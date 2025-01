Il Cinnamon Girl Make-up lanciato da Hailey Bieber è la nostra nuova ossessione beauty

Fonte: IPA Hailey Bieber sceglie il Cinnamon Girl Make Up

Fedele al trend che unisce il fascino del make-up all’immaginario del cibo, la top model e influencer Hailey Bieber ha lanciato sui social il nuovo must del momento: il Cinnamon Girl Make-up.

Come spesso accade, il suo tutorial, in poco tempo, ha conquistato il web, accumulando migliaia di like e commenti, oltre a scatenare una valanga di clip, stich e video di sue seguaci che replicano il beauty look su TikTok. A unire queste interpretazioni da parte di centinaia di ragazze di tutti gli skin tone – ciascuna personalizzata con sottili variazioni – sono i toni caldi e avvolgenti del marrone e l’irresistibile richiamo della cannella.

Vediamo come riprodurre il Cinnamon Girl Make-up ispirato dall’indiscussa icona dell’estetica contemporanea.

Come riprodurre il Cinnamon Girl Make-up

Il Cinnamon Girl Make-up è un look caldo, romantico e naturale che si basa su sfumature calde di marrone, terracotta e rossiccio ispirato ai toni avvolgenti della cannella, perfetto per le stagioni armocromatiche dal sottotono caldo come l’autunno e la primavera (non a caso, la madre di questo trend, Hailey Bieber è proprio una bella autunno soft!).

Base dorata, uniforme e glow

Tutto inizia dalla base. La top model dalla pelle dorata può contare su un incarnato particolarmente luminoso e uniforme ma se tu non sei così fortunata puoi utilizzare una bb o cc cream idratante che minimizza le imperfezioni e dona un glow naturale alla pelle.

In alternativa puoi fare come Hailey e aggiungere un siero o una crema idratante al tuo fondotinta preferito, mixandoli fino ad ottenere una sorta di crema colorata extra idratante.

Se hai bisogno di correggere piccole imperfezioni e il segno scuro delle occhiaie, scegli un correttore liquido dal finish luminoso ma coprente che non entra nelle pieghe e a lunga durata.

Termina la base con un dettaglio che caratterizza tutti i migliori beauty look di Hailey Bieber: le lentiggini! Ricreale con un pennino apposito e tamponale con i polpastrelli per renderle più imprecise, e quindi, più naturali possibili.

Occhi marroni come cannella e gote di terracotta

Avrai sicuramente notato che Hailey non trascura mai le sue sopracciglia. Il segreto per un look naturale ma ordinato sta nell’evitare l’uso della matita ma utilizzare solo un gel sopracciglia che le alza e le fissa per tutto il giorno.

Ed ora, il trucchetto che ti svolterà il look (soprattutto quando sei fuori casa e hai a disposizione pochi prodotti con te): scegli un blush in polvere dal pigmento modulabile sui toni del terracotta e utilizzalo sia sulle gote che sulla palpebra come se fosse un ombretto, insistendo maggiormente nella zona delle tempie che collega la palpebra allo zigomo. Con un solo prodotto otterrai così un look monocromatico ma d’effetto, delicato ma elegante.

Puoi abbinarlo anche ad un secondo blush dal colore più chiaro e caldo per dare vita ad un colorito particolarmente pallido e ingrigito.

Incornicia lo sguardo con un velo di mascara nero oppure marrone scuro, dall’effetto allungante, per un effetto my eyelash but better.

Labbra marroni e glossy-glossy come ciambelle glassate

Per terminare il look, rendi le tue labbra marroni e lucide proprio come una ciambella alla cannella appena sfornata e glassata. Tutto ciò di cui avrai bisogno saranno una matita marrone e un lip gloss; scegli una matita long lasting per il contorno labbra e continua a sfumare il pigmento anche verso il centro delle labbra mentre applicherai on top un lip glossario idratante e lucidissimo, proprio come una glassa zuccherina.

