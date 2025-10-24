Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Un’icona di stile non tramonta mai, e così accade per le calzature che hanno segnato un’epoca. Direttamente dagli anni ’90, tornano alla ribalta le sneakers che hanno fatto sognare un’intera generazione ai piedi di Julia Roberts nella commedia romantica per eccellenza, “Notting Hill”. Oggi, quel modello rivive nelle Vans Ward Platform, un must-have per chiunque voglia aggiungere un tocco di nostalgia e coolness al proprio guardaroba.

Come le abbinava Julia Roberts in Notting Hill

Nel film del 1999, l’indimenticabile Anna Scott, interpretata da una splendida Julia Roberts, camminava per Portobello Road con un outfit dove ha saputo trasformare un paio di sneakers in un elemento chiave di un look indimenticabile, mixando sapientemente capi basici con dettagli sofisticati. Le sue Vans, all’epoca un modello simile alle attuali Ward Platform, erano abbinate a pantaloni ampi e scuri, probabilmente in lino o cotone, che le conferivano un’aria rilassata ma al tempo stesso curata. Sopra, una t-shirt bianca e gialla a strati che spuntava da una giacca in pelle lunga e dal taglio maschile, quasi un blazer over. A completare l’ensemble, un tocco très chic: il basco nero e gli occhiali da sole scuri, che aggiungevano un’aura di mistero e glamour da vera diva. Questo abbinamento, semplice ma geniale, dimostrava come le sneakers potessero essere protagoniste anche in un contesto non prettamente sportivo, elevando l’intero outfit a simbolo di uno stile chic e ma ancora incredibilmente contemporaneo.

Quelle sneakers, simbolo di una femminilità moderna e disinvolta, sono oggi più attuali che mai. Le Vans Ward Platform ne raccolgono l’eredità, riproponendo il design classico e amato del brand californiano con l’aggiunta di una suola platform che slancia la figura e conferisce un’allure contemporanea.

Un classico intramontabile dal fascino Anni ’90

Il modello Ward Platform presenta la classica silhouette bassa con l’iconica banda laterale di Vans, la “Sidestripe”, una tomaia in tela resistente e una chiusura con lacci per una calzata sicura e confortevole. Il vero protagonista è, ovviamente, il plateau in gomma, che eleva letteralmente e figurativamente lo stile di chi le indossa.

La versatilità è un altro punto di forza di queste calzature. Perfette sotto un paio di jeans a vita alta per un look dal sapore vintage, si abbinano splendidamente anche a gonne midi, vestiti leggeri e pantaloni sartoriali, creando un contrasto interessante e di tendenza. Sono la scelta ideale per chi cerca una scarpa comoda ma non vuole rinunciare a un tocco di originalità e a qualche centimetro in più.

Il ritorno di questo modello non è casuale, ma si inserisce perfettamente nel trend di riscoperta della moda anni ’90 che sta dominando le passerelle e lo street style. Un’epoca di contrasti, di minimalismo e di audacia, che le Vans Ward Platform incarnano alla perfezione. Oggi, grazie a Vans, quel sogno di stile è di nuovo a portata di mano, pronto a conquistare le strade e i cuori delle nuove generazioni.

