno differente, possiamo sempre affidarci al classico metodo della nonna. Anche qui, tutto ciò che ci occorre sono i calzettoni spessi. Indossiamoli con le scarpe strette e… camminiamo per casa! Questo rimedio non ci costa nulla ed è assolutamente da provare. L’unico “contro” è che richiede più tempo e molta più pazienza, e il risultato non è sempre garantito con la stessa velocità del phon.

Ma cosa facciamo quando il problema non è solo la larghezza, ma il gambale degli stivali che stringe sul polpaccio? L’intervento deve essere più mirato. Indossare gli stivali con calzettoni spessi in casa può aiutarci: il movimento ammorbidirà la pelle, facendola cedere leggermente. Per un risultato più professionale, esistono delle forme allargascarpe specifiche, che agiscono sia in larghezza che in altezza. E per la punta degli stivali, valgono le stesse regole: uno spray specifico da usare con una forma allargascarpe ci consentirà di raggiungere la modellatura più precisa e sicura, evitando di rovinare la struttura originale. Non c’è nulla di più frustrante di un accessorio che amiamo ma che non riusciamo a usare come merita. Con questi piccoli accorgimenti, però, possiamo finalmente dire addio ai timori dei nuovi acquisti: niente più scarpe strette.