Scarpe strette, il metodo del calzettone per allargarle

Allargare le scarpe strette, magari dopo averle comprate online, capita spesso: ecco come funziona il metodo delle nonne con il calzettone

Quante volte ci siamo innamorate di un paio di scarpe, salvo poi scoprire che la loro bellezza nascondeva un piccolo, grande difetto: sono troppo strette! Un problema comune, che trasforma il sogno di un nuovo acquisto in un incubo. Abbandonarle nell’armadio è un peccato, portarle dal calzolaio una spesa in più. La buona notizia è che esistono trucchi geniali, alcuni dei quali arrivano direttamente dalle nostre nonne, per indossare le calzature troppo strette senza sentire dolore. E per farlo, ci basterà un oggetto che tutte abbiamo in casa e un pizzico di pazienza.

Scarpe strette: il trucco del calzettone phon per allargarle all’istante

Immaginiamo la scena: abbiamo un evento importante, il vestito è perfetto, ma le scarpe nuove ci stringono da impazzire. Non è il momento di arrenderci: il metodo più rapido e, udite udite, efficace, arriva direttamente dal mondo dei rimedi casalinghi. Ci serviranno due cose: un paio di calzettoni di spugna spessi e il nostro phon. E, per fortuna, il procedimento è semplicissimo.

Per prima cosa, indossiamo le scarpe con i calzettoni più grossi che abbiamo, in modo da “maggiorare” il piede. Poi, prendiamo il phon e puntiamolo sulle zone della scarpa che stringono di più, mantenendolo in movimento per circa un minuto. Il calore ammorbidirà il materiale della scarpa, permettendo al piede di adattarsi meglio. È importante non esagerare con la temperatura, specialmente su materiali delicati, per evitare di rovinarli. Una volta “phonate”, continuiamo a indossare le calzature per almeno dieci minuti. La magia è fatta: i nostri piedi non sentiranno più dolore.

Il metodo della nonna e i trucchi per stivali e punte

In fondo, sappiamo bene che la moda è una questione di compromessi, ma il nostro benessere non dovrebbe mai passare in secondo piano. Quindi, se le scarpe sono strette e abbiamo un po’ più di tempo e preferiamo un approccio meno differente, possiamo sempre affidarci al classico metodo della nonna. Anche qui, tutto ciò che ci occorre sono i calzettoni spessi. Indossiamoli con le scarpe strette e… camminiamo per casa! Questo rimedio non ci costa nulla ed è assolutamente da provare. L’unico “contro” è che richiede più tempo e molta più pazienza, e il risultato non è sempre garantito con la stessa velocità del phon.

Ma cosa facciamo quando il problema non è solo la larghezza, ma il gambale degli stivali che stringe sul polpaccio? L’intervento deve essere più mirato. Indossare gli stivali con calzettoni spessi in casa può aiutarci: il movimento ammorbidirà la pelle, facendola cedere leggermente. Per un risultato più professionale, esistono delle forme allargascarpe specifiche, che agiscono sia in larghezza che in altezza. E per la punta degli stivali, valgono le stesse regole: uno spray specifico da usare con una forma allargascarpe ci consentirà di raggiungere la modellatura più precisa e sicura, evitando di rovinare la struttura originale. Non c’è nulla di più frustrante di un accessorio che amiamo ma che non riusciamo a usare come merita. Con questi piccoli accorgimenti, però, possiamo finalmente dire addio ai timori dei nuovi acquisti: niente più scarpe strette.

