Le scarpe da skate ultra basse sono il must have dell’autunno

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Scarpe da skate

Scivolare veloci su uno skateboard tra le strade di Los Angeles, con indosso abiti larghi e variopinti, i capelli scompigliati dal vento e nelle orecchie Skater Boi di Avril Lavigne, non è mai stato così cool come ora. Un’immagine che per molte adolescenti degli anni 2000 era quasi un sogno ricorrente, eppure oggi torna a catturare l’attenzione delle nuove generazioni. Lo stile skater è stato infatti riscoperto, ma reinterpretato con un approccio più essenziale e rilassato, lontano dal look volutamente oversize e trasandato tipico di quel periodo. Protagonista indiscussa resta la sneakers da skate, simbolo di quell’epoca.

Scarpe da skate, il trend d’autunno più nostalgico

Dimenticate i tacchi a spillo e le sneakers minimal: questo autunno inverno, le passerelle e le strade saranno invase da un trend inaspettato ma incredibilmente cool: le scarpe da skate. Sì, avete capito bene. Quelle calzature che fino a poco tempo fa erano relegate ai parchi e alle piste da skate, stanno per conquistare il vostro guardaroba con la loro inconfondibile vibe effortless e un tocco di nostalgia anni ’90.

Ma non pensate alle solite scarpe anonime. Il mondo della moda ha saputo reinventare e reinterpretare questo classico, proponendo modelli che combinano l’estetica grintosa dello skate con dettagli raffinati, materiali pregiati e colori audaci. Il risultato? Scarpe versatili che si adattano a un’infinità di look, dal più casual al più chic.

Il loro successo non è un caso. In un’epoca in cui comfort e personalità sono le parole d’ordine, le scarpe da skate si inseriscono perfettamente. Offrono una calzata comoda, ideale per affrontare le lunghe giornate in città, e al contempo permettono di esprimere la propria individualità con un tocco di ribellione. Sono la scelta perfetta per chi non ha paura di osare, di mescolare stili e di creare outfit che non passano inosservati.

Dai modelli oversize con la linguetta imbottita alle versioni più snelle e pulite, le scarpe da skate sono la dimostrazione che la moda sa guardare oltre, attingendo ispirazione da mondi diversi e trasformandoli in vere e proprie dichiarazioni di stile. Preparatevi a vederle abbinate a tutto: dai jeans baggy ai pantaloni sartoriali, dagli abiti fluidi alle gonne midi. Il segreto è giocare con i contrasti e divertirsi a creare accostamenti inaspettati.

I modelli più cool della stagione, amati dalle celeb

Vans, skater senza tempo anche in città

Vans, insieme a Converse, è infatti tra i brand più iconici della scena skate. Fondata nel 1966 in California, nello stesso anno lancia il modello Vans #44 (oggi conosciuto come Authentic), a cui nel 1977 si aggiunge la Old Skool, caratterizzata dalla famosa striscia ondulata sul lato. La suola vulcanizzata a motivo “waffle”, pensata per garantire la massima aderenza alla tavola, conquista subito gli skater californiani grazie alla sua resistenza e praticità.

Offerta Vans Vans Ward

Da lì il passo verso lo street style e le passerelle è stato breve: queste scarpe hanno sedotto non solo il pubblico urbano, ma anche celebrità e maison di moda.

Non a caso, molte star hanno adottato lo stile skate nelle loro uscite quotidiane. Da Gigi Hadid e Hailey Bieber, da Emily Ratajkowski e Jennifer Lawrence , tutte scelgono Vans indossandole sia con look sporty e athleisure che con abiti più sofisticati.

Offerta Vans Vans Asher

Vans Vans Era

Converse, nostalgia canaglia

Converse, un brand che non ha bisogno di presentazioni. Oggi il modello Converse CONS One Star Pro si carica di una nuova energia, pronta a conquistare anche i guardaroba più sofisticati. Lungi dall’essere relegata al mondo dello skate, questa sneaker iconica si spoglia della sua aura puramente sportiva per diventare protagonista di un dialogo stilistico inaspettato e affascinante. Il suo “design più snello”, caratterizzato da una silhouette low-profile e pulita, la rende incredibilmente versatile, un vero e proprio ponte tra il comfort casual e un’eleganza rilassata.

Converse Converse Cons One Star Pro Suede

Nella sua versione in suede, tipicamente autunnale, l’abbinamento con pantaloni sartoriali cropped è la chiave di volta per interpretare questo trend in chiave contemporanea. Immagina un pantalone dal taglio impeccabile, magari in un tessuto maschile come il gessato o un Principe di Galles, che si ferma strategicamente sopra la caviglia. Questa lunghezza non solo mette in risalto la linea pulita della One Star Pro, ma crea anche un gioco di proporzioni interessante e moderno. La scarpa, con la sua tomaia in suede e l’iconica stella laterale, aggiunge una nota di texture e un tocco “raw” che smorza il rigore del pantalone, rendendo l’insieme immediatamente più fresco e attuale.

Se sei alla ricerca della Converse perfetta tra l’eredità di un classico e le esigenze della moda attuale, ti ricordiamo la leggendaria Chuck Taylor low-top (la versione “Ox”). La tomaia in tela, l’iconica punta in gomma, la sua anima versatile e ribelle – e la eleva, letteralmente, su una suola platform a doppia altezza.

Il segreto del suo fascino risiede proprio in questo dualismo. Da un lato, conserva l’autenticità e la riconoscibilità di una scarpa che ha attraversato generazioni e sottoculture. Dall’altro, l’aggiunta della suola platform la proietta in una dimensione completamente nuova, più audace e femminile.

Offerta Converse Chuck Taylor low-top

Adidas e Anni ’80, binomio perfetto

Le Adidas Campus 00s non sono semplicemente una sneaker, ma un vero e proprio frammento di cultura pop che ritorna prepotentemente dalle atmosfere dei primi anni Duemila. Questa versione, evoluzione dell’iconico modello degli anni ’80, ne amplifica le proporzioni e l’attitudine, diventando la tela perfetta per un gioco di contrasti stilistici audaci.

Offerta Adidas Adidas Campus 00s

La sua silhouette volutamente più “chunky” e robusta, con i lacci spessi e la linguetta imbottita, porta con sé l’eredità della cultura skate e hip-hop di quel decennio, distinguendosi nettamente dalle linee più affusolate delle sue antenate. Accostare a questa femminilità sussurrata la presenza scenica e l’anima street delle Campus 00s crea una tensione stilistica affascinante.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram